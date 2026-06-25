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Diterjemahkan oleh

Pelatih Senegal memprovokasi tim Maroko... dan menantang Irak

Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq
World Cup
Morocco
P. Thiaw
K. Koulibaly
Senegal
Irak
Maroko

Kami terkejut dengan situasi kami saat ini karena kami menyandang gelar juara Afrika

Babi Thiao, pelatih tim nasional Senegal, terus memancing emosi para pendukung Maroko menjelang pertandingan melawan Irak pada Jumat malam, yang menjadi penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Senegal telah kalah dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, melawan Prancis dan Norwegia, dan nasib serupa kembali menimpa mereka saat menghadapi Irak.

Surat kabar "L'Équipe" memuat pernyataan Thiaw dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis malam.

Pelatih "Singa Teranga" itu menegaskan bahwa ia masih yakin situasi dapat membaik dan timnya masih bisa merebut tiket lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Thiao mengatakan, “Kekalahan melawan Norwegia sangat menyakitkan. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan itu, tetapi pada akhirnya kami kalah.”

Ia menambahkan, “Kami telah melupakan hal itu, dan tim sangat bersemangat untuk meraih kemenangan demi rakyat kami dan demi bendera kami. Kami ingin pulang sebagai pemenang… Semua orang mengandalkan kami, dan kami harus membuktikan bahwa kami adalah juara Afrika.”

Mungkin pernyataan ini akan memicu reaksi dari pihak Maroko, menyusul keputusan CAF yang mencabut gelar Piala Afrika 2025 dari Senegal dan memberikannya kepada “Singa Atlas”.

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    Koulibaly sudah siap... sedangkan Mendy akan absen

    Dalam konferensi pers tersebut, Thiao menjelaskan, “Ketika kami mendapat tekanan saat melawan Norwegia, kami mengganti Koulibaly karena ia kurang memiliki ritme pertandingan, dan hal ini membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya.”

    Dia menegaskan, “Sekarang, Koulibaly sudah siap dan dalam kondisi baik, serta layak untuk bermain melawan Irak, sementara kiper kami, Édouard Mendy, akan absen karena cedera.”

    Ia menambahkan, “Ini adalah pertandingan penentu bagi kedua tim, dan akan sangat sulit, karena Irak adalah tim yang sangat terorganisir dan disiplin.”

    Thiaw menambahkan, “Kami terkejut dengan situasi kami saat ini, karena kami berstatus sebagai juara Afrika, namun kami justru mengalami dua kekalahan. Namun, semuanya belum berakhir, karena masih ada satu pertandingan lagi yang harus kami jalani. Setelah babak penyisihan grup, turnamen ini akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda.”

    Dia menambahkan, “Semua orang menaruh harapan besar pada kami, dan kami harus membuktikan bahwa kami adalah juara Afrika. Generasi ini ingin meraih prestasi yang lebih besar daripada yang dicapai pada edisi 2002.”

    Dia menyimpulkan, “Para pemain muda ini harus menorehkan sejarah Senegal di kancah internasional, dan kami berharap mereka bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada yang kami raih pada tahun 2002,” merujuk pada tersingkirnya Senegal saat itu di perempat final Piala Dunia melawan Turki.

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