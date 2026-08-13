Ketika ditanya apakah langkah mundur lebih banyak akan diambil sebelum momentum ke depan kembali terbentuk, mantan bintang Newcastle Barnes, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas dukungan 247Bet, mengatakan: “Saya memperkirakan mereka akan finis di kisaran itu lagi musim ini.

“Maju ke depan untuk ke mana? Newcastle bisa finis di peringkat kelima, keenam, ketujuh, saya pikir di sanalah posisi yang mungkin bisa mereka capai, jika semua orang tetap bersama. Masalah yang dimiliki Newcastle adalah mereka finis di sana karena ketika mereka merekrut para pemain ini, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali, dan bahkan Isak, tiba-tiba mereka kehilangan para pemain itu dan Anda melihat apa yang terjadi.

“Sekarang jika mereka merekrut pemain lain, mereka bisa kembali naik ke sana lagi dan jika mereka bisa mempertahankan para pemain itu, mungkin mereka bisa menjaganya. Namun saya pikir Newcastle akan menjadi klub, dan ini tidak ada hubungannya dengan Newcastle, Liverpool tidak bisa mempertahankan Trent [Alexander-Arnold], bahwa pemain akan datang dan pemain akan pergi, mereka akan hengkang. Sebesar apa pun mereka datang ke Newcastle, mereka bisa pergi.

“Jadi jika Newcastle akan mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan para pemain itu dan menjaga serangan mereka untuk posisi keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan mempertahankan para pemain itu, mereka akan bisa melakukan itu. Tetapi jika kemudian tiba-tiba Anda akan kehilangan para pemain itu setiap tahun dan Anda harus merekrut lagi pemain-pemain baru dan mungkin Anda bisa melakukannya dan itu mungkin butuh waktu, mereka akan selalu menjadi klub yang tampil baik lalu turun ke peringkat ke-10 atau ke-11 atau ke-12, merekrut lebih banyak pemain dan mungkin tampil baik.

“Sayangnya, ini adalah sifat sepakbola. Ini bukan soal Newcastle, ini soal sepakbola. Kecuali Anda akan menjadi Arsenal, Liverpool, Man United, Chelsea, tim-tim lain seperti Bournemouth dan Brighton berbeda, mereka selalu bisa mendapatkan pemain seperti itu karena jika mereka finis di peringkat ke-10 atau ke-11 mereka senang dan mereka bisa naik ke peringkat keenam atau ketujuh dengan apa yang mereka miliki. Newcastle seharusnya menjadi klub yang jauh lebih besar daripada Bournemouth dan Brighton. Saya pikir di situlah Newcastle akan berbelanja, kalau Anda suka.”