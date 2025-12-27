"Dia Sangat Tidak Profesional" - Paul Scholes Ungkap Rekrutan Terburuk Man United Yang Bahkan 'Tak Bisa Tendang Bola'

Bosnich adalah salah satu penjaga gawang terbaik di Premier League pada saat dia menandatangani kontrak dengan United dari Aston Villa pada tahun 1999 sebagai penerus legenda klub Peter Schmeichel yang pergi. Tetapi hanya satu minggu setelah berada di klub, ada tanda jelas bahwa dia tidak memiliki mentalitas untuk bermain bagi mesin kemenangan Sir Alex Ferguson. Dia datang terlambat satu jam ke pernikahannya sendiri setelah menghabiskan malam sebelumnya di sel polisi setelah baku hantam dengan seorang fotografer saat keluar dalam pesta bujang bersama teman-teman termasuk penyerang United, Dwight Yorke.

Ferguson, yang juga merekrut Bosnich pada tahun 1988 ketika penjaga gawang tersebut baru berusia 16 tahun, sangat tidak terkesan dengannya ketika bertemu untuk kedua kalinya. Dia menggambarkan Bosnich sebagai "profesional yang buruk" dan "kelebihan berat badan". Meskipun demikian, Bosnich adalah pilihan nomor 1 Ferguson untuk sebagian besar musim 1999/00, membuat 23 penampilan di Premier League untuk United dan memenangkan gelar di musim pertamanya.

Namun, kontraknya dihentikan 18 bulan setelah dia tiba dan dia bergabung dengan Chelsea. Tetapi waktunya di barat London bahkan lebih buruk. Dia gagal dalam tes narkoba pada September 2002, yang menyebabkan dia dikeluarkan dari klub dan dilarang bermain sepak bola selama sembilan bulan. Pemain asal Australia itu mengklaim minumannya telah diberi narkoba dengan kokain tetapi kemudian dia mengaku menjadi kecanduan obat tersebut.

Dia berkata: "Saya tidak menggunakan obat ketika saya dinyatakan bersalah oleh FA. Dalam 15 tahun bermain sepak bola, saya tidak pernah menyentuhnya. Tetapi semua orang percaya bahwa saya menggunakan narkoba... Jadi suatu hari saya berpikir, 'Sialan, saya akan melakukannya.' Saya pergi ke klub, membeli gulungan kokain seharga £50, dan membawanya pulang untuk dicoba. Pada dasarnya, saya menyerah. Saya marah dan pahit. Saya menyerah pada apa yang semua orang katakan tentang saya, pecandu kokain."

Bosnich mengatakan pada suatu saat dia menggunakan enam gram kokain sehari dan dalam satu insiden terkenal dia sangat mabuk sehingga keliru mengira ayahnya sebagai pencuri dan mencoba menembaknya dengan senapan angin.