Paris Saint-Germain mengincar Lucas Digne: Aston Villa kembali membidik Pervis Estupinan dari Milan

Sebuah langkah di bursa transfer yang menarik perhatian Milan. Menurut Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain sedang mengincar Lucas Digne, bek sayap kiri Aston Villa, yang dianggap sebagai pengganti yang tepat bagi Nuno Mendes. Sebagai pemain inti timnas Prancis di Piala Dunia, mantan bek Barcelona dan Roma ini memiliki klausul pelepasan sebesar 10 juta euro. Ia pernah bermain di Paris pada periode 2013 hingga 2015.