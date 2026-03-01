Para pemain Manchester United sepakat mengenai manajer permanen berikutnya, sementara Red Devils bersiap untuk mengambil keputusan pada musim panas

Seorang sumber yang dekat dengan klub menyarankan bahwa kebebasan yang diberikan oleh Carrick telah menjadi "angin segar" bagi sekelompok pemain yang sebelumnya merasa terbebani oleh instruksi yang rumit. Sumber tersebut menyatakan: "Michael telah datang dan melakukan pekerjaan yang hebat karena dia telah menjadi angin segar. Beberapa pemain mengharapkan hal itu, karena bermain di bawah asuhan Amorim seperti bermain catur. Anda harus mengikuti aturannya dengan tepat, sedangkan Michael telah memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan diri. Hal yang benar-benar mengesankan mereka adalah pengetahuannya tentang permainan."

Dukungan dari skuad melampaui preferensi taktis semata, dengan banyak pemain mencatat persiapan teliti Carrick dan pemantauan bakat di luar negeri. Sumber yang sama menambahkan: "Dia tahu tentang pemain di liga lain dan jelas menghabiskan banyak waktu memikirkan sepak bola dan mengikutinya. Para pemain tahu itu bukan keputusan mereka, tetapi mayoritas akan senang jika dia mendapatkan pekerjaan secara permanen." Dukungan internal ini muncul saat dewan mempertimbangkan penunjukan permanen untuk musim 2026/27, dengan kualifikasi Liga Champions kemungkinan menjadi faktor penentu.