Aleksandar PavlovicGetty
"Pemain kelas dunia": Legenda klub FC Bayern München memuji Aleksandar Pavlovic

Aleksandar Pavlovic saat ini tidak hanya tampil mengesankan di Säbener Straße, tetapi juga semakin menonjol dalam skuad pilihan Julian Nagelsmann. Legenda Bayern, Bastian Schweinsteiger, memprediksi bahwa pemain berusia 21 tahun ini akan memiliki karier yang cemerlang bersama tim nasional.

Dalam wawancara dengan surat kabar Münchner Abendzeitung, mantan kapten tim nasional itu menekankan kualitas luar biasa yang ia lihat pada pemain binaan akademi Munich tersebut. Ketika ditanya mengenai hierarki tim di masa depan, Schweinsteiger menjelaskan: "Tentu saja, Kimmich harus disebut sebagai pemain pemimpin. Saya juga sangat ingin melihat Pavlovic memainkan peran tersebut."

  • Terutama cara sang gelandang membuktikan dirinya di FC Bayern yang membuat sang juara dunia 2014 itu merasa kagum. "Dia berkembang luar biasa di Bayern dan memainkan peran sentral di sana," tegas pria berusia 40 tahun itu.

    Menurut penilaian mantan pemain profesional tersebut, Pavlovic telah mencapai status sebagai pemain kunci dalam skuad Jerman. "Kami memiliki pemain-pemain kelas dunia. Saya terutama memikirkan Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz," jelasnya.

