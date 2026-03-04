Pedri dipuji sebagai 'yang terbaik di dunia' oleh rival Atletico Madrid saat Barcelona gagal melakukan comeback di Copa del Rey

Setelah pertandingan yang sengit, kapten Atletico Madrid, Koke, segera menyoroti penampilan bintang Barcelona, Pedri, yang melampaui skor akhir 4-3 dalam semifinal Copa. Gelandang senior itu terkesima dengan pengaruh pemain berusia 21 tahun itu dalam leg kedua, yang dimenangkan Barcelona dengan skor 3-0, dan menyarankan bahwa pemain internasional Spanyol itu saat ini bermain di level yang lebih tinggi dari hampir semua pemain lain di dunia.

Koke mengatakan kepada wartawan: "Barcelona adalah tim yang fantastis. Para pemain muda mereka sedang dalam performa terbaik. Pedri, jika dia bukan yang terbaik di dunia, pasti salah satu yang terbaik. Tidak mudah bermain di Camp Nou. Dengan atmosfer yang diciptakan... itu membuat perbedaan. Terutama di babak pertama, kami berhasil mengendalikan pertandingan. Kekalahan ini justru membawa kebahagiaan bagi saya. Pedri adalah mesin. Kami sangat beruntung dia orang Spanyol... dia adalah masa kini dan masa depan Spanyol. Dia akan membawa banyak kebahagiaan bagi Barça dan tim nasional. Selain menjadi pemain sepak bola hebat, dia adalah orang yang luar biasa."