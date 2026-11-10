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Paradoks usai gempa rasialisme: Lonjakan dahsyat bintang Benfica, dan Vinicius kehilangan 20 juta

G. Prestianni
Vinicius Junior
Real Madrid
Benfica
LaLiga
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Argentina
Brasil
Spanyol
Portugal
Jerman
Prancis

Prestianni raih keuntungan 240% dan diminati Paris serta Bayern

Sekitar 9 bulan lalu, pemain Argentina Gianluca Prestianni menemukan dirinya berada di pusat badai sepak bola dunia, setelah Vinicius Junior menuduhnya melontarkan hinaan rasis kepadanya dalam sebuah laga di Liga Champions Eropa.

Namun situasinya berubah secara mencolok sejak saat itu; sayap Benfica ini berhasil mengalihkan perhatian ke apa yang ia tampilkan di atas lapangan, hingga namanya kini dibicarakan di meja klub-klub besar Eropa, di tengah perkiraan bahwa nilainya akan mencapai level rekor.

Sejak insiden yang terjadi pada Februari 2026 itu, Prestianni memantapkan dirinya sebagai salah satu elemen paling menonjol di Benfica, dan menarik minat klub-klub besar Eropa, setelah ia mampu melewati dampak kasus tersebut terhadap kariernya dan berhasil memulihkan kembali performa sepak bolanya.

Jejak terbarunya adalah mencetak gol indah ke gawang Estrela Amadora, Minggu lalu, dengan tendangan yang bersarang di sudut atas gawang, turut menyumbang kemenangan Benfica, yang ditambah satu gol lagi oleh Fahimidis.

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  • Angka-angka mencolok yang mendongkrak saham Bristiani

    Di sisi statistik, winger asal Argentina itu mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist di Liga Portugal musim ini, selain 5 gol dan dua assist di ajang Eropa, Liga Europa, menurut surat kabar Spanyol Sport.

    Keuntungan itu tidak hanya terbatas pada kemilaunya bersama Benfica, karena angka-angkanya mulai menarik perhatian Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, yang memasukkannya ke dalam daftar jeda internasional saat ini untuk menjalani dua laga persahabatan melawan Uruguay dan Kosta Rika.

    Prestianni sebelumnya memang telah menorehkan jejaknya bersama timnas pada jeda sebelumnya, setelah mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya menghadapi Burkina Faso, sehingga target utamanya kini adalah mengukuhkan posisinya bersama timnas dan membuktikan kemampuannya untuk bersinar melawan lawan-lawan dari level yang lebih tinggi.

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  • Lonjakan nilai pasar: minat dari Paris dan Bayern

    Menurut laporan tersebut, nilai pasar Prestianni melonjak sekitar 240% sejak insiden Februari 2026, sebagai cerminan perkembangan level permainannya bersama Benfica.

    Pada saat yang sama, sejumlah media Argentina membicarakan kemungkinan klub Portugal itu menjual sang pemain pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan nilai yang mendekati 100 juta euro.

    Program "Record na Hora" menyebutkan bahwa klub-klub seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munich mungkin mempertimbangkan untuk bergerak merekrut sang pemain, mengingat level permainan yang ditunjukkannya, sehingga pemain berusia 20 tahun itu menjadi salah satu nama yang berpeluang memanaskan bursa transfer musim panas.

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  • Ironi yang mengejutkan: Apa yang terjadi pada Vinicius sejak insiden Pristina?

    Di sisi lain, performa Vinicius Junior menurun secara bertahap selama periode yang sama. Meskipun ia mengakhiri musim lalu dengan torehan 22 gol dan 14 assist di seluruh kompetisi, awal musim ini menunjukkan indikasi yang berbeda; ia hanya mencetak satu gol dan 3 assist dalam 8 pertandingan pertama, dengan rata-rata gol yang diharapkan (expected goals) turun dari 1,05 menjadi 0,59 per 90 menit, serta rata-rata tembakan ke arah gawang menurun dari 1,49 menjadi 0,83, menurut statistik yang dirilis jaringan Opta dan Squawka.

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    Angka-angka ini mengungkap penurunan yang jelas dalam efektivitas ofensif Vinicius, yang kini selalu menjadi sasaran kritik akibat penurunan performanya yang mencolok, sementara penampilan tim justru membaik dalam ketiadaannya, sejak ia diskors selama 4 pertandingan setelah dikartu merah melawan Villarreal.

    Ironi ini tidak hanya terbatas pada perbedaan jalur teknis kedua bintang tersebut, tetapi juga meluas ke nilai pasar mereka; sementara nilai Prestianni naik sekitar 240% sejak insiden Februari 2026, nilai pasar Vinicius Junior turun dari 150 juta euro menjadi 130 juta euro menurut data "Transfermarkt", sehingga kehilangan 20 juta euro, setara dengan penurunan sebesar 13,3%, dalam jalur yang mencolok berbeda di antara keduanya.

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