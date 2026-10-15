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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pastorello, agen Palmisani: "Juventus tertarik padanya, tetapi semua klub juga menyukainya"

Juventus
Frosinone
L. Palmisani

Agen kiper Frosinone dan tim nasional U-21 angkat bicara

Federico Pastorello, agen dari sejumlah pemain, termasuk Lorenzo Palmisani, kiper Frosinone kelahiran 2004, berbicara tentang kliennya dalam wawancara dengan TMW .


"Apakah Juventus tertarik kepada Palmisani? Pergerakan kiper tahun ini memang cukup ramai. Setelah menjuarai Serie B sebagai sosok yang sangat menonjol, sejumlah klub, termasuk dari luar negeri, mendekatinya, jelas Pastorello. Ada beberapa negosiasi. Namun, saat itu masih terlalu dini dan mungkin belum ada keyakinan yang cukup. Selain itu, permintaan yang diajukan juga cukup tinggi. Tetapi, kami juga senang untuk bertahan. Bahkan, saya berterima kasih secara terbuka kepada Frosinone, yang telah mengakui perkembangan pemain muda ini."



  • Sang agen menambahkan: "Saat ini mereka menjalani musim yang hebat. Penilaian akhir baru bisa dibuat nanti, tetapi saya rasa jalan yang sedang ditempuhnya adalah yang terbaik. Jadi, apakah saya membenarkan bahwa Juventus mengincarnya? Ya, tetapi dia pemain muda yang disukai semua orang. Juventus perlu mengganti pilihan pertama dan kedua, dan mereka adalah salah satu tim yang paling sering saya ajak bicara, tetapi itu bukan rahasia besar".

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