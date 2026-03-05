AFP
Pedro Neto dari Chelsea dikenai sanksi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) karena dianggap terlalu lambat meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah dalam kekalahan melawan Arsenal, sementara penggunaan kata-kata kasar juga disebut-sebut sebagai alasan
Tiga menit kegilaan: Kartu merah mahal Neto
Insiden tersebut terjadi tak lama setelah Jurrien Timber membawa Arsenal unggul, dengan Neto menerima dua kartu kuning berturut-turut yang membuat tim Liam Rosenior bermain dengan 10 orang. Untuk kartu kuning pertama, ia diberi peringatan karena protes keras terhadap gol kedua Arsenal. Dan hanya tiga menit kemudian, pelanggaran sengaja terhadap Gabriel Martinelli membuatnya harus meninggalkan lapangan lebih awal, meninggalkan Chelsea harus berjuang di menit-menit akhir dengan 10 pemain di lapangan.
FA mengonfirmasi tuduhan pelanggaran.
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah mengambil langkah untuk menghukum winger tersebut lebih lanjut, dengan alasan keterlambatan meninggalkan lapangan dan pilihan kata-katanya terhadap wasit pertandingan. FA mengonfirmasi berita tersebut melalui media sosial, menyatakan: "Pedro Neto telah didakwa setelah diusir dari lapangan pada menit ke-70 dalam pertandingan Premier League antara Chelsea FC dan Arsenal FC pada Minggu, 1 Maret. Diklaim bahwa pemain tersebut bertindak tidak pantas dengan tidak segera meninggalkan lapangan; dan/atau menggunakan kata-kata kasar terhadap wasit pertandingan. Pedro Neto memiliki waktu hingga Senin, 9 Maret untuk memberikan tanggapan."
Kejadian terbaru ini menambah krisis disiplin yang semakin memburuk bagi The Blues, yang kini telah melihat sembilan pemainnya diusir dari lapangan di semua kompetisi musim ini. Ketidakmampuan menjaga ketenangan dari salah satu penyerang utama telah menuai kritik tajam, dengan mantan penyerang The Blues, Chris Sutton, menyebut winger tersebut sebagai "bodoh" karena gagal menjaga ketenangannya dalam situasi yang sangat krusial.
Rosenior menuntut pertanggungjawaban ruang ganti.
Manajer Liam Rosenior tampaknya sudah mencapai batas kesabarannya terkait ketidakmampuan timnya untuk mempertahankan 11 pemain di lapangan. Meskipun ia membela kiper Robert Sanchez dari kritik individu, ia jauh lebih tegas dalam menanggapi situasi kartu merah. Manajer tersebut sangat mendesak adanya perubahan mentalitas, mencatat bahwa Neto telah meminta maaf kepada tim sejak insiden terjadi di Emirates.
Berbicara mengenai hal tersebut, Rosenior mengatakan: "Tugas saya adalah menciptakan budaya pertanggungjawaban. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus mengakui kesalahan tersebut untuk memastikan hal itu tidak terulang lagi. Anda membutuhkan rekan setim untuk membantu Anda, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada diri Anda sendiri. Pedro telah meminta maaf kepada tim. Saya perlu melihat perbaikan dalam perilaku sekarang... Kami adalah salah satu tim termuda di Eropa. Terkadang Anda perlu mengalami hal-hal tertentu untuk berkembang. Saya tidak ingin ini menjadi pengalaman belajar di mana kami gagal mencapai apa yang ingin kami capai."
Wrexham dan PSG akan menjadi lawan Chelsea berikutnya.
Dampak dari pertandingan melawan Arsenal menjadi peringatan bagi The Blues, yang merespons dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di Villa Park berkat hattrick Joao Pedro. Sementara itu, Neto telah menyelesaikan hukuman larangan bermainnya dan kini eligible untuk kembali dalam laga piala mendatang. Kembalinya Neto ini datang pada momen krusial, di mana Chelsea menghentikan sementara kampanye Premier League mereka untuk fokus pada kompetisi piala. Mereka akan terlebih dahulu menjamu Wrexham yang dimiliki Hollywood di putaran kelima FA Cup, sebelum bertandang ke Paris untuk laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan PSG.
