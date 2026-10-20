Getty Images Sport
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Pedri kirim peringatan bernada canda kepada Ferran Torres jelang laga akbar PSG kontra Barcelona
Peringatan bernada usil Pedri kepada Torres
Barcelona menghadapi salah satu pekan terberat mereka musim ini di bawah Hansi Flick, dengan laga-laga penting melawan juara Eropa Paris Saint-Germain dan rival domestik mereka sudah menanti. Pertemuan pada tengah pekan ini akan mempertemukan kembali sejumlah sosok yang saling mengenal, termasuk mantan winger Barcelona Ousmane Dembele dan penyerang PSG saat ini Ferran Torres. Pedri menyampaikan peringatan bernada canda kepada rekan senegaranya, Torres, menjelang pertandingan.
“Saya berharap dia tidak beruntung dalam pertandingan ini dan tidak mencetak gol. Saya mendoakan dia beruntung sepanjang sisa musim. Hubungan saya dengannya sangat baik dan kami sering berbicara saat bersama tim nasional,” candanya.
- Getty Images Sport
Gelandang itu memuji perkembangan luar biasa Dembele
Pedri juga mengenang masa-masanya bermain bersama Dembele di Katalonia, termasuk kemampuan luar biasa yang kerap diperlihatkan sang winger saat tidak disaksikan publik. Meski pemain internasional Prancis itu sering melakukan hal-hal menakjubkan dalam sesi latihan, penampilannya pada awalnya lebih sering diwarnai inkonsistensi dan periode yang sulit diprediksi, alih-alih dominasi yang berkelanjutan dari pekan ke pekan. Gelandang tersebut menilai mantan rekan setimnya itu kini akhirnya mampu memaksimalkan potensi besarnya di panggung terbesar, berkembang dari talenta yang sulit ditebak menjadi pemain kelas dunia yang matang.
"Dalam latihan, saya melihatnya melakukan hal-hal luar biasa; dia tampil bagus, tetapi saat itu dia lebih tidak konsisten dibandingkan sekarang, ketika dia sudah mencuat dan menjadi pemain kelas dunia," ujar pemain berusia 23 tahun itu.
Menantang para penguasa Eropa saat ini
Barcelona sangat menyadari tantangan yang dihadapi saat berjumpa PSG, tim yang mendominasi sepakbola Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah arahan Luis Enrique, tim raksasa Prancis itu membangun skuad yang lengkap dan seimbang. Barcelona pun paham betul bahwa mereka membutuhkan ketepatan taktik dan fokus untuk bisa bersaing. Pedri menegaskan besarnya tantangan dalam laga ini dengan menyoroti kualitas PSG di setiap lini.
"Mereka punya banyak kualitas di lini depan, pemain-pemain mereka bisa mengubah jalannya pertandingan, dan mereka tahu cara mengendalikan permainan di lini tengah. Saya tidak mengatakan sesuatu yang baru, mereka telah menjuarai dua edisi terakhir Liga Champions," ujarnya.
- Getty Images Sport
Ujian sesungguhnya jelang duel besar
Pemain timnas Spanyol itu berusaha meredam ekspektasi dengan menolak anggapan bahwa laga mendatang melawan tim asal Prancis tersebut harus dipandang sebagai laga final. Meski mengakui besarnya tantangan dan kualitas lawan yang tangguh, ia menekankan pentingnya menjaga perspektif, alih-alih menganggap satu pertandingan sebagai puncak musim mereka.
"Ini pertandingan sulit melawan lawan yang tangguh, tetapi ini bukan laga final. Kami ingin menang dan mempertahankan momentum positif. Pertandingan ini akan menunjukkan sejauh mana kemampuan kami," jelasnya.
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