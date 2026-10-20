Getty Images Sport
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Pelatih RB Leipzig Martin Demichelis puji Yan Diomande setinggi langit jelang laga berat melawan Real Madrid
Mengagumi Diomande lewat layar
Menjelang laga di ibu kota Spanyol, Demichelis meluangkan waktu untuk membahas bakat Diomande, yang menjadi sosok penting bagi Real Madrid sejak meninggalkan Jerman. Pelatih Leipzig itu terus terang mengakui bahwa ia nyaris tidak punya kesempatan melatih sang penyerang secara langsung. Demichelis ditunjuk sebagai pelatih Leipzig pada Juli, saat Diomande tengah berlaga di Piala Dunia. Ia mengatakan bahwa dirinya hampir sepenuhnya menyaksikan kemampuan dan perkembangan pemain sayap itu melalui layar televisi, bukan secara langsung di lapangan latihan.
"Saya tidak punya banyak kesempatan untuk menikmati permainannya. Saya ditunjuk sebagai pelatih Leipzig pada Juli dan pemain itu sedang berada di Piala Dunia. Jadi, saya mengenal Yan lebih banyak dari menontonnya di televisi atau komputer ketimbang dari kesempatan menyaksikan permainannya secara langsung di lapangan," jelas Demichelis dalam wawancara dengan AS.
- Getty Images Sport
Demichelis puji perkembangan pesat Diomande
Meski hampir hanya menyaksikan kepiawaian dan perkembangan pesat pemain sayap itu melalui layar televisi,
pelatih tersebut menyoroti kemampuan fisik sang pemain yang luar biasa, termasuk kemampuannya berakselerasi dari 0 ke 100 hanya dalam beberapa meter serta bermain di kedua sisi sayap. Namun, Demichelis menegaskan bahwa sekalipun institusi bergengsi seperti Madrid akan mempertemukannya dengan pelatih-pelatih elite dan rekan-rekan setim kelas dunia, perkembangan jangka panjang pemain muda itu pada akhirnya bergantung pada dorongan dari dalam dirinya dan keinginan kuatnya untuk terus memperbaiki diri.
“Dia adalah salah satu pemain yang saat ini mampu menjadi pembeda, baik di sisi kiri maupun kanan, berkat kemampuannya mengolah dan mengontrol bola dengan kedua kaki. Di institusi besar seperti Real Madrid, bagaimana dia bisa mendukung perkembangannya akan bergantung pada dirinya sendiri. Saya tidak ragu dia akan memiliki pelatih-pelatih hebat dan rekan-rekan setim hebat, tetapi hal itu akan lebih bergantung pada dirinya, pada keinginannya untuk terus memperbaiki diri,” tambah sang pelatih.
Mewaspadai ancaman Kylian Mbappe
Sang pelatih sepenuhnya menyadari bahwa kehilangan konsentrasi sedetik saja bisa membuat timnya dihukum oleh tuan rumah yang piawai memanfaatkan peluang, terutama mengingat pendekatan taktis yang kini diterapkan Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Sebagian besar perencanaan taktis Demichelis berfokus pada upaya meredam kecepatan dan efektivitas lini depan Madrid. Ia secara khusus menunjuk Kylian Mbappe sebagai ancaman terbesar, seraya menyoroti kemampuan pemain Prancis itu mengubah situasi yang tampak mudah ditangani pertahanan menjadi gol dalam sekejap.
“Ambil Mbappe sebagai contoh: ia menunjukkan bahwa mereka hanya membutuhkan dua operan agar salah satu penyerang mereka bisa menembus pertahanan, menyusup ke ruang yang nyaris tak ada, lalu melewati kiper dengan satu giringan dan menuntaskan serangan bahkan sebelum kaki satunya menapak tanah. Itulah mengapa ia pemain yang unik. Kami harus sangat waspada terhadap transisi serangan Real Madrid yang secepat kilat, sembari tetap mampu mengembangkan permainan kami sendiri. Tim-tim Jose sangat identik dengan hal itu: bermain rapat, tahu kapan harus merebut kembali bola dan kapan harus menyerang,” analisisnya.
- Getty Images Sport
Penebusan di Bernabeu
Setelah kekalahan telak 6-1 dari Bayern Munich, Demichelis menuntut para pemainnya menunjukkan respons saat menghadapi juara Eropa. Ia menekankan bahwa Leipzig harus lebih berani saat menguasai bola agar tidak menjadi korban serangan balik mematikan yang dipimpin Kylian Mbappe. Menurutnya, Mbappe adalah ancaman unik yang mampu mencetak gol bahkan tanpa perlu mengatur posisi kakinya.
"Kami adalah tim yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Kenyataannya, kami tidak tampil seperti diri kami sendiri dalam satu pun aspek yang saya anggap penting dalam sepakbola, baik saat menguasai bola maupun tidak. Saya sangat yakin kami akan bisa dengan mudah mengubah penampilan kami saat menghadapi Bayern tempo hari," pungkas Demichelis.
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