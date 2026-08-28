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Pelatih Athletic Bilbao Edin Terzic memuji bek Prancis-Basque Johaneko Louis-Jean setelah debut impresif melawan Barcelona
Silsilah Prancis-Basque yang bersejarah
Saat bek muda Johaneko Louis-Jean melangkah ke lapangan untuk menjalani penampilan bersejarahnya, ia tidak sekadar mampu melewati debut yang sangat berat melawan Barcelona; ia menorehkan namanya dalam bab yang sangat eksklusif dalam sejarah Athletic Club. Dikenal secara global karena kebijakan perekrutan mereka yang ketat dan membanggakan, klub Basque itu hanya menurunkan pemain yang lahir atau dibesarkan di wilayah Basque yang lebih luas, yang membentang di Spanyol utara dan Prancis barat daya. Louis-Jean dengan bangga melanjutkan warisan sepakbola lintas perbatasan yang unik itu sebagai bagian dari garis keturunan yang langka.
- Sergio Ros
Mengikuti jejak Lizarazu dan Laporte
Louis-Jean bergabung dengan kelompok elite sebagai pemain kelahiran Prancis ketiga dalam sejarah yang mewakili Athletic Bilbao, mengikuti jejak gemilang pemenang Piala Dunia Bixente Lizarazu dan andalan era modern Aymeric Laporte. Lizarazu terkenal sebagai pelopor ketika pemain asli Basque Prancis itu bergabung dengan klub pada 1996, membuka jalan bagi generasi-generasi berikutnya. Bertahun-tahun kemudian, Laporte tiba di Bilbao pada 2010 saat baru berusia 16 tahun untuk menapaki karier cemerlang sebelum memantapkan dirinya di level tertinggi sepakbola Eropa. Kini, Louis-Jean tampil sebagai pembawa panji besar Prancis-Basque berikutnya di San Mamés.
Mengapresiasi kerja keras di balik layar
Berbicara kepada media setelah pertandingan, manajer Edin Terzic menyoroti momen terobosan sang remaja dan dedikasi yang dibutuhkan untuk mencapai level ini. Bos Athletic itu mengungkapkan bahwa sang debutan mendapatkan kesempatannya melalui kegigihan semata di sesi latihan dalam beberapa pekan sebelumnya, membuktikan bahwa ia siap memikul beban besar dari seragam bersejarah itu.
"Dan dengan Johan, mungkin dia menulisnya untuk pertama kali untuk Anda... dia telah bekerja dengan sangat baik dalam latihan selama beberapa pekan terakhir... jadi dia sepenuhnya pantas mendapatkan kesempatan ini."
- NurPhoto
Mampu tampil pada momen krusial di bawah tekanan
Bermain di stadion tandang yang penuh tekanan melawan lawan kelas dunia bisa dengan mudah membuat kewalahan pemain muda mana pun yang berusaha menunjukkan kemampuannya. Namun, Terzic sangat terkesan oleh kedewasaan dan kualitas teknik yang diperlihatkan bek Prancis-Basque itu sepanjang pertandingan, tanpa terlihat canggung sama sekali di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola dunia.
"Dan saya pikir sangat mengesankan bahwa dia bermain di sini dengan penonton seperti ini melawan lawan yang luar biasa, dan dia melakukannya dengan sangat, sangat baik."
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