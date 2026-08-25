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Pekan Hat-trick dan Tumbangnya Sang Juara: Liga Joy for Elite Dimulai dengan Adegan Luar Biasa!

FEATURES
Al Taawoun U21 vs Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 vs Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Al-Tadamon U21 vs Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Al Kholood U21 vs Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21 vs Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Arab Saudi

Pekan penuh gairah yang sarat dengan aksi menegangkan

Tirai kompetisi pekan pertama edisi kedua liga "Joy" elite U-21 resmi ditutup setelah tiga hari yang penuh keseruan dan gol, yang menyaksikan lahirnya 36 gol dalam 11 pertandingan, di samping hasil-hasil besar dan kejatuhan mengejutkan sang juara bertahan, serta ketajaman serangan yang mencolok dipimpin oleh Al-Ettifaq, Al-Ahli, dan Al-Fateh.

Al-Ettifaq menjadi tim dengan awal paling perkasa, setelah menggilas Al-Tadamon dengan skor 10-1, dalam kemenangan terbesar sepanjang pekan ini, sehingga memimpin panggung serangan sejak awal.

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Pekan ini juga menyaksikan kemenangan telak lainnya, yang paling menonjol adalah kemenangan Al-Ansar atas Al-Fateh 6-0, sementara Al-Ahli mengalahkan Al-Feiha 3-1, dan Al-Khaleej menang atas Al-Qadisiyah 3-1.

  • الاتفاق - دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/EttifaqSa

    Al-Ittihad mencatat angka terbesar, dan pekan ini membara dengan gol

    Al-Ittifaq tampil sebagai lini serang terkuat pada pekan pertama, setelah mencetak 10 gol penuh ke gawang Al-Tadhamon, dalam laga yang berubah menjadi pesta gol sejak menit-menit awal, sehingga tim ini menyampaikan pesan dini soal kemampuan menyerang dan ambisinya dalam persaingan.

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    Kemenangan besar itu bukan satu-satunya yang memberi warna ofensif pada pekan ini, karena pertandingan antara Al-Ansar dan Al-Fateh berakhir dengan kemenangan tim yang disebut pertama 6-0, sementara Al-Najma mengalahkan Al-Taawoun dua gol tanpa balas, dan Al-Orobah menang atas Neom dengan skor yang sama, sedangkan Al-Riyadh memastikan kemenangan atas Al-Wehda dengan satu gol tanpa balas.

    Pada hasil lainnya, Al-Hilal mengungguli Al-Faisaly 2-1, sementara pertandingan antara Al-Ittihad dan Damac berakhir imbang tanpa gol, dalam laga yang menjadi satu-satunya tanpa gol di antara pertandingan-pertandingan yang digelar pada pekan ini.

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  • 3 hat-trick menyulut persaingan top skor

    Putaran pertama tidak hanya diwarnai banyaknya gol, tetapi juga menyaksikan tercatatnya tiga hat-trick, sehingga persaingan individu dimulai lebih awal dan dengan cara yang mencolok.

    Mohammed Al-Issa menjadi bintang paling menonjol Al-Ettifaq, setelah mencetak "super hat-trick" dalam kemenangan besar atas Al-Tadamon, sementara Ziyad Aba tampil gemilang bersama Al-Ahli dan mencetak tiga gol dalam kemenangan atas Al-Feiha, pada saat En Ras mencetak hat-trick untuk Al-Fateh meski timnya menelan kekalahan telak dari Al-Ansar.

    Permulaan ini memberikan dorongan kuat bagi para pencetak gol dalam perlombaan dini yang diperkirakan akan menyaksikan persaingan sengit pada putaran-putaran mendatang, terutama dengan munculnya lebih dari satu pemain dengan penampilan ofensif yang istimewa sejak putaran pertama.

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    Sang juara bertahan menerima pukulan telak lebih awal

    Al-Jubail meraih salah satu kejutan paling mencolok pada pekan ini, setelah menjatuhkan Al-Hazm sang juara bertahan edisi pertama dengan skor 2-1, membuat tim yang disebut terakhir memulai perjalanan mempertahankan gelarnya dengan kekalahan yang tak terduga.

    Al-Hazm memasuki musim baru dengan ambisi mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi pertama turnamen, namun awal perjalanannya justru berbanding terbalik dengan ekspektasi, setelah gagal mempertahankan keunggulan dan keluar dari pertandingan tanpa poin, sementara Al-Jubail mengirimkan pesan dini kepada para pesaingnya bahwa mereka tidak akan menjadi lawan yang mudah.

    Di sisi lain, Al-Hilal meraih awal yang sukses dengan kemenangan atas Al-Faisaly 2-1, sedangkan Al-Ittihad hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Damac, sehingga kedua tim tersebut sama-sama meraih satu poin pada awal perjalanan mereka di turnamen ini.

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  • Gawang tak kebobolan dan perhitungan yang tertunda

    Pekan ini menyaksikan enam tim mengakhiri laga tanpa kebobolan, yaitu Damac, Al Ittihad, Al Fateh, Al Taawoun, Al Wehda, dan NEOM, sebuah daftar yang mengungkap solidnya penampilan bertahan sejumlah tim meski produktivitas gol yang tinggi mewarnai laga-laga lainnya.

    Terdapat pula dua pertandingan yang ditunda hingga bulan Desember, di mana laga Al Khaleej melawan Al Akhdoud tidak digelar, begitu pula pertandingan Al Nassr kontra Al Watan, sehingga gambaran lengkap klasemen masih menunggu rampungnya laga-laga tunda ini.

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    Di antara pesta gol yang dipimpin Al Ittifaq, hat-trick yang mencuri perhatian, dan tumbangnya sang juara bertahan secara mengejutkan, dapat dikatakan bahwa Liga Elite "Joy" memulai edisi keduanya dengan tempo cepat dan menegangkan, menegaskan sejak pekan pertama bahwa persaingan gelar akan terbuka, dan bahwa perlombaan individu para pencetak gol bisa jadi sama panasnya dengan pertarungan kolektif.