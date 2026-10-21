Kabar buruk bagi Paris Saint-Germain yang harus kehilangan Khvicha Kvaratskhelia hingga tahun depan. Mantan penyerang AC Milan itu meninggalkan lapangan pada menit ke-59 dalam laga Liga Champions antara PSG dan Barcelona setelah berduel dengan Xavi Espart. Ia mengalami robekan ligamen krusiatum anterior pada lutut kanannya.
Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia mengalami robek ligamen krusiatum. Bagaimana kondisi Dembelé dan Marquinhos?
"TERANCAM ABSEN SELAMA 9 BULAN"
Seusai pertandingan, Angel Villanueva, fisioterapis asal Spanyol yang berspesialisasi dalam rehabilitasi ligamen silang, cedera lutut, dan proses kembali berolahraga, mengomentari cedera tersebut: "Saat benturan, lutut kanannya jelas mengalami tekanan ke arah dalam, dengan kaki tertahan dan beban bekerja dalam rantai kinetik tertutup. Pola ini khas untuk cedera gabungan LCA + LCM (ligamen silang anterior dan ligamen kolateral medial, red.). Waktu absen: 9 bulan."
PERNYATAAN RESMI PSG
"Mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanan saat pertandingan kemarin melawan FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan."
Bagaimana kondisi Dembélé dan Marquinhos?
Paris Saint-Germain memberikan kabar terbaru mengenai dua pemain lain yang cedera kemarin, Dembelé dan Marquinhos, tanpa merinci waktu pemulihan mereka.
- Akibat cedera pada paha kiri, Ousmane Dembélé harus menjalani perawatan dalam beberapa pekan ke depan.
- Akibat cedera pada paha kanan, Marquinhos harus menjalani perawatan dalam beberapa pekan ke depan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami