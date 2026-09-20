AFP
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Patrick Vieira diperkenalkan sebagai pelatih Senegal dan mencoret Sadio Mane dari skuad pertamanya
Vieira tangani Senegal dan buat pernyataan tegas soal pemilihan pemain
Patrick Vieira secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Senegal di Dakar, memulai siklus empat tahun yang bertujuan menjaga daya saing di level internasional dan membangun menuju 2030. Presiden Federasi Sepak Bola Senegal Abdoulaye Fall menyebut penunjukan itu sebagai kebutuhan mutlak bagi tim nasional.
Lahir di Dakar sebelum pindah ke Prancis saat berusia delapan tahun, manajer berusia 50 tahun itu menggambarkan kepemimpinannya atas Senegal sebagai sebuah kepulangan yang sangat personal.
Dalam langkah besar pertamanya, Vieira menunjuk skuad yang diperluas menjadi 29 pemain, yang menampilkan penyesuaian taktis signifikan serta sejumlah nama besar yang dicoret.
- Photo News
Manajer bersikeras hati yang menentukan kepulangan saat Mane dicoret
Berbicara kepada pers, Vieira menegaskan bahwa keputusannya menerima tawaran federasi didorong oleh emosi, bukan keuntungan finansial, sembari berjanji memberikan dedikasi penuh untuk memenuhi ekspektasi tinggi negara tersebut. Namun, sorotan utama dari pemilihan awalnya adalah absennya penyerang andalan Sadio Mane.
Vieira menjelaskan bahwa bintang Al-Nassr itu harus menepi karena masalah fisik ringan setelah percakapan telepon langsung antara keduanya.
"Seperti yang saya katakan kepada Anda, saya lahir di sini di Dakar. Orang tua saya lahir di Dakar. Seluruh keluarga saya, sejarah saya ada di sini, di Dakar. Dan karena itu, menangani tim nasional ini bukanlah langkah baru dalam karier saya, ini adalah kepulangan," kata Vieira. Soal Mane, ia menambahkan: "Terkait absennya Sadio, yang saya ajak bicara lewat telepon, ia memiliki masalah fisik dan itulah sebabnya ia tidak akan bersama kami pada pemusatan latihan ini, tetapi dia pasti akan ada pada yang berikutnya."
Perombakan di posisi kiper dan tujuh pemain debutan menandai era baru
Pemilihan skuad Vieira mencerminkan perpaduan yang disengaja antara kontinuitas dan talenta baru, alih-alih perombakan struktural total. Setelah Edouard Mendy pensiun dari tim nasional, sang pelatih memanggil empat penjaga gawang, dengan memberikan pemanggilan perdana kepada Ngagne Demba Thiam dari Monza dan Mamour Ndiaye dari AS Saint-Etienne.
Tujuh debutan masuk dalam skuad ini, termasuk bek tengah Monaco Sadibou Sane, bek sayap Auxerre Lamine Sy, dan penyerang FC Metz Pape Moussa Fall.
"Yang penting bukan memulai dari nol," tambah Vieira. "Saya tidak akan merobohkan semuanya atau membuang semuanya begitu saja, tetapi mempertahankan apa yang sudah dicapai dan memulai siklus empat tahun."
- AFP
Skuad yang dibentuk ulang bersiap menghadapi ujian kualifikasi Piala Afrika
Skuad Senegal yang dibentuk ulang berisi 29 pemain akan langsung berkumpul jelang jeda internasional yang menantang. Senegal memulai kampanye kualifikasi Piala Afrika 2027 melawan Mozambik di Maputo pada 25 September.
Mereka kemudian bertandang menghadapi Ethiopia empat hari kemudian, pada 29 September, sebelum menutup periode ini dengan laga persahabatan melawan Komoro di Marseille pada 4 Oktober.
Pertandingan-pertandingan mendatang memberi Vieira ujian langsung untuk menerapkan prinsip-prinsip taktiknya tanpa Mane.
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