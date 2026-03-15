Jeremie Boga secara resmi menjadi rekrutan terbaik yang didatangkan Juventus di bursa transfer, jika menggabungkan periode bursa transfer musim panas lalu dan Januari. Mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut (Roma, Pisa, dan Udinese), pemain asal Pantai Gading kelahiran 1997 ini meninggalkan jejak di fase musim ini bagi Bianconeri, dan terutama sedang memberikan pelajaran kepada Juventus, atau lebih tepatnya mengingatkan Juventus: untuk melakukan transfer yang bagus, tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat besar; terkadang cukup dengan ide dan intuisi.

Memang membuat kita berpikir betapa besarnya biaya yang dikeluarkan Juventus untuk Boga dibandingkan dengan banyak pembelian lain dalam beberapa tahun terakhir, pemain-pemain yang secara teori seharusnya memberikan performa jauh lebih baik daripada mantan pemain Sassuolo ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.