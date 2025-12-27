PECAH REKOR! Brace Cristiano Ronaldo Gendong Al Nassr Rangkai 10 Kemenangan Berentet Saat Legenda Portugal Itu Kejar Gelar Juara Liga Pertama Di Arab Saudi

Al-Nassr adalah tim yang lebih dominan sejak awal pertandingan dan terus-menerus menekan kotak penalti Al Akhdoud saat mereka berusaha mencetak gol lebih awal. Setelah beberapa peluang terbuang, tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan tepat setelah setengah jam dengan Ronaldo mencetak gol lewat penyelesaian klinis. Pergerakan dimulai dengan Joao Felix mengirimkan tendangan sudut ke tiang dekat saat Angelo Gomes menyambut bola dan menyundulnya ke arah Ronaldo, yang dengan bersemangat menunggu di tiang jauh. Saat bola datang, penyerang veteran itu menyarangkannya ke gawang.

Di detik-detik akhir babak pertama, Ronaldo melengkapi dua golnya saat dia menggandakan keunggulan timnya dengan penyelesaian berkualitas lainnya. Marcelo Brozovic menerima umpan di sisi kotak penalti ketika gelandang itu memasuki area penalti dan mengirimkannya ke kaptennya. Ikon Portugal itu menyentuh bola dengan pergelangan kakinya, sepenuhnya mengecoh pengawalnya dan penjaga gawang lawan.

Al-Nassr hampir menambah gol ketiga mereka di awal babak kedua ketika Kingsley Coman mencoba melepaskan tembakan ke gawang namun usahanya membentur mistar gawang dan keluar dari permainan. Pada menit ke-55, tim tamu memohon penalti setelah penyerang mereka Blaz Kramer jatuh ke tanah setelah mendapatkan jegal dari penjaga gawang Al-Nassr, Nawaf Alaqidi, yang keluar dari posisinya untuk menghentikan striker tersebut. Wasit memanggil untuk pemeriksaan VAR, di mana terdeteksi bahwa Kramer berada dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan.

Ronaldo hampir mendapatkan hat-trick ketujuhnya di Saudi Pro League pada menit ke-66 ketika dia mendorong bola masuk ke gawang dari umpan silang akurat Sultan Al-Ghannam tetapi setelah pemeriksaan VAR, diketahui bahwa Al-Ghannam berada dalam posisi offside saat menerima operan dari Joao Felix. Setelah berperan penting dalam dua gol pertama tim, Felix akhirnya mencetak gol dengan menambahkan gol ketiga bagi tim di saat-saat terakhir pertandingan dengan penyelesaian sempurna dari dalam kotak penalti.

Al-Nassr mempertahankan rekor 100 persen mereka di Saudi Pro League saat mereka mencatatkan kemenangan liga ke-10 berturut-turut pada hari Sabtu dan memperpanjang keunggulan mereka di puncak menjadi empat poin.