AFP
Pelari cepat Inggris Adam Gemili mendapatkan pekerjaan baru di Chelsea setelah pensiun dari atletik
Kembalinya mantan pemain Blue ke Cobham
Perjalanan karier olahraga Gemili telah kembali ke titik awal, seiring dengan keputusan pelari cepat Olimpiade ini untuk secara resmi gantung sepatu dan kembali ke Chelsea. Setelah karier gemilang selama 14 tahun di lintasan atletik, pemain berusia 32 tahun ini menukar jalur lari keempat dengan lapangan latihan di Cobham, tempat ia pernah berupaya meniti karier sebagai pesepakbola muda. Gemili merupakan talenta yang sangat menjanjikan di akademi The Blues hingga usia 15 tahun, berlatih bersama Ruben Loftus-Cheek.
Membagikan pengetahuan tingkat lanjut kepada generasi penerus
Setelah sempat bermain untuk Dagenham & Redbridge, ia beralih ke atletik dan akhirnya menjadi salah satu pelari cepat dengan gelar terbanyak dalam sejarah Inggris. Kini ia bergabung dengan staf kepelatihan Chelsea untuk membantu mengembangkan generasi penerus talenta Cobham. Transisi ini menandai perubahan besar bagi Gemili, yang berencana memanfaatkan kekuatan eksplosif kelas dunianya untuk mengasah kemampuan fisik para pemain muda Chelsea.
"'Saya hanyalah pria biasa dari Dartford, kami tidak tumbuh dengan banyak hal,' kata Gemili, seperti dikutip Sky Sports. 'Kami hanya bekerja keras dan saya berkomitmen pada olahraga saya. Saya hanya berharap satu atau dua dari mereka [pemain akademi] terinspirasi dari itu dan berkata, 'tahu apa, tidak masalah jika saya tidak bisa melakukannya dengan cara ini, saya akan selalu menemukan cara untuk sukses'. Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Kisahku adalah milikku sendiri dan aku berharap banyak dari mereka bisa menciptakan kisah mereka sendiri. Pengetahuan adalah kekuatan dan jika aku bisa mengajarkan semua yang aku tahu kepada anak-anak ini, aku bisa mati dengan bahagia."
Warisan keunggulan dalam lari cepat
Gemili pensiun sebagai salah satu dari tiga atlet pria Inggris yang mampu mencatatkan waktu di bawah 10 detik untuk lari 100 meter dan di bawah 20 detik untuk lari 200 meter. Prestasi puncak dalam kariernya meliputi gelar juara Eropa untuk lari 200 meter dan medali emas estafet 4x100 meter pada Kejuaraan Dunia 2017. Selain kecepatannya, Gemili membawa mentalitas yang tangguh ke staf Chelsea. Setelah terkenal gagal meraih medali Olimpiade di Rio 2016 hanya dengan selisih 0,003 detik, ia memahami betapa tipisnya margin dalam olahraga elit. Ia berharap dapat menanamkan ketangguhan ini kepada para pemain akademi yang menghadapi pengawasan lebih ketat daripada yang pernah dialami generasinya.
"Saya berharap setidaknya satu atau dua dari mereka bisa merasa terinspirasi oleh kisah saya karena sepak bola adalah olahraga yang sangat berat - seperti, saya tidak pernah berencana menjadi atlet," tambahnya. "Bagi banyak dari mereka, mereka tidak akan mencapai level tertinggi, mereka tidak akan mencapai puncak Liga Premier. Tapi jika saya bisa mengajarkan keterampilan yang saya miliki, mungkin satu atau dua di antara mereka bahkan bisa terjun ke atletik, Anda tidak pernah tahu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saat ini, fokus utama Gemili adalah beradaptasi dengan staf kepelatihan The Blues. Kedatangannya terjadi pada momen yang krusial, di mana klub berupaya mempertahankan reputasinya sebagai pembina atlet kelas dunia yang mampu beradaptasi dengan lingkungan bertensi tinggi di skuad senior asuhan Liam Rosenior. Chelsea saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier, tertinggal enam poin dari empat besar, dan mereka akan menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA pada hari Sabtu mendatang.