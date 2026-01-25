Mereka Butuh Pemimpin!' - Patrick Vieira Semprot Dua Bintang Arsenal & Ragukan Mental Skuad Arteta Usai Ditekuk Man Utd

Saka angkat bicara setelah kekalahan Arsenal dan mengatakan sudah waktunya bagi para pemain untuk menunjukkan karakter mereka.

Dia mengatakan kepada media klub: "Saya pikir kami tidak menunjukkan level terbaik kami sepanjang pertandingan, yang mana itu membuat frustrasi. Ini pertandingan besar dengan banyak hal yang dipertaruhkan. Jelas, Emirates telah menjadi tempat di mana kami sangat kuat musim ini."

"Ini kekalahan yang sulit diterima, tetapi kami harus tetap bersatu. Kami mencoba lagi minggu depan; kami akan mencoba dan kembali ke jalur kemenangan. Dalam sepak bola, Anda bisa mencetak gol, Anda bisa kebobolan - yang penting adalah reaksi Anda setelahnya. Jelas, kami ingin unggul 2-0, tetapi kami tidak melakukannya. Secara keseluruhan, kami tidak terlalu senang dengan performanya."

"Perjalanan tidak akan selalu mulus, akan ada pasang surut. Terserah pada kami untuk menunjukkan karakter kami minggu depan. Hanya itu fokus kami sekarang, kami tidak dapat mengubah hasil sekarang. Kami menatap ke depan dan ke minggu depan."