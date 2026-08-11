Getty Images Sport
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Paul Pogba mengalami pukulan baru akibat cedera saat pemusatan latihan Monaco
Pukulan baru di pramusim
Masa sulit Pogba di AS Monaco mengalami kemunduran baru setelah gelandang itu mengalami cedera saat sesi latihan. Pemenang Piala Dunia 2018 itu terpaksa meninggalkan lapangan lebih cepat saat berada di pemusatan latihan pramusim klub di St George's Park.
Saat menjalani latihan umpan, gelandang itu berteriak sebelum terjatuh ke lapangan. Menurut Maxi Foot, ia dengan cepat mendapat penanganan dari staf medis dan dibantu keluar lapangan oleh dua anggota staf pendukung Monaco, membuat rekan-rekannya terlihat cemas.
- Getty Images Sport
Menepi setelah sempat kembali singkat
Cedera terbaru ini datang tepat ketika Pogba mulai kembali berintegrasi ke sesi latihan penuh bersama tim setelah melalui periode yang sulit. Setelah absen dalam banyak pertandingan akibat serangkaian masalah fisik, sejauh ini ia hanya sempat tampil singkat pada pramusim.
Pelatih kepala Filipe Luís baru-baru ini menyatakan optimisme untuk kembali memasukkan gelandang berpengalaman itu ke dalam skuad. Pada usia 33 tahun, pemain asal Prancis itu sekali lagi menghadapi perjuangan berat untuk memulihkan kebugaran penuh dan konsistensinya.
Ketidakpastian untuk Monaco
Waktu dari kemunduran baru ini tidak bisa lebih buruk lagi bagi klub Ligue 1 itu saat mereka merampungkan persiapan untuk musim baru. Jajaran petinggi Monaco sebelumnya mencatat bahwa penilaian pada pramusim akan sangat krusial dalam menentukan masa depan jangka panjang sang pemain di klub.
Dengan kondisi fisiknya yang tetap menjadi kekhawatiran berkepanjangan, manajemen kini akan menunggu hasil pemindaian medis untuk mengukur tingkat keparahan sebenarnya dari masalah tersebut. Sang pemain dan staf pelatih sama-sama menghadapi penantian penuh kecemasan untuk melihat berapa lama ia mungkin akan menepi.
- ABACAPRESS
Berpacu melawan waktu
Saat AS Monaco menatap laga-laga kompetitif mereka yang akan datang, fokus langsung beralih ke pengelolaan kedalaman skuad di lini tengah. Staf pelatih kini harus menyusun rencana tanpa salah satu nama paling menonjol mereka saat ia menjalani rehabilitasi.
Apakah rintangan terbaru ini hanya akan menjadi kekhawatiran kecil atau berujung pada absennya dia dalam jangka lebih panjang, masih harus dilihat. Untuk saat ini, prioritasnya adalah mendukung gelandang tersebut melalui babak lain yang membuat frustrasi dalam kariernya.
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