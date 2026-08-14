AFP
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Paris Saint-Germain capai kesepakatan verbal dengan Ajax untuk winger Mika Godts
Terobosan dalam negosiasi
Paris Saint-Germain telah mengambil langkah besar dalam perekrutan musim panas mereka dengan mencapai kesepakatan verbal dengan Ajax untuk Godts. Raksasa Prancis itu memantau secara saksama perkembangan winger berbakat tersebut sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengamankan talenta muda terbaik di Eropa.
Menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, pembicaraan antara kedua klub berkembang dengan cepat di balik layar, yang berpuncak pada terobosan yang membuka jalan bagi potensi kepindahan ke ibu kota Prancis. Kedatangan yang semakin dekat itu menegaskan komitmen berkelanjutan klub untuk menyegarkan skuad mereka dengan talenta dinamis yang memiliki potensi sangat tinggi.
- AFP
Mengamankan talenta muda elite
Godts mencuri perhatian berkat kemampuan teknisnya yang luar biasa, kecepatan, dan insting gol selama waktunya di Amsterdam. Penampilan impresifnya di Eredivisie dan kompetisi Eropa langsung membuat departemen perekrutan PSG waspada.
Mengamankan kesepakatan verbal menjadi tonggak penting untuk menyingkirkan potensi persaingan dari peminat lain di seluruh benua. Profil pemain muda itu sangat cocok dengan proyek teknis yang sedang dibangun di Paris.
Memperkuat sepertiga akhir lapangan
Menambahkan pemain sayap yang serbabisa dan bermain langsung seperti Godts memberi staf pelatih fleksibilitas taktis yang berharga di lini serang. Kemampuannya untuk menghadapi bek dalam situasi satu lawan satu dan menciptakan peluang dari area sayap akan segera meningkatkan kedalaman skuad tim.
Seiring berjalannya bursa transfer, mengintegrasikan profil baru ke lini depan tetap menjadi prioritas utama bagi tim manajemen. Direktur olahraga klub ingin segera merampungkan detailnya untuk memastikan transisi yang mulus bagi sang pemain.
- AFP
Merampungkan transfer
Dengan kesepakatan lisan yang kini sudah tercapai, perhatian beralih ke penyelesaian dokumen administrasi dan penjadwalan tes medis. Kedua klub bekerja sama secara erat untuk menuntaskan langkah-langkah formal yang tersisa dalam transfer ini.
Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu ketika PSG berupaya merampungkan kesepakatan ini secara resmi dan memperkenalkan rekrutan terbarunya kepada para pendukung. Para penggemar akan menantikan dengan antusias kapan pemain muda itu mendarat di Paris.
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