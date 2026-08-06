Parma terus bergerak tegas di bursa transfer dan, setelah menuntaskan kedatangan El Bilal Touré, siap menambah satu lagi amunisi untuk lini serang. Menurut laporan Sky Sport, klub tersebut kini sudah berada di tahap akhir untuk mendapatkan David Romero, penyerang tengah asal Argentina kelahiran 2003 yang bermain untuk Tigre.





Negosiasi ini sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua klub tengah merampungkan detail-detail terakhir sebelum operasi ini ditutup secara definitif. Sinyal penting datang dari sang pemain sendiri, yang dalam beberapa jam terakhir sudah berpamitan kepada para suporter Tigre, memberi isyarat bahwa kepindahannya ke Italia kini sudah semakin dekat.





Romero datang setelah menjalani musim yang sangat positif. Di Primera División Argentina dan CONMEBOL Sudamericana, penyerang muda itu mencatatkan 17 penampilan, dengan torehan 10 gol dan 2 assist, angka-angka yang menarik perhatian Parma, yang bertekad berinvestasi pada profil muda tetapi sudah mampu memberi dampak secara konsisten.



