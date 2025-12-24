Selebrasi Berujung PETAKA! Striker Liga Inggris Nyaris Patah Leher Saat Rayakan Gol Di Piala Afrika

Sementara situasi Daka tengah bersinar bersama tim nasional, Leicester City justru sedang dibayangi kabar kurang menyenangkan. The Foxes terpaksa meminta maaf kepada para staf setelah melakukan perubahan mendadak pada jadwal pembayaran gaji bulan Desember, yang memutus tradisi lama menjelang Natal.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, para pegawai diberi tahu bahwa gaji mereka baru akan dibayarkan setelah Natal. Dalam email internal, klub menjelaskan bahwa pembayaran akan dilakukan pada 31 Desember—sesuai tanggal resmi gajian—bukan dimajukan seperti tradisi Natal sebelum-sebelumnya. Yang paling kontroversial adalah timing penyampaian informasi tersebut, yang dikirim hanya beberapa hari sebelum Natal, sehingga para staf hanya memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan perencanaan keuangan mereka.

Email tersebut, yang disebut berasal dari direktur pelaksana sementara Kamonthip Netthanomsak, mengakui kekeliruan yang ada dan menyampaikan permintaan maaf secara pribadi: “Saya memahami bahwa pembayaran gaji lebih awal telah menjadi tradisi yang sangat berarti bagi banyak rekan kerja. Sangat disayangkan saya tidak dapat menyampaikan informasi ini lebih awal agar memberi waktu yang lebih longgar bagi perencanaan keuangan pribadi menjelang periode liburan. Mohon terima permohonan maaf pribadi saya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.”

Namun Leicester menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dipicu oleh masalah keuangan mendesak.