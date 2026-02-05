Mimpi Buruk Paul Pogba Di Monaco Berlanjut! Eks Bintang Man Utd Resmi DICORET Dari Skuad Liga Champions

Terlepas dari masalahnya beberapa tahun terakhir, Bacary Sagna mengklaim Pogba masih bisa bermain untuk Prancis lagi dan bahkan bisa masuk skuad Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026.

Ketika ditanya oleh GOAL apakah karier internasional Pogba sudah tamat, Sagna menjawab: "Tidak, saya rasa tidak. Dia pemain spesial. Dia bisa beradaptasi dengan tuntutan apa pun dari pelatih."

"Secara fisik, tentu saja, itu mungkin menjadi masalah karena ketika Anda tidak bermain begitu lama, fisik Anda akan rusak dan menjadi sedikit lebih sensitif. Tapi dia pemain spesial dan pemain seperti itu bisa memberikan performa."

"Dia tidak perlu banyak berlari. Secara mental dan teknis dia di atas rata-rata. Anda tidak pernah tahu. Setiap kali ada daftar pemanggilan, selalu ada kejutan. Dia bisa menjadi kejutan Didier Deschamps."

"Sekarang dia harus kembali bermain karena dia masih punya tiga bulan untuk bisa kembali bugar. Saya tidak akan mencoretnya karena kualitas pemain sepertinya. Saya pernah bermain dengannya, saya tahu seberapa besar dia bisa berguna dan dampak yang bisa dia berikan pada tim."

"Dia tidak harus berlari. Saya tidak melihat [Sergio] Busquets berlari sepanjang waktu, dia sangat pintar dan secara teknis sangat bagus - dia bisa melihat situasi apa pun. Saya tidak akan mengatakan 'tidak', tetapi dia perlu kembali ke kondisi siap bermain sepakbola."