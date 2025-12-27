AFP
"Dia Sangat Tidak Profesional" - Paul Scholes Ungkap Rekrutan Terburuk Man United Yang Bahkan 'Tak Bisa Tendang Bola'
Scholes memberikan gelar yang kurang menyenangkan kepada Bosnich
Scholes membahas rekrutan terburuk United dalam sebuah episode The Overlap. Juan Sebastian Veron sering disebut sebagai salah satu rekrutan terburuk yang dilakukan klub, dengan penampilan pemain Argentina itu mengecewakan dalam dua musimnya setelah kepindahannya senilai £28 juta - yang dulu menjadi rekor transfer Premier League - ke United dari Lazio pada tahun 2001. Namun Scholes membela Veron dan menyebut mantan penjaga gawang sebagai rekrutan terburuk yang dibuat klub selama kariernya.
Bosnich 'lelah setelah tiga tembakan'
Scholes mengatakan: "Veron adalah pemain hebat, pemain berbakat. Tidak benar-benar mengerti, mengapa tidak berhasil untuknya tetapi betapa dia pemain sepak bola. Saya kembali ke penjaga gawang, ketika Anda harus mencoba menggantikan Peter Schmeichel, yang selalu akan sulit. Kami punya beberapa. Saya berpikir [Massimo] Taibi, Mark Bosnich. Saya pikir dia penjaga gawang yang bagus di [Aston] Villa, yaitu Mark. Dia datang kepada kami, dia sangat tidak profesional. Sungguh, itu konyol. Dalam latihan menembak, biasanya Anda memiliki sekitar 15, 20 tembakan. Setelah tiga tembakan, dia kelelahan, 'Oh tidak, ganti orang lain'.
'Tidak pernah melihat yang seperti ini'
Scholes juga mengungkapkan bahwa Bosnich kurang memiliki kemampuan dasar dalam tendangan gawang. Dia menambahkan: "Saya tidak pernah menyadarinya, dia tidak bisa menendang bola. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Kami bermain melawan Everton di pertandingan pertama musim ini, dan tidak ada dari kami yang menyadarinya, dia tidak bisa mencapai garis tengah. Tidak ada angin, itu adalah hari yang sempurna. Tapi ketika Anda melihat kakinya, ukuran 14, sejujurnya dia hanya menendang lantai sepanjang waktu, kaki besar. Jujur, itu mengecewakan."
Bosnich terlambat ke pernikahannya sendiri karena ditangkap
Bosnich adalah salah satu penjaga gawang terbaik di Premier League pada saat dia menandatangani kontrak dengan United dari Aston Villa pada tahun 1999 sebagai penerus legenda klub Peter Schmeichel yang pergi. Tetapi hanya satu minggu setelah berada di klub, ada tanda jelas bahwa dia tidak memiliki mentalitas untuk bermain bagi mesin kemenangan Sir Alex Ferguson. Dia datang terlambat satu jam ke pernikahannya sendiri setelah menghabiskan malam sebelumnya di sel polisi setelah baku hantam dengan seorang fotografer saat keluar dalam pesta bujang bersama teman-teman termasuk penyerang United, Dwight Yorke.
Ferguson, yang juga merekrut Bosnich pada tahun 1988 ketika penjaga gawang tersebut baru berusia 16 tahun, sangat tidak terkesan dengannya ketika bertemu untuk kedua kalinya. Dia menggambarkan Bosnich sebagai "profesional yang buruk" dan "kelebihan berat badan". Meskipun demikian, Bosnich adalah pilihan nomor 1 Ferguson untuk sebagian besar musim 1999/00, membuat 23 penampilan di Premier League untuk United dan memenangkan gelar di musim pertamanya.
Namun, kontraknya dihentikan 18 bulan setelah dia tiba dan dia bergabung dengan Chelsea. Tetapi waktunya di barat London bahkan lebih buruk. Dia gagal dalam tes narkoba pada September 2002, yang menyebabkan dia dikeluarkan dari klub dan dilarang bermain sepak bola selama sembilan bulan. Pemain asal Australia itu mengklaim minumannya telah diberi narkoba dengan kokain tetapi kemudian dia mengaku menjadi kecanduan obat tersebut.
Dia berkata: "Saya tidak menggunakan obat ketika saya dinyatakan bersalah oleh FA. Dalam 15 tahun bermain sepak bola, saya tidak pernah menyentuhnya. Tetapi semua orang percaya bahwa saya menggunakan narkoba... Jadi suatu hari saya berpikir, 'Sialan, saya akan melakukannya.' Saya pergi ke klub, membeli gulungan kokain seharga £50, dan membawanya pulang untuk dicoba. Pada dasarnya, saya menyerah. Saya marah dan pahit. Saya menyerah pada apa yang semua orang katakan tentang saya, pecandu kokain."
Bosnich mengatakan pada suatu saat dia menggunakan enam gram kokain sehari dan dalam satu insiden terkenal dia sangat mabuk sehingga keliru mengira ayahnya sebagai pencuri dan mencoba menembaknya dengan senapan angin.
