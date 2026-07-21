Paredes, tidak ada kartu merah setelah pertandingan Argentina-Spanyol: FIFA memperbaiki kesalahannya

Leandro Paredes tidak diusir dari lapangan pada akhir pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Hal ini dikonfirmasi oleh FIFA kepada BBC, dengan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan data kepada komentator, sehingga tidak ada sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada gelandang Argentina tersebut, yang terlibat dalam keributan yang terjadi saat peluit akhir pertandingan final Piala Dunia dibunyikan dan melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim nasional.





Pemain Boca Juniors tersebut menjadi salah satu tokoh utama dalam kekacauan di akhir pertandingan, dengan aksi mencekik leher, mendorong, dan tindakan lain terhadap Eric Garcia dan Gavi; namun, satu-satunya pemain yang dikeluarkan menurut laporan wasit tetaplah Enzo Fernandez, yang diusir karena menerima dua kartu kuning pada masa tambahan waktu babak kedua.

PENYIDIKAN DIBUKA - Namun, kasus ini mungkin belum berakhir di sini. Komite Disiplin FIFA, faktanya, telah menunjuk seorang jaksa untuk menyelidiki potensi pelanggaran terhadap Kode Disiplin terkait insiden pasca-pertandingan. Laporan akhir dari jaksa tersebut berpotensi menghasilkan sanksi skorsing atau denda terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian yang terjadi setelah pertandingan usai.







