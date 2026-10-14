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Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa didenda besar oleh FA usai melontarkan kecaman terhadap wasit yang menghebohkan
FA mengambil tindakan terhadap Arbeloa
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi bahwa Arbeloa didenda £25.000 dan mendapat peringatan resmi terkait perilakunya ke depan. Sanksi itu dijatuhkan menyusul komentar pelatih asal Spanyol tersebut setelah hasil imbang 1-1 melawan Manchester United di Craven Cottage pada 20 September. FA menilai pernyataan sang pelatih kepala seusai pertandingan sebagai tindakan tidak patut karena menyiratkan adanya keberpihakan dan mempertanyakan integritas perangkat pertandingan.
FA merinci seluruh sanksi disiplin tersebut dan menyebut komisi independen menilai ucapan sang pelatih menyiratkan adanya upaya yang telah direncanakan oleh perangkat pertandingan untuk memengaruhi hasil laga. FA menerapkan pedoman ketat mengenai cara perwakilan klub membahas kinerja perangkat pertandingan di media demi melindungi reputasi sepak bola.
- Getty Images Sport
Komisi Regulasi menjelaskan keputusannya
Dalam alasan tertulisnya, komisi independen menyoroti seriusnya pernyataan Arbeloa. Dengan mengisyaratkan bahwa para perangkat pertandingan berupaya menebus kesalahan sebelumnya, sang manajer melampaui kritik taktis yang lazim dan masuk ke ranah tuduhan bahwa PGMOL memiliki bias yang sistemis. Komisi menilai pernyataan semacam itu merusak persepsi terhadap keadilan Premier League dan memerlukan sanksi tegas sebagai efek jera.
Komisi menyatakan bahwa mereka "merasa kata-kata tersebut mengisyaratkan bukan hanya bahwa perangkat pertandingan berulang kali menunjukkan bias sepanjang laga, tetapi juga bahwa mereka dan/atau pihak lain mungkin bahkan telah merencanakan sebelumnya upaya untuk menebus kesalahan dalam pertandingan lain."
Komentar yang memicu polemik
Kontroversi ini bermula dari wawancara Arbeloa seusai pertandingan. Dalam wawancara itu, ia tampak menyiratkan bahwa faktor eksternal memengaruhi kepemimpinan wasit saat kedua tim bermain imbang 1-1. Pelatih Fulham tersebut terlihat frustrasi dengan sejumlah keputusan sepanjang laga. Ia kemudian melontarkan serangkaian tuduhan yang, menurut FA, telah melewati batas karena mempertanyakan kejujuran wasit.
"Saya rasa semua pelanggaran diputuskan untuk mereka. Setiap keputusan menguntungkan mereka, dan saya tahu, saya tahu setelah pertandingan melawan Man City bahwa mereka tidak akan membiarkan Manchester United kalah di sini," kata Arbeloa saat itu, seperti dikutip Daily Mail.
- Getty Images Sport
Dampak terhadap kiprah Fulham musim ini
Bagi Fulham, persoalan disiplin yang mengalihkan perhatian ini muncul saat Arbeloa masih berusaha menerapkan filosofinya di klub. Meski sang pelatih tetap bisa memimpin timnya dari tepi lapangan, peringatan tersebut menjadi pemberitahuan terakhir bahwa jika perilaku serupa terulang, ia bisa dijatuhi larangan mendampingi tim dari tepi lapangan yang lebih berat. Klub ingin segera melupakan insiden itu dan fokus pada pertandingan liga berikutnya. Fulham berharap sang pelatih menyalurkan semangatnya ke dalam performa tim di lapangan, bukan dalam konfrontasi dengan pihak berwenang.
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