Mimpi Buruk Paul Pogba Di Monaco Berlanjut! Eks Bintang Man Utd Resmi DICORET Dari Skuad Liga Champions
Pogba Kembali Usai Sanksi Doping
Pogba diskors dari sepakbola pada September 2023 saat masih di Juventus setelah gagal tes doping. Ia kemudian dijatuhi larangan empat tahun oleh Pengadilan Anti-Doping Nasional Italia pada Februari 2024, namun hukuman ini dikurangi menjadi 18 bulan setelah banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
Kontraknya di Juve diputus atas kesepakatan bersama pada November 2024 dan ia bergabung dengan Monaco musim panas berikutnya, memungkinkannya bermain di kancah domestik negara asalnya untuk pertama kali sepanjang kariernya.
Musim yang Kian Memburuk bagi Sang Juara Dunia
Namun, Pogba hanya tampil tiga kali musim ini, dengan total durasi bermain cuma 30 menit. Ketiga laga itu terjadi di Ligue 1, sementara ia hanya menjadi cadangan tak terpakai di laga fase liga Liga Champions Monaco melawan Pafos dan Galatasaray.
Pogba menghabiskan awal musim 2025/26 untuk memulihkan kebugaran pertandingan setelah dua tahun tidak memainkan laga kompetitif. Namun sejak saat itu, ia berjuang melawan rentetan cedera ringan; masalah pada betis, paha, dan pergelangan kakinya membuatnya makin lama menepi.
Kini, RMC Sport melaporkan bahwa Pogba adalah satu dari tiga pemain yang diputuskan Monaco untuk dicoret dari skuad Liga Champions mereka jelang laga play-off dua leg melawan PSG. Bek Mohammed Salisu dan mantan bintang Liverpool Takumi Minamino juga tersingkir karena cedera masing-masing, digantikan oleh Krepin Diatta, Wout Faes, dan Simon Adingra.
'Tak Ada Jawaban Pasti' soal Cedera Pogba
Saat memperkenalkan rekrutan baru Adingra dari Sunderland, general manager Monaco Thiago Scuro ditanya tentang ketersediaan Pogba untuk beberapa minggu mendatang. "Seluruh departemen medis fokus mencari solusi," kata Scuro.
"Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Kami masih perlu mengembangkan proses untuk memperjelas situasi. Seperti cedera lainnya, langkah pertama adalah kembali ke lapangan, lalu terus maju dalam latihan untuk mendapatkan kembali kebugaran yang diperlukan untuk bermain."
Pogba Berpacu dengan Waktu demi Timnas Prancis
Terlepas dari masalahnya beberapa tahun terakhir, Bacary Sagna mengklaim Pogba masih bisa bermain untuk Prancis lagi dan bahkan bisa masuk skuad Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026.
Ketika ditanya oleh GOAL apakah karier internasional Pogba sudah tamat, Sagna menjawab: "Tidak, saya rasa tidak. Dia pemain spesial. Dia bisa beradaptasi dengan tuntutan apa pun dari pelatih."
"Secara fisik, tentu saja, itu mungkin menjadi masalah karena ketika Anda tidak bermain begitu lama, fisik Anda akan rusak dan menjadi sedikit lebih sensitif. Tapi dia pemain spesial dan pemain seperti itu bisa memberikan performa."
"Dia tidak perlu banyak berlari. Secara mental dan teknis dia di atas rata-rata. Anda tidak pernah tahu. Setiap kali ada daftar pemanggilan, selalu ada kejutan. Dia bisa menjadi kejutan Didier Deschamps."
"Sekarang dia harus kembali bermain karena dia masih punya tiga bulan untuk bisa kembali bugar. Saya tidak akan mencoretnya karena kualitas pemain sepertinya. Saya pernah bermain dengannya, saya tahu seberapa besar dia bisa berguna dan dampak yang bisa dia berikan pada tim."
"Dia tidak harus berlari. Saya tidak melihat [Sergio] Busquets berlari sepanjang waktu, dia sangat pintar dan secara teknis sangat bagus - dia bisa melihat situasi apa pun. Saya tidak akan mengatakan 'tidak', tetapi dia perlu kembali ke kondisi siap bermain sepakbola."
