"Terbaik Sepanjang Masa!" - Pedri Girang Dengan Prospek Main Bareng Lionel Messi Lagi Setelah Kunjungan Rahasianya Ke Camp Nou Versi Baru

Meski Pedri sangat mengagumi Messi, ia tidak menyebutnya saat ditanya siapa yang menurutnya adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Sebagai gantinya, ia memilih dua rekan setim Barcelona, dua rival La Liga, dan dua bintang dari Premier League.

"Mbappe, Lamine [Yamal], [Mohamed] Salah, [Erling] Haaland, Raphinha, dan Julian Alvarez adalah yang terbaik di dunia," jawab pemain Spanyol itu.

"Saya ingin menghadapi semuanya, kecuali Lamine yang bermain bersama kami. Terutama Haaland dan Salah, karena saya belum pernah menghadapi mereka sebelumnya."

Barcelona-nya Pedri masih bisa bermain melawan Liverpool-nya Salah atau Manchester City-nya Haaland selama fase knockout Liga Champions musim ini. Ia menyebutkan yang terakhir sebagai tim yang merupakan pesaing kuat untuk dinobatkan sebagai raja Eropa.

"PSG, juara saat ini," tambah Pedri saat membahas pesaing untuk memenangkan Liga Champions. "Arsenal juga tim yang sangat kuat. Dan saya selalu memasukkan City dan Real Madrid di antara para pesaing. Satu tim yang saya anggap kuat dan yang membuat saya terkejut dengan menyenangkan adalah Sporting Lisbon."