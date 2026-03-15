Pelajaran dari Boga bagi Juventus: seperti Pirlo-Vidal-Pogba-Marchisio

Pemain asal Pantai Gading itu adalah rekrutan terbaik Juventus: harganya sangat murah, tidak seperti pemain lainnya. Sebuah pelajaran yang mengingatkan pada masa lalu

Jeremie Boga secara resmi menjadi rekrutan terbaik yang didatangkan Juventus di bursa transfer, jika menggabungkan periode bursa transfer musim panas lalu dan Januari. Mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut (Roma, Pisa, dan Udinese), pemain asal Pantai Gading kelahiran 1997 ini meninggalkan jejak di fase musim ini bagi Bianconeri, dan terutama sedang memberikan pelajaran kepada Juventus, atau lebih tepatnya mengingatkan Juventus: untuk melakukan transfer yang bagus, tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat besar; terkadang cukup dengan ide dan intuisi.

Memang membuat kita berpikir betapa besarnya biaya yang dikeluarkan Juventus untuk Boga dibandingkan dengan banyak pembelian lain dalam beberapa tahun terakhir, pemain-pemain yang secara teori seharusnya memberikan performa jauh lebih baik daripada mantan pemain Sassuolo ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

  • UANG BOGA

    Berikut adalah rincian kesepakatan dengan Nice terkait Jérémie Boga: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan klub OGC Nice untuk meminjam, tanpa biaya, hak atas jasa olahraga pemain Jérémie Boga hingga 30 Juni 2026. Kesepakatan tersebut juga memberikan hak kepada Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas penampilan olahraga

    pemain tersebut. Nilai yang disepakati untuk pembelian definitif tersebut sebesar € 4,8 juta, yang dapat dibayarkan dalam dua tahun buku."

  • PERBANDINGAN DENGAN KOOPMEINERS DAN OPENDA

    Jika Juventus memutuskan untuk menggunakan hak pembeliannya atas Boga, seperti yang kemungkinan besar akan terjadi, mereka akan mendapatkan seorang penyerang berusia 29 tahun yang berkualitas dan mampu bersaing di liga sekelas Serie A, hanya dengan 4,8 juta euro. Angka tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan 61 juta euro yang dihabiskan untuk Teun Koopmeiners dan 40 jutaeuro yang harus dibayarkan Juventus kepada Leipzig untuk memenuhi kewajiban pembelian kembali Lois Openda

  • PELAJARAN

    Kasus Boga seharusnya menjadi pelajaran bagi Juventus menjelang bursa transfer mendatang: meski dengan anggaran minim atau bahkan tanpa biaya sama sekali, masih mungkin untuk mendatangkan pemain-pemain menarik. Hal ini berkat ide-ide dan intuisi yang tepat. Sebaliknya, jika memang ingin menginvestasikan dana besar, sebaiknya hal itu dilakukan hanya untuk merekrut pemain-pemain bintang yang sudah teruji, yang menjamin kesuksesan, daripada pemain-pemain yang belum matang atau yang hanya dianggap sebagai calon bintang.

  • SEJARAH

    Di sisi lain, sejarah Juventus sendiri juga menjadi pengingat akan pelajaran ini bagi Juventus saat ini. Ingatlah, misalnya, lini tengah yang terdiri dari Pirlo, Marchisio, Vidal, dan Pogba, salah satu yang terkuat dan paling sukses sepanjang sejarah Si Nyonya Tua. Berapa total biaya lini tengah tersebut? 12,5 juta, uang yang dihabiskan untuk membeli Vidal dari Bayer Leverkusen. Tidak ada biaya untuk pemain lain di lini tengah tersebut: Marchisio berasal dari akademi, Pogba dan Pirlo didatangkan secara gratis. Intuisi dan ide. Seperti halnya Boga.

    WHATSAPP: Semua PEMBARUAN secara REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini

