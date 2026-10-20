Meski hampir hanya menyaksikan kepiawaian dan perkembangan pesat pemain sayap itu melalui layar televisi,

pelatih tersebut menyoroti kemampuan fisik sang pemain yang luar biasa, termasuk kemampuannya berakselerasi dari 0 ke 100 hanya dalam beberapa meter serta bermain di kedua sisi sayap. Namun, Demichelis menegaskan bahwa sekalipun institusi bergengsi seperti Madrid akan mempertemukannya dengan pelatih-pelatih elite dan rekan-rekan setim kelas dunia, perkembangan jangka panjang pemain muda itu pada akhirnya bergantung pada dorongan dari dalam dirinya dan keinginan kuatnya untuk terus memperbaiki diri.

“Dia adalah salah satu pemain yang saat ini mampu menjadi pembeda, baik di sisi kiri maupun kanan, berkat kemampuannya mengolah dan mengontrol bola dengan kedua kaki. Di institusi besar seperti Real Madrid, bagaimana dia bisa mendukung perkembangannya akan bergantung pada dirinya sendiri. Saya tidak ragu dia akan memiliki pelatih-pelatih hebat dan rekan-rekan setim hebat, tetapi hal itu akan lebih bergantung pada dirinya, pada keinginannya untuk terus memperbaiki diri,” tambah sang pelatih.