Pelari cepat Inggris Adam Gemili mendapatkan pekerjaan baru di Chelsea setelah pensiun dari atletik

Setelah sempat bermain untuk Dagenham & Redbridge, ia beralih ke atletik dan akhirnya menjadi salah satu pelari cepat dengan gelar terbanyak dalam sejarah Inggris. Kini ia bergabung dengan staf kepelatihan Chelsea untuk membantu mengembangkan generasi penerus talenta Cobham. Transisi ini menandai perubahan besar bagi Gemili, yang berencana memanfaatkan kekuatan eksplosif kelas dunianya untuk mengasah kemampuan fisik para pemain muda Chelsea.

"'Saya hanyalah pria biasa dari Dartford, kami tidak tumbuh dengan banyak hal,' kata Gemili, seperti dikutip Sky Sports. 'Kami hanya bekerja keras dan saya berkomitmen pada olahraga saya. Saya hanya berharap satu atau dua dari mereka [pemain akademi] terinspirasi dari itu dan berkata, 'tahu apa, tidak masalah jika saya tidak bisa melakukannya dengan cara ini, saya akan selalu menemukan cara untuk sukses'. Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Kisahku adalah milikku sendiri dan aku berharap banyak dari mereka bisa menciptakan kisah mereka sendiri. Pengetahuan adalah kekuatan dan jika aku bisa mengajarkan semua yang aku tahu kepada anak-anak ini, aku bisa mati dengan bahagia."