Bagi Digne, transfer ini berarti kembalinya ia ke klub lamanya setelah 13 tahun. Pada musim panas 2013, PSG mendatangkan pemain muda ini dari klub tempat ia dibesarkan, OSC Lille, dengan biaya 15 juta euro. Digne meraih dua gelar juara bersama klub ibu kota tersebut, kemudian dipinjamkan ke AS Roma selama satu musim, dan selanjutnya bergabung dengan FC Barcelona.

Setelah tiga setengah tahun dan meraih tiga gelar (1 kali juara liga, 2 kali Copa del Rey) di Katalonia, ia kemudian pindah ke Inggris, pertama ke FC Everton dan pada tahun 2022 ke Aston Villa. Bersama klub asal Birmingham tersebut, Digne berhasil menjuarai Liga Europa UEFA tahun ini.