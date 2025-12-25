Ditelisik apakah ada kemungkinan gelandang berbakat itu akan dipanggil oleh Prancis musim panas mendatang, Leboeuf mengatakan kepada GOAL: “Didier Deschamps sangat menyukai Paul Pogba. Jika Paul bisa kembali ke performa terbaiknya, yang saya ragukan karena itu rumit setelah sekian lama tidak bermain sepak bola - Anda bisa berlatih tapi bermain di permainan berbeda, maaf. Dia harus kembali.

“Dia sudah lebih dari 30 dan ada pemain lain yang telah menunjukkan konsistensi mereka. Akan sulit bagi Didier Deschamps untuk mengatakan 'baiklah, saya ambil dia'. Dia mungkin sudah ingin mengambil N’Golo Kante. N’Golo Kante dan Paul Pogba... kenapa Anda tidak sekalian memanggil [Antoine] Griezmann juga dan memanggil [Zinedine] Zidane! Ini akan sulit. Saya memberinya peluang lima persen karena saya ingin bersikap baik, tapi bagi saya itu sudah berakhir.”

Deschamps sebelumnya mengatakan tentang Pogba mendapatkan panggilan kembali, dengan cap ke-91 terakhir yang diperoleh melawan Afrika Selatan pada Maret 2022: “Itu akan tergantung padanya. Saya tidak meragukan bahwa dia menginginkannya dan bahwa itu adalah tujuan dalam pikirannya. Dia memiliki langkah-langkah yang harus diambil, dan langkah berikutnya adalah ketika dia mengenakan kaos Monaco dan melangkah ke lapangan setelah minggu-minggu panjang pelatihan terpisah.

“Dia menginginkannya, dan jika saya mengatakan ya, kembalinya Pogba mungkin saja, tetapi jika saya mengatakan tidak, saya akan terlihat seperti orang bodoh, dan itu juga tidak akan berhasil. Yang saya harapkan untuknya adalah melalui langkah pertama ini dalam lebih dari dua setengah tahun. Itu saja akan menjadi kebahagiaan dan kebahagiaan besar baginya.”

Getty Images