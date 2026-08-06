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cm grafica pellegrino parma 2025 26 16.9Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Parma, Romero membebaskan Pellegrino: Juventus dan Fiorentina memantau situasi

Parma Calcio 1913
Transfers
Juventus
Fiorentina
M. Pellegrino
D. Romero

Parma mendekati penyerang Tigre itu, dengan Pellegrino konsekuensinya akan hengkang: Juventus dan Fiorentina bersaing.

Parma terus bergerak tegas di bursa transfer dan, setelah menuntaskan kedatangan El Bilal Touré, siap menambah satu lagi amunisi untuk lini serang. Menurut laporan Sky Sport, klub tersebut kini sudah berada di tahap akhir untuk mendapatkan David Romero, penyerang tengah asal Argentina kelahiran 2003 yang bermain untuk Tigre.


Negosiasi ini sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua klub tengah merampungkan detail-detail terakhir sebelum operasi ini ditutup secara definitif. Sinyal penting datang dari sang pemain sendiri, yang dalam beberapa jam terakhir sudah berpamitan kepada para suporter Tigre, memberi isyarat bahwa kepindahannya ke Italia kini sudah semakin dekat.


Romero datang setelah menjalani musim yang sangat positif. Di Primera División Argentina dan CONMEBOL Sudamericana, penyerang muda itu mencatatkan 17 penampilan, dengan torehan 10 gol dan 2 assist, angka-angka yang menarik perhatian Parma, yang bertekad berinvestasi pada profil muda tetapi sudah mampu memberi dampak secara konsisten.


  • Kedatangan penyerang tengah asal Argentina itu berpotensi menimbulkan dampak juga pada aktivitas transfer keluar. Perekrutan Romero, infatti, bisa menjadi langkah pertama menuju penjualan Mateo Pellegrino, penyerang Argentina lainnya, kelahiran 2001, yang terus memiliki peminat baik di Italia maupun di luar negeri.


    Di antara klub yang paling tertarik ada Fiorentina, yang siap mempertimbangkan langkah serius apabila menerima tawaran yang tak bisa ditolak untuk Moise Kean, atau, yang lebih mungkin, jika Roberto Piccoli hengkang (yang diminati Bologna).Juventus juga memantau profil Pellegrino dengan saksama, tetapi sebelum bisa mengambil langkah konkret, mereka harus lebih dulu mengurangi beban di lini serang.


    Di kubu Juventus, kandidat utama untuk hengkang tetap Jonathan David. Namun, untuk saat ini, belum ada tawaran yang dianggap memuaskan baik oleh Juventus maupun oleh pihak sang pemain. Hanya setelah ada kemungkinan penjualan, klub asal Turin itu bisa kembali bergerak serius di bursa transfer dan mempertimbangkan langkah untuk Pellegrino.


    Sementara itu, Parma mempercepat langkah. Tujuannya adalah memberikan kepada pelatih lini serang yang sudah terbentuk sebelum awal musim, dengan David Romero yang kini kian dekat untuk mengenakan seragam gialloblu.



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