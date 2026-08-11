Menurut laporan dari L'Equipe, Monaco memutuskan untuk mengakhiri kontrak Pogba setelah ia mengalami cedera paha kiri pada Selasa. Gelandang itu terjatuh sambil menahan sakit hebat saat menjalani gim latihan lapangan kecil di St George’s Park.

Kemunduran terbaru ini hanya menegaskan kesimpulan yang sudah dicapai klub beberapa pekan lalu. Monaco telah memberi tahu Pogba tentang niat mereka untuk mengakhiri kontraknya yang berdurasi dua tahun, dan ia diberi tahu bahwa dirinya bebas mencari klub baru. Kini kedua pihak akan berupaya mencapai kesepakatan finansial terkait uang pesangonnya, dengan Pogba dilaporkan menerima bayaran di bawah £44.000 per pekan.