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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Paul Pogba diperkirakan akan diputus kontraknya oleh Monaco setelah mengalami cedera baru

P. Pogba
Monaco
Ligue 1

Paul Pogba menghadapi akhir mendadak dari upayanya untuk bangkit kembali di dunia sepakbola, karena Monaco bersiap mengakhiri kontraknya setelah cedera paha baru. Mantan gelandang Manchester United itu menjalani periode yang buruk di Ligue 1 sejak kembali dari larangan doping, dengan hanya memainkan segelintir pertandingan. Kolaps terbaru saat latihan tampaknya telah memastikan kepergiannya dari klub.

  • Monaco ambil keputusan soal kontrak

    Menurut laporan dari L'Equipe, Monaco memutuskan untuk mengakhiri kontrak Pogba setelah ia mengalami cedera paha kiri pada Selasa. Gelandang itu terjatuh sambil menahan sakit hebat saat menjalani gim latihan lapangan kecil di St George’s Park.

    Kemunduran terbaru ini hanya menegaskan kesimpulan yang sudah dicapai klub beberapa pekan lalu. Monaco telah memberi tahu Pogba tentang niat mereka untuk mengakhiri kontraknya yang berdurasi dua tahun, dan ia diberi tahu bahwa dirinya bebas mencari klub baru. Kini kedua pihak akan berupaya mencapai kesepakatan finansial terkait uang pesangonnya, dengan Pogba dilaporkan menerima bayaran di bawah £44.000 per pekan.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Upaya comeback yang berujung bencana

    Pogba baru kembali ke sepak bola pada Maret 2025 setelah larangan dopingnya dikurangi melalui banding, bergabung dengan Monaco dalam upaya menghidupkan kembali kariernya menyusul pengakhiran kontrak secara bersama-sama di Juventus.

    Namun, kembalinya dia ke Ligue 1 dibayangi masalah yang terus berulang. Pramusim dipandang Monaco sebagai periode krusial untuk menilai kondisi fisiknya, tetapi Pogba hanya bermain 45 menit dalam kemenangan uji coba 5-2 atas Saint-Priest pada 18 Juli. Masalah pada lutut kanan kemudian membuatnya absen dalam empat pertandingan sebelum cedera paha yang baru-baru ini dialaminya. Dia bahkan baru kembali berlatih penuh bersama tim pada Jumat lalu, dengan harapan bisa menuntaskan comeback-nya.

  • Direktur mengonfirmasi proyek yang gagal

    Dewan Monaco telah menangani situasi ini dengan penuh taktik karena rasa hormat yang besar terhadap Pogba, tetapi kekecewaan itu terlihat jelas. Manajer umum Thiago Scuro secara terbuka membahas situasi tersebut dalam konferensi pers baru-baru ini, mengonfirmasi kemungkinan kepergian sang pemain. Scuro berkata: "Yang benar adalah proyek (dengan Pogba) tidak berjalan dengan baik musim lalu. Saat kami memulainya, ekspektasi yang kami miliki sangat berbeda. Apakah dia kemungkinan akan pergi? Ya, tentu saja."

    Pogba sebelumnya mengungkapkan kelegaan yang sangat besar saat meneken kontrak, dengan mengatakan kepada Daily Mail Sport: "Kami melewati neraka. Masa-masa kegelapan. Tapi ini kesempatan kedua saya, saya harus memanfaatkannya." Sayangnya, kesempatan kedua itu kini tampaknya telah berakhir.

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  • Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

    Apa selanjutnya untuk Pogba?

    Pogba dijadwalkan menjalani MRI pada Selasa sore untuk menentukan tingkat keparahan penuh cedera pahanya. Setelah kepergiannya dari Monaco resmi dirampungkan, ia akan menghadapi persimpangan besar dalam kariernya. Ia dilaporkan ditawarkan kepada klub-klub MLS lebih awal hari ini, tetapi masih harus dilihat apakah Pogba akan mencoba mencari tim baru atau memutuskan pensiun.

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