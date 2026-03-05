Pedro Neto dari Chelsea dikenai sanksi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) karena dianggap terlalu lambat meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah dalam kekalahan melawan Arsenal, sementara penggunaan kata-kata kasar juga disebut-sebut sebagai alasan

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah mengambil langkah untuk menghukum winger tersebut lebih lanjut, dengan alasan keterlambatan meninggalkan lapangan dan pilihan kata-katanya terhadap wasit pertandingan. FA mengonfirmasi berita tersebut melalui media sosial, menyatakan: "Pedro Neto telah didakwa setelah diusir dari lapangan pada menit ke-70 dalam pertandingan Premier League antara Chelsea FC dan Arsenal FC pada Minggu, 1 Maret. Diklaim bahwa pemain tersebut bertindak tidak pantas dengan tidak segera meninggalkan lapangan; dan/atau menggunakan kata-kata kasar terhadap wasit pertandingan. Pedro Neto memiliki waktu hingga Senin, 9 Maret untuk memberikan tanggapan."

Kejadian terbaru ini menambah krisis disiplin yang semakin memburuk bagi The Blues, yang kini telah melihat sembilan pemainnya diusir dari lapangan di semua kompetisi musim ini. Ketidakmampuan menjaga ketenangan dari salah satu penyerang utama telah menuai kritik tajam, dengan mantan penyerang The Blues, Chris Sutton, menyebut winger tersebut sebagai "bodoh" karena gagal menjaga ketenangannya dalam situasi yang sangat krusial.