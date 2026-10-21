Paris Saint-Germain memberikan kabar terbaru mengenai dua pemain lain yang cedera kemarin, Dembelé dan Marquinhos, tanpa merinci waktu pemulihan mereka.





- Akibat cedera pada paha kiri, Ousmane Dembélé harus menjalani perawatan dalam beberapa pekan ke depan.





- Akibat cedera pada paha kanan, Marquinhos harus menjalani perawatan dalam beberapa pekan ke depan.