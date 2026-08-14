Paris Saint-Germain telah mengambil langkah besar dalam perekrutan musim panas mereka dengan mencapai kesepakatan verbal dengan Ajax untuk Godts. Raksasa Prancis itu memantau secara saksama perkembangan winger berbakat tersebut sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengamankan talenta muda terbaik di Eropa.

Menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, pembicaraan antara kedua klub berkembang dengan cepat di balik layar, yang berpuncak pada terobosan yang membuka jalan bagi potensi kepindahan ke ibu kota Prancis. Kedatangan yang semakin dekat itu menegaskan komitmen berkelanjutan klub untuk menyegarkan skuad mereka dengan talenta dinamis yang memiliki potensi sangat tinggi.