"Pelatih Enggak Guna, Minggat Saja!" - Manchester United Imbang Lawan Leeds, Putra Scholes Usir Ruben Amorim
Amorim serang petinggi Manchester United
Setelah Manchester United ditahan imbang Leeds 1-1, Minggu (4/1) kemarin, RubenAmorim ditanya apakah ia masih mendapat dukungan penuh dari manajemen klub. Jawaban sang manajer justru memicu kontroversi.
Kepada wartawan, Amorim berkata: “Saya melihat ada informasi yang disampaikan secara selektif. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan sekadar pelatih Manchester United. Itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tapi saya adalah manajer Manchester United. Dan situasinya akan seperti ini selama 18 bulan atau sampai dewan memutuskan untuk mengganti saya. Itu maksud saya. Saya akan menyelesaikan ini, tidak akan berhenti. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai orang lain datang menggantikan saya.”
Putra Scholes mengkritik Amorim
Meski sebagian fans Man United mendukung sikap Amorim, putra Paul Scholes, Arron, justru melancarkan serangan frontal. Anak sulang dari legenda Setan Merah itu mendesak Amorim segera "minggat" dari Old Trafford, meski kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027. Ia juga menuduh pelatih asal Portugal itu meniru manuver Jose Mourinho dengan mencari pesangon pemecatan.
Dalam unggahan di X yang kini telah dihapus, Arron Scholes menulis dengan nada sangat kasar: “Ya sudah pergi saja, pelatih tak berguna, katanya mau pergi. Seperti Jose [Mourinho] lagi, cuma mengemis pesangon. Kau sudah didukung penuh tapi membuat beberapa keputusan taktik terburuk yang pernah saya lihat selama pertandingan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Akui saja seperti yang kamu janjikan, lalu minggatlah.”
Memang, Amorim sudah diberi dana lebih dari £200 juta untuk belanja pemain musim panas lalu. Namun, dari pernyataannya, nampaknya ia masih menginginkan investasi tambahan pada bursa transfer Januari.
Isyarat perubahan di Old Trafford?
Secara statistik, Man United unggul atas Leeds dengan angka harapan gol (xG) sebesar 1,46 berbanding 0,92, mencatatkan 15 tembakan berbanding 10, serta menguasai bola 54,8 persen. Namun jika bukan berkat gol penyeimbang Matheus Cunha, pasukan Daniel Farke nyaris membawa pulang tiga poin penuh. Setan Merah kini berada di posisi keenam klasemen Liga Inggris. Namun dari nada bicara Amorim, tersirat bahwa ia sendiri tak melihat masa depan jangka panjangnya di Old Trafford.
Ia menambahkan: “Saya datang ke sini untuk menjadi manajer, bukan pelatih. Semua departemen, dari pemandu bakat, direktur olahraga, harus melakukan tugas mereka. Saya akan melakukan tugas saya selama 18 bulan, lalu kita lanjutkan. Saya cuma mau bilang saya akan menjadi manajer tim ini, bukan cuma pelatih. Sudah saya perjelas soal ini... Itu kesepakatannya, itu pekerjaan saya. Jika orang-orang tidak bisa menghadapi Gary Neville dan segala kritiknya, maka klub ini memang perlu berubah.”
Selanjutnya untuk Manchester United
Setelah hanya bermain imbang melawan Wolves dan Leeds United, dua tim papan bawah Liga Inggris, The Red Devils bakal berharap bisa kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Burnley yang juga tengah berjuang menghindari zona degradasi, Kamis (8/1) mendatang.
Mengenai laga kontra Leeds, Amorim menutup dengan menambahkan: “Kami punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Kami kehilangan poin karena detail kecil. Gol Leeds datang dari satu momen transisi, padahal kami mengontrol permainan. Musim ini kami lebih menguasai pertandingan dibanding musim lalu, tapi tetap frustrasi karena tidak menang.”
