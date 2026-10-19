Paris Saint Germain vs Barcelona: Laga klasik, bedah taktik La Remontada

Data pascapertandingan dari para ahli seismologi setempat mengonfirmasi bahwa gemuruh setelah gol Roberto tercatat sebagai gempa mikro. Bagi PSG, keruntuhan itu digambarkan media sebagai “mimpi buruk” dan “penghinaan” yang akan menjadi penanda proyek mereka selama bertahun-tahun.
Cavani belakangan mengakui bahwa keterkejutan akibat malam itu begitu mendalam hingga ia membutuhkan terapi psikologis untuk memprosesnya. Bagi Barca, itu adalah puncak era MSN. Pada malam itu, Neymar, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, keluar dari bayang-bayang Messi dan menghadirkan penampilan singkat selama tujuh menit paling berpengaruh dalam sejarah kompetisi. Itu tetap menjadi kebangkitan terbesar yang pernah tercatat di Liga Champions.
Jika ditilik kembali, La Remontada lebih dari sekadar hasil pertandingan. Peristiwa itu menjadi katalis bagi era modern sepakbola Eropa. Malam itulah yang meyakinkan petinggi Qatar di Paris untuk mengaktifkan klausul pelepasan Neymar senilai €222 juta hanya beberapa bulan kemudian, mengubah lanskap bursa transfer untuk selamanya.
Meski Blaugrana akhirnya tersingkir oleh Juventus pada babak berikutnya, kenangan akan kemenangan 6-1 itu menjadi pengingat abadi bahwa keajaiban bisa terjadi dalam sepakbola. Pada malam itu, diagram taktik seolah tercabik oleh kekuatan keyakinan manusia semata, menyisakan gambaran yang terus melekat dalam ingatan: sepatu Roberto yang terjulur dan suara 96.000 jiwa yang berteriak ke arah bintang-bintang.