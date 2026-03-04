Goal.com
Live
Sandro Tonali Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Paul Scholes benar: Sandro Tonali LEBIH BAIK daripada Declan Rice dan pengganti ideal Manchester United untuk Casemiro

Manchester United naik ke peringkat ketiga klasemen Premier League setelah meraih kemenangan keenam dari tujuh pertandingan di bawah asuhan Michael Carrick pada Minggu, mengalahkan Crystal Palace 2-1 di Old Trafford. Meskipun Benjamin Sesko dan Bruno Fernandes pantas menjadi sorotan utama setelah masing-masing mencetak gol, performa gemilang Casemiro di lini tengah juga menjadi kunci kemenangan, yang telah menjadi ciri khas bagi Red Devils yang bangkit sejak awal tahun.

Setelah Fernandes, yang tak diragukan lagi menjadi motor penggerak sebagai kapten dan playmaker ulung, Casemiro pantas dianggap sebagai pemain terbaik United musim ini. Pemain berusia 34 tahun ini telah menunjukkan performa yang luar biasa, baik dalam menghentikan serangan lawan maupun memulai serangan dengan leluasa, sambil juga memberikan tujuh kontribusi gol, terutama menjadi ancaman serius dari situasi bola mati.

Semua ini membuat orang bertanya-tanya mengapa United memutuskan tidak memperpanjang kontrak pemain internasional Brasil ini untuk satu tahun lagi. Sepak bola jelas belum meninggalkan Casemiro, seperti yang diakui Jamie Carragher dalam beberapa pekan terakhir. 

United dilaporkan ingin mendatangkan pemain muda untuk bermain bersama Kobbie Mainoo di lini tengah, yang masuk akal dalam perencanaan untuk kesuksesan di masa depan. Namun, menggantikan versi Casemiro ini, yang hampir identik dengan talisman yang tak terkalahkan di Real Madrid, adalah tugas yang sangat menantang.

Ada satu orang yang mungkin mampu mengemban tugas tersebut. Menurut TheTelegraph, Sandro Tonali berada di urutan teratas daftar keinginan United, dengan agen bintang Newcastle tersebut baru-baru ini mengklaim bahwa pemain Italia itu sedang mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang jendela transfer musim panas. Jika petinggi di Old Trafford serius ingin memenangkan gelar Premier League pada 2028, mereka harus fokus pada Tonali sebagai target prioritas utama mereka saat ini, terutama karena ia akan datang ke Old Trafford dengan dukungan dari legenda klub. 

  • Tonali-RiceGetty/GOAL

    'Lebih baik dari beras'

    Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa United masih tertarik pada bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, dan gelandang serang Crystal Palace, Adam Wharton, yang keduanya merupakan calon pemain timnas Inggris untuk Piala Dunia dan termasuk di antara gelandang terbaik di kasta tertinggi. Namun, keduanya tidak memiliki permainan serba bisa seperti Tonali.

    Pemain Italia ini adalah gelandang serang yang lincah dan pembuat permainan, hybrid No.6/No.8 khas Newcastle, yang persis seperti peran Casemiro di United. Sebagai teknisi elit dan pembaca permainan yang handal, Tonali memainkan peran vital dalam merobek pertahanan lawan yang tangguh dan melindungi pertahanan timnya sendiri. 

    Paul Scholes yakin dia adalah yang terbaik di kelasnya, bahkan di atas Declan Rice, rekrutan termahal Arsenal, yang diyakini memimpin perburuan gelar Pemain Terbaik PFA 2025-26.

    "Saya pikir dia lebih baik dari Rice," kata mantan kreator utama United, Paul Scholes, tentang Tonali pada awal musim ini di The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet. "Saya benar-benar suka Rice, jangan salah paham, saya pikir dia punya segalanya. Terkadang dia terlalu banyak menyentuh bola dan mencoba tampil lebih stylish dari yang diperlukan. Dia bisa melakukan segalanya, tapi saya hanya merasa dia tidak melakukannya cukup sering. Saya lebih suka Tonali."

    Dengan kata lain, Tonali lebih terampil daripada Rice, dan sulit untuk tidak setuju dengan itu. Scholes selalu tampak satu langkah di depan lawan-lawannya sebagai seorang pengumpan ulung dengan insting posisi yang tak tertandingi, dan kemungkinan besar dia melihat lebih banyak dirinya sendiri dalam Tonali. Gol adalah satu-satunya hal yang hilang dari permainan pemain berusia 25 tahun ini, tapi itu sebagian besar karena kelemahan Newcastle sebagai tim. Dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menggantikan Casemiro dalam jangka pendek dan berpotensi melampaui pemain Brasil itu di masa depan.

    • Iklan
  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Sangat sepadan dengan risikonya

    United harus bertindak cepat jika Tonali muncul sebagai kandidat utama di lini tengah mereka. Ia dikaitkan erat dengan Arsenal pada hari terakhir jendela transfer musim dingin, sementara The Telegraph melaporkan bahwa Manchester City memantau perkembangannya dan Juventus mungkin mencoba membawanya kembali ke Serie A.

    Dia tidak akan datang dengan harga murah, mengingat permintaan dan usianya. Jika mempertimbangkan fakta bahwa Rice, Moises Caicedo, dan Enzo Fernandez semua dibeli dengan biaya lebih dari £100 juta ($134 juta), masuk akal jika Newcastle akan meminta harga yang sama untuk Tonali, yang awalnya bergabung dengan klub dari AC Milan dengan biaya hanya £55 juta ($72 juta) pada musim panas 2023. Dia juga menandatangani kontrak baru di St James' Park saat menjalani hukuman 10 bulan karena melanggar aturan taruhan Italia, yang mengikatnya dengan The Magpies hingga 2029 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

    Tidak ada cara bagi United untuk menegosiasikan kesepakatan dengan harga diskon, tetapi hal yang sama berlaku untuk kasus Anderson dan Wharton. Jika mereka harus mengeluarkan biaya sembilan digit, Tonali memiliki risiko terendah berkat pengalamannya yang luas di Liga Champions dan statusnya sebagai pemain internasional Italia dengan 30 caps.

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Pikirkan tahun demi tahun'

    United juga dapat mengambil motivasi dari pernyataan publik Tonali mengenai masa depannya. Pada November lalu, lulusan akademi Brescia itu menolak untuk menyingkirkan kemungkinan meninggalkan Newcastle suatu hari nanti, mengatakan kepada The i: "Kamu tahu, dalam sepak bola, kamu harus berpikir tahun demi tahun. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya ingin tinggal di sini selama 10 tahun, dan dalam dua tahun, tiga tahun, empat tahun, atau lima tahun ke depan saya akan pergi."

    Dia melanjutkan: "Saya ingin berpikir, hanya untuk diri saya sendiri, tahun demi tahun. Ini adalah sepak bola. Musim panas lalu sulit bagi kami, bagi Alex [Isak], tapi ini adalah sepak bola. Jika Anda memiliki pilihan untuk hidup Anda, untuk tim lain, Anda perlu memikirkan segalanya. Saya tidak ingin mengatakan 'Ya, saya ingin tinggal di sini selama 10 tahun,' tapi sekarang saya bahagia di sini. Saya tidak memikirkan tim lain."

    Tidak akan mengejutkan jika kalimat terakhir itu tidak lagi benar setelah minat yang dia timbulkan di jendela transfer Januari. Isak memiliki sikap serupa saat dia menjadi bintang utama di Newcastle, dan akhirnya melakukan mogok untuk memaksa transfernya ke Liverpool. Jika klub-klub terbesar di dunia mengajukan tawaran resmi untuk Tonali, wajar jika kepalanya akan terpengaruh, terutama saat proyek ambisius Magpies terus menemui kendala.

  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tidak ada kemajuan

    Meskipun mengalami penurunan yang signifikan sejak era pasca-Sir Alex Ferguson, United tetap berhasil meraih enam trofi dalam 13 tahun terakhir, termasuk Piala FA 2024. Itu lima trofi lebih banyak daripada Newcastle, yang keberhasilannya di Piala Carabao musim lalu mengakhiri penantian 70 tahun mereka untuk trofi domestik.

    Meskipun The Magpies telah membuat kemajuan sejak akuisisi senilai £300 juta ($402 juta) yang didukung Saudi pada 2021 dan kedatangan Eddie Howe sebagai pelatih kepala, mereka masih jauh dari mampu bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Memang, kesuksesan di Piala Liga tidak menjadi batu loncatan untuk hal-hal yang lebih besar, dengan Newcastle berada di peringkat ke-13 di Liga Premier menjelang 10 pertandingan terakhir musim ini. 

    Mereka juga akan menjadi underdog besar saat menghadapi Man City di putaran kelima Piala FA dan melawan Barcelona di babak 16 besar Liga Champions. Newcastle tampaknya sedang mundur, dan mempertahankan pemain seperti Tonali akan semakin sulit jika situasi ini tidak berubah.

    Yang mengkhawatirkan bagi para pendukung Newcastle, Howe sepertinya mengakui hal itu saat membahas situasi Tonali bulan lalu. Ketika ditanya apakah pembicaraan transfer bisa mengganggu Tonali, Howe mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak berpikir begitu, tapi banyak hal terjadi tanpa sepengetahuan saya. Itu akan mengejutkan saya [jika Tonali menjadi tidak tenang], tapi pemain terbaik kami selalu menarik perhatian klub lain - itu hanya kenyataan dalam sepak bola. Kami ingin mempertahankan tim kami, kami ingin berkembang, dan Sandro berperan dalam hal itu. Secara keseluruhan, saya tidak melihat masalah, tapi saya tidak mengontrol segalanya."

  • michael-carrick(C)Getty Images

    Masa-masa indah kembali

    Berbeda jauh, segalanya kembali cerah di Old Trafford. Ruben Amorim pantas mendapat pujian atas hal itu, setelah mengatasi masalah penjaga gawang dan penyerangan United dengan mendatangkan Senne Lammens, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha, serta memberantas budaya kekuasaan pemain yang merusak di klub dengan memecat Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford. Namun, taktik yang kaku dari pelatih asal Portugal itu membuat kepergiannya pada Januari menjadi tak terhindarkan.

    Carrick mulai mengoptimalkan potensi penuh skuad dan ada rasa momentum yangnyata. United pantas mengalahkan City dan Arsenal yang mengejar gelar dalam dua pertandingan pertama Carrick sebagai pelatih, sementara mereka juga menunjukkan kemampuan untuk menang dengan cara yang tidak indah dalam dua pertandingan terakhir melawan Palace dan Everton. 

    Meskipun mungkin sudah terlambat untuk bersaing secara serius dalam perebutan gelar Premier League, United akan berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pesaing sejati musim depan, baik dengan Carrick melanjutkan dari where he leaves off, atau dengan seorang Carlo Ancelotti atau Thomas Tuchel yang membangun atas dasar yang telah ia bangun. The Red Devils juga akan mampu menarik pemain-pemain terbaik dari dalam dan luar negeri untuk mengambil langkah selanjutnya, termasuk Tonali.

    Dia bisa menjadi rekan tengah yang lebih baik untuk Mainoo, dengan ketenangannya di bawah tekanan dan energi yang cukup untuk mencakup area lebih luas daripada Casemiro. United hanya membutuhkan satu atau dua penambahan di posisi lain untuk bersaing di berbagai front trofi. Ini adalah waktu yang menarik untuk bergabung dengan kapal United, dan tidak ada yang akan menyalahkan Tonali jika dia meninggalkan kapal yang tenggelam di St James' Park.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pirlo milik United?

    Kunjungan United ke Tyneside pada Rabu ini bisa menjadi audisi terakhir bagi Tonali. Sejarah terbaru juga berpihak pada Newcastle, karena mereka telah memenangkan tiga dari empat pertandingan kandang terakhir mereka melawan Red Devils, ditambah satu hasil imbang. 

    Namun, kepercayaan diri di kubu Howe berada di titik terendah. Newcastle hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir di liga, dengan kekalahan terbaru mereka berupa kekalahan telak 3-2 dari Everton pada Sabtu lalu. Beban kerja Tonali juga meningkat akibat absennya kapten klub Bruno Guimaraes karena cedera. 

    Usahanya yang terbaik mungkin lagi-lagi sia-sia melawan tim United yang sedang dalam performa terbaiknya. Jika Newcastle kembali menelan kekalahan, Tonali mungkin akan mempertimbangkan fasilitas di Old Trafford sebagai basis baru. 

    United, di sisi lain, mungkin tertarik dengan prospek mendapatkan bintang besar pertama mereka dari Italia. Tonali telah lama dibandingkan dengan ikon Azzurri Andrea Pirlo, yang juga menjadi fokus Howe musim lalu.

    "Ketika pertama kali melihat Sandro bermain, ada kesamaan yang jelas dengan Pirlo, tanpa ragu - dan bukan hanya soal rambut. Ada lebih dari itu," kata Howe. "Dia jelas memiliki kualitas serupa dalam hal postur dan gaya bermain, tetapi menurut saya, hal yang membedakan Sandro dari yang lain adalah kemampuannya melakukan semua hal secara teknis dan taktis, dan terlihat sangat baik, tetapi juga atletisnya, kemampuannya berlari. Ya, ada perbandingan yang jelas dalam hal tekniknya, umpan, dan segala hal lainnya, tetapi menurut saya, itulah yang membedakannya."

    Seorang Pirlo modern yang bisa berlari tanpa henti selama 90 menit adalah tepat apa yang United butuhkan. Sebagai tanda tangan besar, tidak akan ada yang lebih baik di musim panas.

Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0