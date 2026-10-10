Alberto Gilardino, pelatih Parma, berbicara kepada mikrofon DAZN setelah kekalahan 3-0 di markas Inter: "Kami mengawali dengan baik, dengan harmoni, gairah, dan aliran bola yang bagus: kami menciptakan sejumlah situasi, lalu wajar saja jika Anda melakukan kesalahan naif di San Siro dan pada menit ke-20 sudah tertinggal 2-0, semuanya menjadi lebih sulit. Saya lebih marah karena gol ketiga, tetapi ada umpan balik positif: para pemain menunjukkan ketersediaan yang besar dan itu terlihat. Kami telah mengubah cara bekerja, itu akan membutuhkan waktu: masih ada yang harus dikerjakan, kami ada di sini untuk itu".
Parma, Gilardino: "Lontani bisa menjadi gelandang tengah yang hebat"
Gilardino melanjutkan, seperti dilaporkan FcInter1908: "Lontani bisa menjadi gelandang tengah yang hebat, dia punya akselerasi: dia juga punya stamina untuk bertahan. Di lini depan kami punya banyak pemain secara jumlah. Bernabè bisa bermain sebagai gelandang tengah, sebagai playmaker: dia sudah memainkan banyak peran, dia punya kualitas besar. Saya mencobanya sebagai playmaker, tetapi dia bisa bermain di lebih dari satu peran".
Dan akhirnya: "Sudah sepuluh hari kami bekerja dengan sikap ini, tidak mudah untuk segera memberi identitas: ada umpan balik yang bagus dalam kekalahan sebesar ini. Ada rasa pahit, tetapi jalannya adalah ini: kami harus berkembang dan memahami momen-momen pertandingan. Hari ini pada beberapa momen kami melakukannya dengan baik dan pada momen lain kurang baik".
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