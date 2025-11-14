"Bikin Malu" - Pelatih Italia Gennaro Gattuso Tak Akan Terima Reaksi Fans Setelah Azzurri Raih Kemenangan

Namun, ketika pertandingan masih 0-0 di akhir, sekelompok kecil penggemar Italia memprotes, meneriakkan bahwa para pemain sebaiknya 'pergi bekerja'. Gattuso tidak setuju dengan kritik mereka, bersikeras bahwa tim telah tampil baik.

"Protes dari penggemar adalah memalukan, saya kecewa atas apa yang saya dengar hari ini," katanya. "Ini bukan waktu yang tepat untuk menyuruh para pemain pergi bekerja: kita perlu tetap bersatu, karena tim sedang berjuang di lapangan, dan mendengar 500 penggemar memprotes saat tandang adalah sesuatu yang tidak akan saya terima.

"Saya sangat senang dengan para pemain. Kami telah membawa masuk seluruh tim baru, dan kami tahu kami akan kesulitan. Saya puas, tetapi saya marah dengan apa yang saya dengar dalam 30 menit terakhir. Mendapatkan 500 penggemar yang menyuruhmu pergi kerja membuat saya merasa buruk. Saya kecewa tentang ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dalam sejarah Italia ini adalah pertama kali kami menang dalam enam pertandingan. Saya yakin kami akan mendapatkan apa yang kami butuhkan karena para pemain ini kuat. Memenangkan tujuh pertandingan meningkatkan rasa percaya diri."

Norwegia, rival Italia untuk posisi teratas di grup, mengalahkan Moldova 11-1 pada bulan September, tetapi Gattuso mengesampingkan perbandingan dengan hasil Italia, mengatakan: "Jika Anda mengharapkan skor 11-1 seperti Moldova melawan Norwegia, maka itu bukan masalah saya. Tidak ada pertandingan yang mudah."

