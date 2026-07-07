Pemain BVB berikutnya yang hengkang: SV Elversberg merekrut pemain dari Borussia Dortmund

Campbell sebenarnya sudah tidak bermain untuk tim Schwarzgelben pada musim lalu. Sejak musim panas lalu, ia ingin bergabung dengan VfB Stuttgart, namun transfer tersebut gagal karena perbedaan pandangan antara kedua klub terkait biaya transfer. Pada akhirnya, Campbell dipinjamkan ke TSG Hoffenheim, di mana ia hanya tampil selama 74 menit dalam lima penampilan singkat bersama tim utama di Bundesliga.

Campbell hanya tampil dalam dua pertandingan tim utama BVB sejak dipromosikan pada tahun 2024. Pemain serang berusia 20 tahun ini bergabung dengan BVB pada tahun 2022 dari tim U-19 klub Islandia, Breidablik, dan tampil mengesankan di tim-tim muda BVB berkat kecepatan dan ancaman golnya.

Dalam 58 pertandingan untuk tim U19 dan U17, ia mencetak 19 gol dan 21 assist. Ia juga sudah menarik perhatian di tim cadangan: Dalam 13 pertandingan di liga ketiga, ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist.