Paul Scholes benar: Sandro Tonali LEBIH BAIK daripada Declan Rice dan pengganti ideal Manchester United untuk Casemiro

Setelah Fernandes, yang tak diragukan lagi menjadi motor penggerak sebagai kapten dan playmaker ulung, Casemiro pantas dianggap sebagai pemain terbaik United musim ini. Pemain berusia 34 tahun ini telah menunjukkan performa yang luar biasa, baik dalam menghentikan serangan lawan maupun memulai serangan dengan leluasa, sambil juga memberikan tujuh kontribusi gol, terutama menjadi ancaman serius dari situasi bola mati.

Semua ini membuat orang bertanya-tanya mengapa United memutuskan tidak memperpanjang kontrak pemain internasional Brasil ini untuk satu tahun lagi. Sepak bola jelas belum meninggalkan Casemiro, seperti yang diakui Jamie Carragher dalam beberapa pekan terakhir.

United dilaporkan ingin mendatangkan pemain muda untuk bermain bersama Kobbie Mainoo di lini tengah, yang masuk akal dalam perencanaan untuk kesuksesan di masa depan. Namun, menggantikan versi Casemiro ini, yang hampir identik dengan talisman yang tak terkalahkan di Real Madrid, adalah tugas yang sangat menantang.

Ada satu orang yang mungkin mampu mengemban tugas tersebut. Menurut TheTelegraph, Sandro Tonali berada di urutan teratas daftar keinginan United, dengan agen bintang Newcastle tersebut baru-baru ini mengklaim bahwa pemain Italia itu sedang mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang jendela transfer musim panas. Jika petinggi di Old Trafford serius ingin memenangkan gelar Premier League pada 2028, mereka harus fokus pada Tonali sebagai target prioritas utama mereka saat ini, terutama karena ia akan datang ke Old Trafford dengan dukungan dari legenda klub.