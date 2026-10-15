Federico Pastorello, agen dari sejumlah pemain, termasuk Lorenzo Palmisani, kiper Frosinone kelahiran 2004, berbicara tentang kliennya dalam wawancara dengan TMW .





"Apakah Juventus tertarik kepada Palmisani? Pergerakan kiper tahun ini memang cukup ramai. Setelah menjuarai Serie B sebagai sosok yang sangat menonjol, sejumlah klub, termasuk dari luar negeri, mendekatinya, jelas Pastorello. Ada beberapa negosiasi. Namun, saat itu masih terlalu dini dan mungkin belum ada keyakinan yang cukup. Selain itu, permintaan yang diajukan juga cukup tinggi. Tetapi, kami juga senang untuk bertahan. Bahkan, saya berterima kasih secara terbuka kepada Frosinone, yang telah mengakui perkembangan pemain muda ini."







