Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi bahwa Arbeloa didenda £25.000 dan mendapat peringatan resmi terkait perilakunya ke depan. Sanksi itu dijatuhkan menyusul komentar pelatih asal Spanyol tersebut setelah hasil imbang 1-1 melawan Manchester United di Craven Cottage pada 20 September. FA menilai pernyataan sang pelatih kepala seusai pertandingan sebagai tindakan tidak patut karena menyiratkan adanya keberpihakan dan mempertanyakan integritas perangkat pertandingan.

FA merinci seluruh sanksi disiplin tersebut dan menyebut komisi independen menilai ucapan sang pelatih menyiratkan adanya upaya yang telah direncanakan oleh perangkat pertandingan untuk memengaruhi hasil laga. FA menerapkan pedoman ketat mengenai cara perwakilan klub membahas kinerja perangkat pertandingan di media demi melindungi reputasi sepak bola.