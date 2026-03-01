Arbeloa dengan cepat menampik spekulasi bahwa mantan bintang muda Santos tersebut tidak lagi dibutuhkan di Bernabeu, terutama dengan beberapa klub besar Premier League dilaporkan sedang mengincar tanda tangannya menjelang jendela transfer musim panas. Pernyataan tegas ini muncul saat masa depan jangka panjang Rodrygo di Real Madrid terus dipertanyakan, dengan rumor kepindahannya muncul secara rutin setiap periode transfer.

Namun, penyerang Brasil itu menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh keributan yang terus-menerus. "Saya sudah terbiasa dengan itu; setiap tahun mereka mengatakan saya akan pergi," ungkap Rodrygo saat membahas spekulasi yang tak henti-hentinya sepanjang 2025. "Selama jendela transfer, setiap minggu saya berada di tim yang berbeda. Saya bahkan bercanda dengan orang tua dan teman-teman saya, 'Lihat, hari ini saya di tim ini, besok di tim itu.' Setiap minggu saya berada di tim yang berbeda, tapi, seperti yang saya katakan, saya sangat tenang secara mental dan hal itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Saya akan terus memberikan yang terbaik setiap hari saya mengenakan jersey ini."