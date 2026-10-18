Martinez mendapat perawatan di lapangan selama delapan menit sebelum dibawa keluar dengan tandu. Setelah dibawa ke rumah sakit, ia juga didiagnosis mengalami gegar otak, seperti yang kemudian dikonfirmasi oleh pelatih Xabi Alonso, menurut laporan ANSA. Pagi ini, kiper juara dunia 2022 itu mengunggah fotonya dari rumah sakit di akun media sosialnya, disertai pesan untuk para penggemar. "Terima kasih kepada semua yang telah mengirimkan pesan. Operasinya berjalan lancar. Yang terpenting, kami menang dan tidak kebobolan. Dalam beberapa pekan, saya akan kembali ke lapangan."







