Mereka Butuh Pemimpin!' - Patrick Vieira Semprot Dua Bintang Arsenal & Ragukan Mental Skuad Arteta Usai Ditekuk Man Utd
Arsenal Kembali Kehilangan Poin
Arsenal menjalani bulan Januari yang berat di Liga Primer, yang memunculkan keraguan baru mengenai kemampuan mereka mengakhiri penantian panjang gelar juara Inggris.
Setelah membuka tahun 2026 dengan kemenangan atas Bournemouth, Arsenal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Liverpool dan Nottingham Forest. Manchester United kemudian datang ke Emirates pada hari Minggu dan membawa pulang tiga poin setelah memenangkan pertandingan seru dengan skor 3-2.
Mikel Arteta mengakui setelahnya bahwa itu adalah kekalahan yang "sangat menyakitkan", dengan pesaing gelar Aston Villa dan Manchester City kini hanya terpaut empat poin di belakang The Gunners.
Vieira Kritik Duo Arsenal Usai Kekalahan dari Man Utd
Vieira tahu betul tentang memenangkan trofi bersama Arsenal, setelah meraih tiga gelar Liga Primer selama waktunya bersama The Gunners. Ia mengatakan pasukan Arteta kekurangan sosok pemimpin. Pria Prancis itu juga secara khusus menyalahkan dua pemain.
Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Masih ada beberapa pertanyaan tentang kekuatan mental tim ini. Mereka akan sangat kecewa dengan penampilan itu, bukan karena mereka kalah, tetapi karena cara mereka kalah."
"Mereka tidak menciptakan cukup banyak peluang, [Bukayo] Saka dan [Leandro] Trossard, di sisi kiri, tidak cukup berbuat banyak untuk menciptakan bahaya bagi United. Mereka butuh seorang pemimpin untuk mengangkat semangat tim. Mereka butuh seseorang untuk membuat mereka mengerti bahwa ketika berada di lapangan, mereka harus bermain dengan lebih banyak energi dan mengambil lebih banyak risiko karena mereka memiliki kualitasnya. Ini adalah penampilan yang mengecewakan karena mereka tidak mengekspresikan diri."
Arteta Tanggapi Komentar Vieira
Komentar Vieira disampaikan kepada Arteta setelah pertandingan dan manajer Arsenal itu merespons: "Tidak apa-apa. Kami menerima setiap pendapat, dari mana pun asalnya. Mereka punya alasan yang tepat untuk mengatakannya."
"Pada akhirnya, kami harus menunjukkan kekuatan mental yang kami miliki di lapangan saat hari pertandingan tiba. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik, setengah jam pertama kami sangat dominan. Setelah itu kami memberi mereka gol. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola, sangat tidak seperti kami, tetapi kami memberi mereka gol dan harapan, dan itu menggeser energi permainan."
"Sejak babak kedua kami benar-benar kesulitan, terutama untuk menjaga bola di area yang tepat. Di babak kedua mereka mencetak dua gol brilian, kualitas individu dan momen ajaib. Saya pikir kami berhasil mengubah energi kembali, mencetak gol kedua, dan Anda bisa merasakan segalanya berubah. Permainan siap untuk dimenangkan."
Saka Minta Arsenal Tunjukkan Karakter
Saka angkat bicara setelah kekalahan Arsenal dan mengatakan sudah waktunya bagi para pemain untuk menunjukkan karakter mereka.
Dia mengatakan kepada media klub: "Saya pikir kami tidak menunjukkan level terbaik kami sepanjang pertandingan, yang mana itu membuat frustrasi. Ini pertandingan besar dengan banyak hal yang dipertaruhkan. Jelas, Emirates telah menjadi tempat di mana kami sangat kuat musim ini."
"Ini kekalahan yang sulit diterima, tetapi kami harus tetap bersatu. Kami mencoba lagi minggu depan; kami akan mencoba dan kembali ke jalur kemenangan. Dalam sepak bola, Anda bisa mencetak gol, Anda bisa kebobolan - yang penting adalah reaksi Anda setelahnya. Jelas, kami ingin unggul 2-0, tetapi kami tidak melakukannya. Secara keseluruhan, kami tidak terlalu senang dengan performanya."
"Perjalanan tidak akan selalu mulus, akan ada pasang surut. Terserah pada kami untuk menunjukkan karakter kami minggu depan. Hanya itu fokus kami sekarang, kami tidak dapat mengubah hasil sekarang. Kami menatap ke depan dan ke minggu depan."
Persaingan Gelar Memanas
Arsenal akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Primer saat mereka menghadapi Leeds United pada hari Sabtu di Elland Road. Di tempat lain, Manchester City bertandang ke Tottenham dan Aston Villa menjamu Brentford di Villa Park.
