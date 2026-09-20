Patrick Vieira diperkenalkan sebagai pelatih Senegal dan mencoret Sadio Mane dari skuad pertamanya

Patrick Vieira secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Senegal di Dakar, memulai siklus empat tahun yang bertujuan menjaga daya saing di level internasional dan membangun menuju 2030. Presiden Federasi Sepak Bola Senegal Abdoulaye Fall menyebut penunjukan itu sebagai kebutuhan mutlak bagi tim nasional.

Lahir di Dakar sebelum pindah ke Prancis saat berusia delapan tahun, manajer berusia 50 tahun itu menggambarkan kepemimpinannya atas Senegal sebagai sebuah kepulangan yang sangat personal.

Dalam langkah besar pertamanya, Vieira menunjuk skuad yang diperluas menjadi 29 pemain, yang menampilkan penyesuaian taktis signifikan serta sejumlah nama besar yang dicoret.