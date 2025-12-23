Getty Images Sport
"Terbaik Sepanjang Masa!" - Pedri Girang Dengan Prospek Main Bareng Lionel Messi Lagi Setelah Kunjungan Rahasianya Ke Camp Nou Versi Baru
Pedri & Messi satu musim bersama
Tidak ada yang tahu ketika kampanye Barcelona musim 2020-21 dimulai bahwa itu akan menjadi yang terakhir yang pernah dimainkan Messi untuk klub. Dengan latar belakang pandemi Covid-19 dengan semua pertandingan dimainkan tanpa penonton, Barca memenangkan Copa del Rey tetapi finis di posisi ketiga yang mengecewakan di La Liga, dengan Atletico Madrid merebut gelar pada hari terakhir musim. Tim PSG yang dipimpin oleh Kylian Mbappe menyingkirkan La Blaugrana dari Liga Champions pada tahap 16 besar. Meskipun melalui kekecewaan yang relevan ini, Messi masih berhasil mencatatkan 38 gol dan 14 assist dalam 47 pertandingan di semua kompetisi.
Itu juga terbukti menjadi musim debut Pedri untuk Barcelona setelah kepindahannya senilai €5 juta (£4,3m/$5,9m) dari Las Palmas di Kepulauan Canary. Meskipun belum pernah bermain di kasta tertinggi Spanyol sebelumnya, ia terbukti menjadi bintang instan, tampil 52 kali di semua kompetisi.
GOAT kembali ke Camp Nou? Kembalinya Messi disambut baik
Bulan lalu, Messi membuat perjalanan tanpa pemberitahuan untuk melihat Camp Nou yang baru direnovasi. Dalam sebuah wawancara dengan Esquire, Pedri mengakui bahkan dia tidak tahu bahwa orang Argentina itu akan mengunjungi dan mengakui dia ingin sekali melihat pemenang Piala Dunia itu kembali mengenakan seragam merah dan biru Barcelona.
Ketika ditanya bagaimana dia mengetahui tentang kunjungan Messi ke Camp Nou, Pedri menjawab: "Melalui media sosial, karena itu mulai muncul di mana-mana. Sulit untuk tidak melihatnya. Saya berharap kami bisa bertemu sebentar.
"Tentu saja [dia ingin Messi kembali ke Barcelona], tanpa ragu. Dia yang terbaik sepanjang masa, dan dia banyak membantu saya selama setahun kami bersama."
Pedri tidak memasukkan Messi dalam daftar pemain terbaik dunia saat ini
Meski Pedri sangat mengagumi Messi, ia tidak menyebutnya saat ditanya siapa yang menurutnya adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Sebagai gantinya, ia memilih dua rekan setim Barcelona, dua rival La Liga, dan dua bintang dari Premier League.
"Mbappe, Lamine [Yamal], [Mohamed] Salah, [Erling] Haaland, Raphinha, dan Julian Alvarez adalah yang terbaik di dunia," jawab pemain Spanyol itu.
"Saya ingin menghadapi semuanya, kecuali Lamine yang bermain bersama kami. Terutama Haaland dan Salah, karena saya belum pernah menghadapi mereka sebelumnya."
Barcelona-nya Pedri masih bisa bermain melawan Liverpool-nya Salah atau Manchester City-nya Haaland selama fase knockout Liga Champions musim ini. Ia menyebutkan yang terakhir sebagai tim yang merupakan pesaing kuat untuk dinobatkan sebagai raja Eropa.
"PSG, juara saat ini," tambah Pedri saat membahas pesaing untuk memenangkan Liga Champions. "Arsenal juga tim yang sangat kuat. Dan saya selalu memasukkan City dan Real Madrid di antara para pesaing. Satu tim yang saya anggap kuat dan yang membuat saya terkejut dengan menyenangkan adalah Sporting Lisbon."
Barcelona mencari lebih banyak gelar sementara Messi menjalani mimpi Amerika
Barcelona memasuki jeda musim dingin Spanyol dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga dan lolos ke 16 besar Copa del Rey, sementara mereka akan menghadapi Athletic Club di semi-final Supercopa de Espana pada bulan Januari. Namun, mereka turun ke peringkat 15 dalam klasemen fase liga Liga Champions.
Sementara itu, Messi baru saja memenangkan MLS Cup di AS bersama Inter Miami dengan mantan pemain Barcelona lainnya, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Sekarang berusia 38 tahun, dia juga mencatat sejarah dengan menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan MVP MLS dalam dua tahun berturut-turut. Meskipun dia tetap bungkam tentang kemungkinan kembali, kandidat presiden Barcelona Marc Ciria telah berjanji untuk melakukan "apa pun yang diperlukan" untuk membawa legenda klub itu kembali ke rumah.
