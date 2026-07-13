Menurut berbagai laporan media yang sejalan, pihak Paris telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain berusia 32 tahun tersebut. Selain itu, klubnya, Aston Villa, dilaporkan telah diberi tahu bahwa PSG berencana untuk mengaktifkan klausul pelepasan yang kabarnya bernilai kurang dari sepuluh juta euro. Sementara itu, Digne direncanakan sebagai pengganti pemain andalan asal Portugal, Nuno Mendes, dan ia setuju dengan peran tersebut.
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Pemain inti Prancis di Piala Dunia sebagai cadangan: PSG akan mendapatkan pemain murah
Bagi Digne, transfer ini berarti kembalinya ia ke klub lamanya setelah 13 tahun. Pada musim panas 2013, PSG mendatangkan pemain muda ini dari klub tempat ia dibesarkan, OSC Lille, dengan biaya 15 juta euro. Digne meraih dua gelar juara bersama klub ibu kota tersebut, kemudian dipinjamkan ke AS Roma selama satu musim, dan selanjutnya bergabung dengan FC Barcelona.
Setelah tiga setengah tahun dan meraih tiga gelar (1 kali juara liga, 2 kali Copa del Rey) di Katalonia, ia kemudian pindah ke Inggris, pertama ke FC Everton dan pada tahun 2022 ke Aston Villa. Bersama klub asal Birmingham tersebut, Digne berhasil menjuarai Liga Europa UEFA tahun ini.
- Getty Images Sport
Ramos meninggalkan Paris — apakah Ferran Torres dari Barcelona akan bergabung?
Saat ini, pemain berpengalaman tersebut sedang bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada. Dari enam pertandingan yang dilakoni Prancis, Digne tampil penuh dalam empat di antaranya, termasuk ketiga pertandingan di babak gugur. Selama ia berada di lapangan, Prancis belum kebobolan satu gol pun. Di semifinal pada hari Selasa, Digne, Kylian Mbappé, Michael Olise, dan rekan-rekan akan menghadapi juara Eropa, Spanyol.
Selain penjualan penyerang tengah Goncalo Ramos ke AC Milan senilai setidaknya 74 juta euro, belum banyak pergerakan transfer yang terjadi di klub pemenang Liga Champions dua tahun terakhir ini. Namun, penyerang Ferran Torres dari FC Barcelona dikabarkan menjadi incaran utama PSG, selain Digne.
Lucas Digne: Perjalanan Karier dan Statistik Terpentingnya
Tim
Pertandingan
Gol
Umpan
Aston Villa
182
4
24
FC Everton
127
6
20
FC Barcelona
46
2
3
AS Roma
42
3
4
Paris Saint-Germain
44
-
5
OSC Lille
62
3
3
Prancis
62
-
11
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