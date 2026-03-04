AFP
Pedri dipuji sebagai 'yang terbaik di dunia' oleh rival Atletico Madrid saat Barcelona gagal melakukan comeback di Copa del Rey
Kapten Atleti memberikan penghormatan kepada keajaiban Pedri.
Setelah pertandingan yang sengit, kapten Atletico Madrid, Koke, segera menyoroti penampilan bintang Barcelona, Pedri, yang melampaui skor akhir 4-3 dalam semifinal Copa. Gelandang senior itu terkesima dengan pengaruh pemain berusia 21 tahun itu dalam leg kedua, yang dimenangkan Barcelona dengan skor 3-0, dan menyarankan bahwa pemain internasional Spanyol itu saat ini bermain di level yang lebih tinggi dari hampir semua pemain lain di dunia.
Koke mengatakan kepada wartawan: "Barcelona adalah tim yang fantastis. Para pemain muda mereka sedang dalam performa terbaik. Pedri, jika dia bukan yang terbaik di dunia, pasti salah satu yang terbaik. Tidak mudah bermain di Camp Nou. Dengan atmosfer yang diciptakan... itu membuat perbedaan. Terutama di babak pertama, kami berhasil mengendalikan pertandingan. Kekalahan ini justru membawa kebahagiaan bagi saya. Pedri adalah mesin. Kami sangat beruntung dia orang Spanyol... dia adalah masa kini dan masa depan Spanyol. Dia akan membawa banyak kebahagiaan bagi Barça dan tim nasional. Selain menjadi pemain sepak bola hebat, dia adalah orang yang luar biasa."
Pemain muda Flick membangkitkan keyakinan di Camp Nou.
Marc Bernal, permata baru akademi Barcelona, memimpin upaya comeback dengan memanfaatkan tekanan awal yang intens untuk membangkitkan semangat para pendukung tuan rumah. Lamine Yamal menjadi arsitek gol pada menit ke-29, menggiring bola di sayap kiri sebelum memberikan umpan silang presisi yang diselesaikan Bernal dengan tenang. Momentum semakin bergeser ketika Pedri dilanggar di area penalti menjelang akhir babak pertama, memungkinkan Raphinha untuk dengan tenang mengonversi penalti. Tim Flick terus menekan di babak kedua, dengan Bernal menambah gol ketiga pada menit ke-72 dari umpan silang Joao Cancelo. Namun, meskipun ada peluang di akhir pertandingan untuk Gerard Martin dan masuknya Marcus Rashford, gol keempat tetap sulit diraih.
Simeone selamat dari malam yang penuh penderitaan.
Bagi Diego Simeone, pertandingan ini merupakan pelajaran berharga tentang bertahan, karena Atletico Madrid berhasil menahan 21 tembakan dan gelombang serangan Barcelona yang tak henti-henti untuk mempertahankan keunggulan tipis mereka dari leg pertama. Antoine Griezmann sempat membentur tiang gawang di awal pertandingan, memberikan sedikit nafas lega bagi tim tamu, namun sebagian besar waktu, Atleti terpaksa bertahan di area pertahanan mereka sendiri. Koke mengakui bahwa timnya sadar akan tantangan yang mereka hadapi di Catalonia, mengakui bahwa mereka harus bekerja keras untuk setiap detik kemajuan mereka. "Kami tahu kami akan menderita. Kami memiliki peluang di babak pertama untuk mengakhiri pertandingan, tetapi kemudian mereka mencetak gol kedua dan Anda harus menderita dan bertahan. Tim melakukan apa yang harus dilakukan untuk lolos dari babak ini," jelas pelatih Atleti.
Akhir dari jalan bagi para pemegang
Hasil ini membuat Barcelona kehilangan gelar juara Copa del Rey, sebuah kompetisi yang telah mereka dominasi dengan 32 gelar sepanjang sejarah mereka. Meskipun kekalahan ini menyakitkan, penampilan yang ditunjukkan memberikan banyak harapan bagi Flick saat ia menjalani musim keduanya sebagai pelatih. Blaugrana menguasai penguasaan bola dan tempo permainan, namun kekalahan4-0 di leg pertama terbukti terlalu berat untuk diatasi. Atletico, di sisi lain, akan menghadapi Real Sociedad atau Athletic Club di final, saat mereka berusaha mengakhiri kekeringan trofi dan meraih trofi besar pertama mereka dalam lebih dari empat tahun.
