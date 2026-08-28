Pelatih Athletic Bilbao Edin Terzic memuji bek Prancis-Basque Johaneko Louis-Jean setelah debut impresif melawan Barcelona

Berbicara kepada media setelah pertandingan, manajer Edin Terzic menyoroti momen terobosan sang remaja dan dedikasi yang dibutuhkan untuk mencapai level ini. Bos Athletic itu mengungkapkan bahwa sang debutan mendapatkan kesempatannya melalui kegigihan semata di sesi latihan dalam beberapa pekan sebelumnya, membuktikan bahwa ia siap memikul beban besar dari seragam bersejarah itu.

"Dan dengan Johan, mungkin dia menulisnya untuk pertama kali untuk Anda... dia telah bekerja dengan sangat baik dalam latihan selama beberapa pekan terakhir... jadi dia sepenuhnya pantas mendapatkan kesempatan ini."