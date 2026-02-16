Pemain Chelsea disebut 'anak manja' karena mengabaikan maskot muda Hull City sebelum pertandingan Piala FA

Akibatnya, para bintang besar Chelsea mendapat kritikan pedas di media sosial. @BevTurner menulis: "Sapa anak-anak itu, kalian bodoh!! Kalian hanya mengandalkan sepak bola untuk hidup. Tapi kalian bisa memberi mereka kegembiraan besar. Berikan mereka jabat tangan! Apa saja!! Anak-anak manja... di mana kemanusiaan kalian?"

Al Foran menambahkan: "Mereka tidak peduli sama sekali, sungguh menyedihkan betapa terputusnya para pemain sepak bola modern dari kenyataan."

Mantan perenang Olimpiade Sharron Davies menulis: "Sangat mengecewakan @ChelseaFC, tidak ada yang repot-repot menyapa para pemain muda itu saat mereka lewat? Hanya butuh 5 detik dari waktu mereka!"

Sebuah akun dengan handle @HarveyJB24 tidak menahan diri, menulis: "Sekelompok orang tidak peduli bahkan tidak melihat maskot."

Pengguna lain menulis: "Semua yang salah dengan Premier League dalam rekaman 30 detik."