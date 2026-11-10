Sekitar 9 bulan lalu, pemain Argentina Gianluca Prestianni menemukan dirinya berada di pusat badai sepak bola dunia, setelah Vinicius Junior menuduhnya melontarkan hinaan rasis kepadanya dalam sebuah laga di Liga Champions Eropa.

Namun situasinya berubah secara mencolok sejak saat itu; sayap Benfica ini berhasil mengalihkan perhatian ke apa yang ia tampilkan di atas lapangan, hingga namanya kini dibicarakan di meja klub-klub besar Eropa, di tengah perkiraan bahwa nilainya akan mencapai level rekor.

Sejak insiden yang terjadi pada Februari 2026 itu, Prestianni memantapkan dirinya sebagai salah satu elemen paling menonjol di Benfica, dan menarik minat klub-klub besar Eropa, setelah ia mampu melewati dampak kasus tersebut terhadap kariernya dan berhasil memulihkan kembali performa sepak bolanya.

Jejak terbarunya adalah mencetak gol indah ke gawang Estrela Amadora, Minggu lalu, dengan tendangan yang bersarang di sudut atas gawang, turut menyumbang kemenangan Benfica, yang ditambah satu gol lagi oleh Fahimidis.

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