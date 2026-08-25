Tirai kompetisi pekan pertama edisi kedua liga "Joy" elite U-21 resmi ditutup setelah tiga hari yang penuh keseruan dan gol, yang menyaksikan lahirnya 36 gol dalam 11 pertandingan, di samping hasil-hasil besar dan kejatuhan mengejutkan sang juara bertahan, serta ketajaman serangan yang mencolok dipimpin oleh Al-Ettifaq, Al-Ahli, dan Al-Fateh.

Al-Ettifaq menjadi tim dengan awal paling perkasa, setelah menggilas Al-Tadamon dengan skor 10-1, dalam kemenangan terbesar sepanjang pekan ini, sehingga memimpin panggung serangan sejak awal.

Pekan ini juga menyaksikan kemenangan telak lainnya, yang paling menonjol adalah kemenangan Al-Ansar atas Al-Fateh 6-0, sementara Al-Ahli mengalahkan Al-Feiha 3-1, dan Al-Khaleej menang atas Al-Qadisiyah 3-1.