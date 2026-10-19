Paris Saint Germain vs Barcelona: Laga klasik, bedah taktik La Remontada

Pendekatan taktik Barcelona merupakan pertaruhan besar pada permainan vertikal. Enrique mengesampingkan kehati-hatian dengan menerapkan sistem yang dirancang untuk membatasi ruang gerak para pengatur serangan PSG yang bermain jauh di belakang. Strategi itu membuahkan hasil dalam tiga menit pertama.

Luis Suarez, yang selalu berbahaya di kotak kecil, menjadi pemain pertama yang bereaksi terhadap bola lambung. Sundulannya melewati garis gawang sebelum Thomas Meunier sempat menyapu bola. Gol cepat yang krusial itu memangkas ketertinggalan empat gol Barcelona.

PSG di bawah Unai Emery tampak solid secara struktur permainan, tetapi rapuh secara mental. Tekanan terus meningkat hingga menit ke-40, ketika umpan tumit Andres Iniesta yang lahir dari intuisi kreatifnya memaksa Layvin Kurzawa mencetak gol bunuh diri. Skor saat jeda adalah 2-0; sesuatu yang mustahil mulai tampak sebagai hasil yang mungkin dicapai lewat taktik Barcelona.