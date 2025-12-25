Getty
Daripada Panggil Paul Pogba Masuk Skuad Prancis Untuk Piala Dunia 2026, Mending Bawa Zinedine Zidane!
Larangan doping & kembali beraksi: Di mana posisi Pogba saat ini
Deschamps adalah penggemar berat bakat besar Pogba, setelah melihatnya berperan penting dalam kejayaan Les Bleus di Piala Dunia 2018 - dengan playmaker enigmatik itu mencetak gol dalam kemenangan akhir 4-2 atas Kroasia.
Bintang yang kini berusia 32 tahun itu mengalami masa sulit sejak saat itu. Dia tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi di Old Trafford setelah bergabung kembali dengan The Red Devils dengan biaya transfer rekor sebesar £89 juta ($119 juta) pada tahun 2016. Dia kembali ke Juventus sebagai agen bebas pada tahun 2022.
Hanya 12 penampilan yang dilakukan untuk Bianconeri akibat masalah cedera sebelum terkena larangan doping setelah gagal dalam tes pada bulan September 2023. Pogba akhirnya mendapati sanksi empat tahun dikurangi menjadi 18 bulan setelah banding.
Dia dilepas oleh Juve saat menjalani istirahat paksa dan menghabiskan beberapa bulan sebagai agen bebas sebelum menyetujui kembali ke tanah airnya di Monaco. Debutnya di sana dilakukan pada 22 November 2025.
Penawaran Piala Dunia: Bisakah Pogba masuk skuad Prancis pada 2026?
Ditelisik apakah ada kemungkinan gelandang berbakat itu akan dipanggil oleh Prancis musim panas mendatang, Leboeuf mengatakan kepada GOAL: “Didier Deschamps sangat menyukai Paul Pogba. Jika Paul bisa kembali ke performa terbaiknya, yang saya ragukan karena itu rumit setelah sekian lama tidak bermain sepak bola - Anda bisa berlatih tapi bermain di permainan berbeda, maaf. Dia harus kembali.
“Dia sudah lebih dari 30 dan ada pemain lain yang telah menunjukkan konsistensi mereka. Akan sulit bagi Didier Deschamps untuk mengatakan 'baiklah, saya ambil dia'. Dia mungkin sudah ingin mengambil N’Golo Kante. N’Golo Kante dan Paul Pogba... kenapa Anda tidak sekalian memanggil [Antoine] Griezmann juga dan memanggil [Zinedine] Zidane! Ini akan sulit. Saya memberinya peluang lima persen karena saya ingin bersikap baik, tapi bagi saya itu sudah berakhir.”
Deschamps sebelumnya mengatakan tentang Pogba mendapatkan panggilan kembali, dengan cap ke-91 terakhir yang diperoleh melawan Afrika Selatan pada Maret 2022: “Itu akan tergantung padanya. Saya tidak meragukan bahwa dia menginginkannya dan bahwa itu adalah tujuan dalam pikirannya. Dia memiliki langkah-langkah yang harus diambil, dan langkah berikutnya adalah ketika dia mengenakan kaos Monaco dan melangkah ke lapangan setelah minggu-minggu panjang pelatihan terpisah.
“Dia menginginkannya, dan jika saya mengatakan ya, kembalinya Pogba mungkin saja, tetapi jika saya mengatakan tidak, saya akan terlihat seperti orang bodoh, dan itu juga tidak akan berhasil. Yang saya harapkan untuknya adalah melalui langkah pertama ini dalam lebih dari dua setengah tahun. Itu saja akan menjadi kebahagiaan dan kebahagiaan besar baginya.”
Tantangan ambisius: Pogba menilai peluangnya sendiri
Pogba, yang menghabiskan 811 hari tanpa bermain, telah realistis dalam menilai peluangnya untuk menjadi pemain internasional penuh sekali lagi. Dia mengatakan tentang tantangan ambisius itu: “Saya sangat jauh dari itu. Saya fokus untuk memulihkan kebugaran saya untuk membantu tim. Jika saya tidak tampil baik di Monaco, saya harus melupakan tim nasional Prancis.”
Apakah Pogba ditakdirkan untuk melewatkan seratus caps bersama Prancis?
Pogba tidak siap untuk sepenuhnya menyerah, tetapi menyadari bahwa ia menghadapi perjuangan berat untuk bisa mewakili Prancis lagi. Bersama dengan medali juara Piala Dunia, ia juga menikmati kejayaan UEFA Nations League pada 2020/21.
Jika ia harus ditolak kesempatan untuk menjadi 'centurion' dalam hal penampilan, maka ia memiliki banyak kenangan bahagia. Untuk saat ini, fokusnya harus tetap tertuju pada memulihkan kebugaran dan performa puncak dengan Monaco - mengingat jeda musim dingin telah tiba di Ligue 1.
