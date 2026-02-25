Wuih! Pedri Ingin Rekrut Bintang Real Madrid Ini Untuk Barcelona

Ketika ditanya pemain Real Madrid mana yang ingin ia boyong ke Camp Nou, Pedri tak butuh waktu lama untuk menjawab. Gelandang andalan Barcelona itu langsung menyebut nama Kylian Mbappe.

“Kalau saya bisa merekrut satu pemain Real Madrid untuk Barcelona, siapa? Kylian Mbappe,” ujarnya tegas di El Hormiguero. Ferran Torres, yang kerap beroperasi di area serang yang mirip dengan Mbappe, langsung mengangguk setuju. “Ya, Mbappe,” katanya singkat.

Pilihan itu bukan tanpa alasan. Sejak pindah secara gratis dari Paris Saint-Germain, Mbappe tampil menggila dengan torehan 82 gol dari 92 pertandingan. Pun sebelum mengenakan seragam putih Real Madrid, kapten timnas Prancis itu sudah lebih dulu menjadi mimpi buruk Blaugrana di kompetisi Eropa, dengan enam gol hanya dari empat penampilan termasuk saat mencetak hat-trick ke gawang mereka pada babak 16 besar UCL 2020/21.