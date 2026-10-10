Parma, Gilardino: "Lontani bisa menjadi gelandang tengah yang hebat"

Gilardino melanjutkan, seperti dilaporkan FcInter1908: "Lontani bisa menjadi gelandang tengah yang hebat, dia punya akselerasi: dia juga punya stamina untuk bertahan. Di lini depan kami punya banyak pemain secara jumlah. Bernabè bisa bermain sebagai gelandang tengah, sebagai playmaker: dia sudah memainkan banyak peran, dia punya kualitas besar. Saya mencobanya sebagai playmaker, tetapi dia bisa bermain di lebih dari satu peran".





Dan akhirnya: "Sudah sepuluh hari kami bekerja dengan sikap ini, tidak mudah untuk segera memberi identitas: ada umpan balik yang bagus dalam kekalahan sebesar ini. Ada rasa pahit, tetapi jalannya adalah ini: kami harus berkembang dan memahami momen-momen pertandingan. Hari ini pada beberapa momen kami melakukannya dengan baik dan pada momen lain kurang baik".



