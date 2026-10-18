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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Patah tulang rahang: Dibu Martinez dioperasi pagi ini. Kondisinya

E. Martinez
Chelsea

Pemain asal Argentina itu juga mengalami gegar otak.

Emiliano Martinez, kiper Chelsea, akan kembali bermain "dalam beberapa pekan" setelah operasi yang dijalaninya pagi ini akibat cedera yang dialaminya dalam kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Primer pada Sabtu. Pemain timnas Argentina berusia 34 tahun itu mengalami patah rahang setelah benturan tak sengaja dengan bek Everton Jarrad Branthwaite pada babak kedua pertandingan yang berlangsung kemarin di Hill Dickinson Stadium.

  • Martinez mendapat perawatan di lapangan selama delapan menit sebelum dibawa keluar dengan tandu. Setelah dibawa ke rumah sakit, ia juga didiagnosis mengalami gegar otak, seperti yang kemudian dikonfirmasi oleh pelatih Xabi Alonso, menurut laporan ANSA. Pagi ini, kiper juara dunia 2022 itu mengunggah fotonya dari rumah sakit di akun media sosialnya, disertai pesan untuk para penggemar. "Terima kasih kepada semua yang telah mengirimkan pesan. Operasinya berjalan lancar. Yang terpenting, kami menang dan tidak kebobolan. Dalam beberapa pekan, saya akan kembali ke lapangan."





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