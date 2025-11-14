AFP
"Bikin Malu" - Pelatih Italia Gennaro Gattuso Tak Akan Terima Reaksi Fans Setelah Azzurri Raih Kemenangan
Kemenangan Italia yang diperjuangkan dengan keras atas Moldova
Italia menguasai babak pertama pertandingan kualifikasi Piala Dunia dengan penguasaan bola mengesankan sebesar 82 persen dan menciptakan banyak peluang, tetapi penyelesaian yang buruk membuat skor tetap tidak berubah. Babak kedua mengikuti pola yang serupa, dengan Moldova membuat frustrasi upaya Italia untuk memecahkan kebuntuan. Hal ini mendorong masuknya Mateo Retegui dan penyerang muda Pio Esposito untuk menyuntikkan energi ke dalam serangan. Perubahan tersebut membuahkan hasil, dengan gol dari Gianluca Mancini dan Esposito di akhir pertandingan akhirnya mengamankan kemenangan yang diperoleh dengan kerja keras bagi Italia.
Gattuso mengomentari rotasi tersebut, mengakui bahwa menurunkan 11 pemain baru di lapangan selalu menjadi tantangan ketika dia mengatakan: “Tidak apa-apa, menurunkan 11 pemain baru sejak awal adalah hal yang sulit.”
Dia mengakui bahwa dia khawatir banyaknya perubahan dapat mengganggu keseimbangan skuad dan bahwa Italia bahkan bisa kalah, tetapi dia memuji penampilan para pemainnya, dengan mengatakan: “Saya merasa dalam diri saya kami bahkan bisa kalah hari ini dengan begitu banyak perubahan, tetapi saya angkat topi untuk mereka, mereka tampil lebih baik dari yang saya harapkan.”
Pertahanan tegas Gattuso terhadap timnya
Namun, ketika pertandingan masih 0-0 di akhir, sekelompok kecil penggemar Italia memprotes, meneriakkan bahwa para pemain sebaiknya 'pergi bekerja'. Gattuso tidak setuju dengan kritik mereka, bersikeras bahwa tim telah tampil baik.
"Protes dari penggemar adalah memalukan, saya kecewa atas apa yang saya dengar hari ini," katanya. "Ini bukan waktu yang tepat untuk menyuruh para pemain pergi bekerja: kita perlu tetap bersatu, karena tim sedang berjuang di lapangan, dan mendengar 500 penggemar memprotes saat tandang adalah sesuatu yang tidak akan saya terima.
"Saya sangat senang dengan para pemain. Kami telah membawa masuk seluruh tim baru, dan kami tahu kami akan kesulitan. Saya puas, tetapi saya marah dengan apa yang saya dengar dalam 30 menit terakhir. Mendapatkan 500 penggemar yang menyuruhmu pergi kerja membuat saya merasa buruk. Saya kecewa tentang ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dalam sejarah Italia ini adalah pertama kali kami menang dalam enam pertandingan. Saya yakin kami akan mendapatkan apa yang kami butuhkan karena para pemain ini kuat. Memenangkan tujuh pertandingan meningkatkan rasa percaya diri."
Norwegia, rival Italia untuk posisi teratas di grup, mengalahkan Moldova 11-1 pada bulan September, tetapi Gattuso mengesampingkan perbandingan dengan hasil Italia, mengatakan: "Jika Anda mengharapkan skor 11-1 seperti Moldova melawan Norwegia, maka itu bukan masalah saya. Tidak ada pertandingan yang mudah."
Peluang Italia untuk lolos ke Piala Dunia
Italia secara teknis masih bisa lolos ke Piala Dunia sebagai juara Grup I. Mereka tertinggal tiga poin dari Norwegia - lawan mereka dalam pertandingan berikutnya dan terakhir di babak ini - tetapi membutuhkan kemenangan besar untuk mengatasi defisit dalam selisih gol. Sebagai gantinya, tempat di play-off tampaknya pasti bagi Azzurri, yang akan meningkatkan tekanan pada Gattuso yang baru saja ditunjuk.
Tim nasional belum tampil di Piala Dunia sejak 2014, karena gagal lolos di 2018 dan 2022 setelah kekalahan menyakitkan di play-off melawan Swedia dan Makedonia Utara. Play-off mendatang mewakili rintangan penting lainnya dalam upaya mereka untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola.
Gattuso mengkritik aturan kualifikasi, berpendapat bahwa meskipun menjadi tim terbaik kedua dalam tabel dengan selisih gol plus dua belas, Italia seharusnya tidak perlu melalui babak lain untuk lolos. “Di masa saya, tim teratas di setiap grup akan langsung lolos, plus runner-up terbaik,” katanya. “Kami memiliki 18 poin, kami telah memenangkan enam pertandingan, dan tetap saja kita harus menjalani dua pertandingan lagi untuk lolos. Itu tidak tampak benar.”
Italia dalam misi Piala Dunia
Italia akan menjamu Norwegia pada hari Minggu di San Siro sambil juga memantau tim-tim yang mungkin mereka hadapi di babak play-off Maret mendatang, yang akan menentukan kualifikasi mereka untuk Piala Dunia 2026.
