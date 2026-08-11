Masa sulit Pogba di AS Monaco mengalami kemunduran baru setelah gelandang itu mengalami cedera saat sesi latihan. Pemenang Piala Dunia 2018 itu terpaksa meninggalkan lapangan lebih cepat saat berada di pemusatan latihan pramusim klub di St George's Park.

Saat menjalani latihan umpan, gelandang itu berteriak sebelum terjatuh ke lapangan. Menurut Maxi Foot, ia dengan cepat mendapat penanganan dari staf medis dan dibantu keluar lapangan oleh dua anggota staf pendukung Monaco, membuat rekan-rekannya terlihat cemas.