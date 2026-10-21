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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia mengalami robek ligamen krusiatum. Bagaimana kondisi Dembelé dan Marquinhos?

K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League

Kabar buruk bagi Paris Saint-Germain yang harus kehilangan Khvicha Kvaratskhelia hingga tahun depan. Mantan penyerang AC Milan itu meninggalkan lapangan pada menit ke-59 dalam laga Liga Champions antara PSG dan Barcelona setelah berduel dengan Xavi Espart. Ia mengalami robekan ligamen krusiatum anterior pada lutut kanannya.

  • "TERANCAM ABSEN SELAMA 9 BULAN"

    Seusai pertandingan, Angel Villanueva, fisioterapis asal Spanyol yang berspesialisasi dalam rehabilitasi ligamen silang, cedera lutut, dan proses kembali berolahraga, mengomentari cedera tersebut: "Saat benturan, lutut kanannya jelas mengalami tekanan ke arah dalam, dengan kaki tertahan dan beban bekerja dalam rantai kinetik tertutup. Pola ini khas untuk cedera gabungan LCA + LCM (ligamen silang anterior dan ligamen kolateral medial, red.). Waktu absen: 9 bulan."


  • PERNYATAAN RESMI PSG

    "Mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanan saat pertandingan kemarin melawan FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan."

  • Bagaimana kondisi Dembélé dan Marquinhos?

    Paris Saint-Germain memberikan kabar terbaru mengenai dua pemain lain yang cedera kemarin, Dembelé dan Marquinhos, tanpa merinci waktu pemulihan mereka.


    - Akibat cedera pada paha kiri, Ousmane Dembélé harus menjalani perawatan dalam beberapa pekan ke depan.


    - Akibat cedera pada paha kanan, Marquinhos harus menjalani perawatan dalam beberapa pekan ke depan.

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