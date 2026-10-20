Barcelona menghadapi salah satu pekan terberat mereka musim ini di bawah Hansi Flick, dengan laga-laga penting melawan juara Eropa Paris Saint-Germain dan rival domestik mereka sudah menanti. Pertemuan pada tengah pekan ini akan mempertemukan kembali sejumlah sosok yang saling mengenal, termasuk mantan winger Barcelona Ousmane Dembele dan penyerang PSG saat ini Ferran Torres. Pedri menyampaikan peringatan bernada canda kepada rekan senegaranya, Torres, menjelang pertandingan.

“Saya berharap dia tidak beruntung dalam pertandingan ini dan tidak mencetak gol. Saya mendoakan dia beruntung sepanjang sisa musim. Hubungan saya dengannya sangat baik dan kami sering berbicara saat bersama tim nasional,” candanya.