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Parma, resmi: inilah Lontani. Pemain berbakat kelahiran 2008 ini telah meninggalkan Milan dengan status bebas transfer

AC Milan
Parma Calcio 1913
Transfers

Milan, Lontani hengkang tanpa biaya transfer: kepindahannya ke Parma telah resmi

Simone Lontani adalah pemain baru Parma Calcio. Melalui siaran pers di akun resmi klub asal Emilia tersebut dan sebuah video di Instagram, diumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak. Berikut adalah pernyataan pertama Lontani sebagai pemain Parma:

"Saya sangat senang memulai petualangan baru ini. Saya bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang dan proyek yang ambisius. Saya akan memberikan yang terbaik setiap hari untuk berkembang, meningkatkan kemampuan, dan membalas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan setim baru saya dan para pendukung Gialloblu. Ayo, Parma!"

  • SIARAN PERS PARMA

    "Parma Calcio mengumumkan telah merekrut pemain Simone Lontani, yang bergabung dengan skuad Gialloblu setelah mengakhiri masa baktinya bersama Milan. Penyerang kelahiran 2008 ini bergabung dengan Milan pada tahun 2022 dari Cesena. Di akademi muda Rossonero, ia melanjutkan perjalanan perkembangannya, menonjol berkat kualitas teknis, fleksibilitas dalam serangan, dan kemampuannya untuk memberikan dampak di area penalti. Pada musim 2025/26, ia menjadi salah satu pemain kunci tim U20 Milan, mencetak 10 gol dan 3 assist di kompetisi Primavera 1. Selama musim tersebut, ia juga melakukan debutnya bersama Milan Futuro, yang menjadi langkah penting dalam perjalanan perkembangannya. Kedatangan Lontani menegaskan komitmen Klub terhadap pemain muda berbakat, dengan memasukkan seorang pemain berkualitas, berbakat, dan memiliki potensi pengembangan yang besar ke dalam skuad. Selamat datang di Parma, Simone!" 

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  • PERPISAHAN DARI MILAN

    "Setelah empat tahun membela klub ini, kini saatnya untuk memulai babak baru. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini: rekan setim, pelatih, dan staf. Saya merasa telah berkembang sebagai pesepakbola, tetapi terutama sebagai seorang pria. Saya telah bertemu dengan teman-teman yang bersama-sama saya jalani momen-momen tak terlupakan. Namun yang terpenting, saya telah mewujudkan sebagian dari impian terpendam saya: mengenakan seragam itu. Saya akan membawa kenangan, pelajaran, dan emosi yang akan selalu menyertai saya. Terima kasih, Milan.”