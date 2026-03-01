Getty
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menyampaikan pesan tegas terkait Rodrygo di tengah spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya pada musim panas
Rodrygo tidak terpengaruh oleh rumor yang beredar.
Arbeloa dengan cepat menampik spekulasi bahwa mantan bintang muda Santos tersebut tidak lagi dibutuhkan di Bernabeu, terutama dengan beberapa klub besar Premier League dilaporkan sedang mengincar tanda tangannya menjelang jendela transfer musim panas. Pernyataan tegas ini muncul saat masa depan jangka panjang Rodrygo di Real Madrid terus dipertanyakan, dengan rumor kepindahannya muncul secara rutin setiap periode transfer.
Namun, penyerang Brasil itu menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh keributan yang terus-menerus. "Saya sudah terbiasa dengan itu; setiap tahun mereka mengatakan saya akan pergi," ungkap Rodrygo saat membahas spekulasi yang tak henti-hentinya sepanjang 2025. "Selama jendela transfer, setiap minggu saya berada di tim yang berbeda. Saya bahkan bercanda dengan orang tua dan teman-teman saya, 'Lihat, hari ini saya di tim ini, besok di tim itu.' Setiap minggu saya berada di tim yang berbeda, tapi, seperti yang saya katakan, saya sangat tenang secara mental dan hal itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Saya akan terus memberikan yang terbaik setiap hari saya mengenakan jersey ini."
Rodrygo siap untuk pertandingan melawan Getafe.
Arbeloa merasa senang karena Rodrygo kembali tersedia untuk pertandingan melawan Getafe pada hari Senin. Dengan penyerang bintang Kylian Mbappe yang saat ini tidak tersedia, pelatih asal Spanyol itu mendukung kembalinya pemain Brasil tersebut untuk tampil lebih baik dan menjadi penentu pertandingan, memuji fleksibilitas luar biasa yang dia bawa ke area pertahanan lawan. Menanggapi media menjelang pertandingan, sang pelatih menyatakan: "Rodrygo harus menjadi sangat penting. Dia sudah begitu sebelum cedera dan dia bisa menjadi pemain yang fundamental dan menentukan. Dia telah menunjukkan kualitasnya di Real Madrid selama bertahun-tahun.
"Di sayap kanan, kiri, atau di depan... di tiga posisi serangan, dia bisa memberikan apa yang dia miliki, banyak kualitas, visi permainan, dan masuk ke kotak penalti. Dia adalah pemain yang sangat lengkap, sangat sulit untuk dipertahankan," tambah Arbeloa. "Dia memberikan banyak kemungkinan bagi kami, dan saya benar-benar ingin dia kembali agar dia bisa menambah menit bermain dan mendapatkan peran yang lebih penting di tim."
Keluwesan taktis dan performa Vinicius Junior
Pelatih Real Madrid menekankan bahwa formasi taktisnya dirancang untuk mengakomodasi bakat unik para pemainnya daripada memaksa mereka masuk ke dalam sistem yang kaku. Ia menegaskan bahwa keputusannya selalu didasarkan pada apa yang dibutuhkan dalam pertandingan spesifik dan memastikan bahwa setiap penyerang berkualitas tinggi memiliki tempat dalam rotasinya saat mereka fit dan tersedia.
Arbeloa menambahkan: "Hal baiknya adalah, dengan kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda yang dimiliki para pemain, mereka memberikan hal-hal yang berbeda. Saat melakukan pergantian, Anda tidak mengganti seseorang karena mereka bermain buruk, melainkan karena Anda ingin hal-hal lain. Kembalinya Rodrygo akan memberikan banyak kontribusi di posisi yang berbeda-beda, dan di setiap posisi, dia berbeda dari apa yang kita miliki."
Dia juga memanfaatkan kesempatan untuk memuji Vinicius Junior, meskipun dia menolak untuk mengambil kredit atas performa gemilang winger tersebut baru-baru ini, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu apakah saya telah menyentuh kunci; pujiannya milik Vinicius, yang adalah pemain sepak bola yang fantastis. Satu-satunya kontribusi saya adalah memberinya banyak kepercayaan dan kasih sayang."
Satu pertandingan demi satu untuk Arbeloa
Rencana ke depan untuk sisa musim ini terlihat menantang, dengan laga babak 16 besar Liga Champions yang sangat dinanti melawan Manchester City yang semakin dekat. Meskipun para pendukung sudah ramai membicarakan pertarungan mendatang melawan tim asuhan Pep Guardiola, Arbeloa tetap fokus pada tantangan domestik yang segera dihadapi, dimulai dengan laga La Liga melawan Getafe dan Celta Vigo.
Dia mengatakan: "Kami tahu betapa tangguhnya lawan kami, dengan pelatih yang selalu mampu memaksimalkan potensi pemainnya. Mereka adalah lawan yang sangat sulit, mampu menciptakan pertandingan yang ketat dan memaksa Anda untuk bermain sesuai gaya Anda sendiri. Kami harus sangat fokus. Kami benar-benar menantikan untuk bermain di kandang di hadapan para pendukung kami dan meraih tiga poin."
