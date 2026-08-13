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'Pemain akan datang dan pergi' - Newcastle harus menerima siklus transfer dalam pembangunan ulang pasca-Bruno Guimaraes, Sandro Tonali & Anthony Gordon
Eksodus talenta top dari St James' Park
Setelah menikmati kebangkitan di bawah Eddie Howe, dengan menjuarai Carabao Cup, trofi domestik pertama dalam 70 tahun, serta mengamankan tiket ke Liga Champions, harapan bersama di Tyneside kini terpukul.
Bruno Guimaraes telah hengkang ke juara Premier League Arsenal, Sandro Tonali kini menjadi rival domestik di Tottenham, sementara Anthony Gordon keluar dari zona nyamannya dan bergabung dengan Barcelona. Mantan kapten klub Kieran Trippier pergi dengan status bebas transfer.
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Howe telah digantikan sebagai manajer oleh Jaissle
Howe juga telah meninggalkan klub, digantikan oleh Matthias Jaissle, dengan angin perubahan berembus di Timur Laut. Newcastle kehilangan Alexander Isak ke Liverpool seharga £125 juta ($169 juta) pada musim panas 2025.
Skuad yang membutuhkan beberapa tahun untuk dibangun telah porak-poranda hanya dalam hitungan bulan, tetapi pekerjaan membangun kembali kini bisa benar-benar dimulai. Newcastle mengakhiri musim lalu di peringkat ke-12 dan bertekad menghindari kemunduran lebih jauh.
Akankah Newcastle mundur sebelum melangkah maju?
Ketika ditanya apakah langkah mundur lebih banyak akan diambil sebelum momentum ke depan kembali terbentuk, mantan bintang Newcastle Barnes, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas dukungan 247Bet, mengatakan: “Saya memperkirakan mereka akan finis di kisaran itu lagi musim ini.
“Maju ke depan untuk ke mana? Newcastle bisa finis di peringkat kelima, keenam, ketujuh, saya pikir di sanalah posisi yang mungkin bisa mereka capai, jika semua orang tetap bersama. Masalah yang dimiliki Newcastle adalah mereka finis di sana karena ketika mereka merekrut para pemain ini, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali, dan bahkan Isak, tiba-tiba mereka kehilangan para pemain itu dan Anda melihat apa yang terjadi.
“Sekarang jika mereka merekrut pemain lain, mereka bisa kembali naik ke sana lagi dan jika mereka bisa mempertahankan para pemain itu, mungkin mereka bisa menjaganya. Namun saya pikir Newcastle akan menjadi klub, dan ini tidak ada hubungannya dengan Newcastle, Liverpool tidak bisa mempertahankan Trent [Alexander-Arnold], bahwa pemain akan datang dan pemain akan pergi, mereka akan hengkang. Sebesar apa pun mereka datang ke Newcastle, mereka bisa pergi.
“Jadi jika Newcastle akan mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan para pemain itu dan menjaga serangan mereka untuk posisi keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan mempertahankan para pemain itu, mereka akan bisa melakukan itu. Tetapi jika kemudian tiba-tiba Anda akan kehilangan para pemain itu setiap tahun dan Anda harus merekrut lagi pemain-pemain baru dan mungkin Anda bisa melakukannya dan itu mungkin butuh waktu, mereka akan selalu menjadi klub yang tampil baik lalu turun ke peringkat ke-10 atau ke-11 atau ke-12, merekrut lebih banyak pemain dan mungkin tampil baik.
“Sayangnya, ini adalah sifat sepakbola. Ini bukan soal Newcastle, ini soal sepakbola. Kecuali Anda akan menjadi Arsenal, Liverpool, Man United, Chelsea, tim-tim lain seperti Bournemouth dan Brighton berbeda, mereka selalu bisa mendapatkan pemain seperti itu karena jika mereka finis di peringkat ke-10 atau ke-11 mereka senang dan mereka bisa naik ke peringkat keenam atau ketujuh dengan apa yang mereka miliki. Newcastle seharusnya menjadi klub yang jauh lebih besar daripada Bournemouth dan Brighton. Saya pikir di situlah Newcastle akan berbelanja, kalau Anda suka.”
- Getty
Siapa saja yang direkrut Newcastle pada bursa transfer musim panas
Newcastle mengalami hasil yang beragam sepanjang pramusim, sembari kehilangan Anthony Elanga akibat cedera, dan jelas masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum memulai kampanye 2026-27 mereka dengan menjamu Liverpool pada 23 Agustus.
Bursa transfer musim panas akan tetap dibuka hingga 1 September, memberi waktu bagi Jaissle untuk mendatangkan lebih banyak wajah baru bersama rekrutan anyar Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Sean Steur, Aladji Bamba, dan Lukas Hornicek.
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