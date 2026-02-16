Getty Images Sport
Pemain Chelsea disebut 'anak manja' karena mengabaikan maskot muda Hull City sebelum pertandingan Piala FA
Pemain Chelsea melewati maskot-maskot.
Chelsea sebenarnya membagikan video tersebut di saluran media sosial mereka sendiri, saat para pemainnya tiba di Stadion MKM Hull untuk pertandingan piala pada Jumat malam. Namun, klip tersebut kemudian menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sejumlah pemain berjalan melewati kelompok maskot, termasuk James, Estevao, Pedro, dan kiper Robert Sanchez. Penyerang Liam Delap memang berhenti, tetapi hanya untuk menyapa seorang anggota staf Hull yang diduga dia kenal dari masa pinjamannya bersama Tigers dari Manchester City pada musim 2023-24.
Bintang-bintang blues diserang habis-habisan di media sosial.
Akibatnya, para bintang besar Chelsea mendapat kritikan pedas di media sosial. @BevTurner menulis: "Sapa anak-anak itu, kalian bodoh!! Kalian hanya mengandalkan sepak bola untuk hidup. Tapi kalian bisa memberi mereka kegembiraan besar. Berikan mereka jabat tangan! Apa saja!! Anak-anak manja... di mana kemanusiaan kalian?"
Al Foran menambahkan: "Mereka tidak peduli sama sekali, sungguh menyedihkan betapa terputusnya para pemain sepak bola modern dari kenyataan."
Mantan perenang Olimpiade Sharron Davies menulis: "Sangat mengecewakan @ChelseaFC, tidak ada yang repot-repot menyapa para pemain muda itu saat mereka lewat? Hanya butuh 5 detik dari waktu mereka!"
Sebuah akun dengan handle @HarveyJB24 tidak menahan diri, menulis: "Sekelompok orang tidak peduli bahkan tidak melihat maskot."
Pengguna lain menulis: "Semua yang salah dengan Premier League dalam rekaman 30 detik."
Kritik yang keras?
Secara adil bagi skuad Chelsea, mereka baru saja melewati pintu, jadi tidak akan mengantisipasi kehadiran kelompok tersebut, dan barisan maskot tersebut berdiri pada sudut yang membuat mereka berada di bidang penglihatan tepi para pemain. Mereka juga akan menyapa maskot yang sama sebelum kick-off, seperti biasa. Anehnya, sebagian besar kemarahan tampaknya berasal dari media sayap kanan Inggris.
Blues melaju mulus di Piala FA
Di lapangan, tidak ada alasan untuk mengkritik tim Liam Rosenior, karena mereka berhasil menang dengan skor telak 4-0 atas lawan mereka di Championship. Pedro Neto mencetak hat-trick, sementara Delap memberikan tiga assist, dan Estevao juga turut mencetak gol. The Blues akan mengetahui lawan mereka di putaran keenam melalui undian pada Senin.
Berbicara setelah pertandingan, Rosenior memuji profesionalisme para pemainnya: "Yang saya sadari dengan cepat bukanlah hanya bahwa mereka adalah pemain yang baik, tetapi mereka adalah profesional yang luar biasa," katanya. "Saya merasa ini adalah penampilan profesional malam ini melawan tim yang sangat baik yang berjuang untuk promosi ke Premier League. Ini bukanlah pertandingan yang mudah. Beberapa permainan sepak bola kami adalah apa yang saya inginkan, tetapi sebelum itu, nilai-nilai yang diwakili oleh tim ini membuat saya menjadi pelatih yang sangat bahagia."
