"Pelatih Enggak Guna, Minggat Saja!" - Manchester United Imbang Lawan Leeds, Putra Scholes Usir Ruben Amorim

Meski sebagian fans Man United mendukung sikap Amorim, putra Paul Scholes, Arron, justru melancarkan serangan frontal. Anak sulang dari legenda Setan Merah itu mendesak Amorim segera "minggat" dari Old Trafford, meski kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027. Ia juga menuduh pelatih asal Portugal itu meniru manuver Jose Mourinho dengan mencari pesangon pemecatan.

Dalam unggahan di X yang kini telah dihapus, Arron Scholes menulis dengan nada sangat kasar: “Ya sudah pergi saja, pelatih tak berguna, katanya mau pergi. Seperti Jose [Mourinho] lagi, cuma mengemis pesangon. Kau sudah didukung penuh tapi membuat beberapa keputusan taktik terburuk yang pernah saya lihat selama pertandingan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Akui saja seperti yang kamu janjikan, lalu minggatlah.”

Memang, Amorim sudah diberi dana lebih dari £200 juta untuk belanja pemain musim panas lalu. Namun, dari pernyataannya, nampaknya ia masih menginginkan investasi tambahan pada bursa transfer Januari.

Twitter/@azscholes