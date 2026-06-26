Parma, resmi: inilah Lontani. Pemain berbakat kelahiran 2008 ini telah meninggalkan Milan dengan status bebas transfer

Simone Lontani adalah pemain baru Parma Calcio. Melalui siaran pers di akun resmi klub asal Emilia tersebut dan sebuah video di Instagram, diumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak. Berikut adalah pernyataan pertama Lontani sebagai pemain Parma:

"Saya sangat senang memulai petualangan baru ini. Saya bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang dan proyek yang ambisius. Saya akan memberikan yang terbaik setiap hari untuk berkembang, meningkatkan kemampuan, dan membalas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan setim baru saya dan para pendukung Gialloblu. Ayo, Parma!"