Para pemain Manchester United sepakat mengenai manajer permanen berikutnya, sementara Red Devils bersiap untuk mengambil keputusan pada musim panas
Carrick memulai dengan baik di Manchester United
Perubahan taktik di bawah kepemimpinan Carrick telah menjadi faktor utama dalam memenangkan hati para pemain kunci di Carrington. Menurut laporan The Sun, para pemain senior seperti Bruno Fernandes, Harry Maguire, dan Luke Shaw terkesan baik dengan pendekatan taktik Carrick maupun pengetahuannya yang luas tentang sepak bola global. Hal ini menandai pergeseran signifikan dari masa-masa akhir rezim sebelumnya, di mana skuad kesulitan menemukan konsistensi dan performa di bawah tuntutan taktik yang kaku dari Amorim.
Ruangan ganti Manchester United lebih memilih taktik Carrick daripada taktik 'catur'.
Seorang sumber yang dekat dengan klub menyarankan bahwa kebebasan yang diberikan oleh Carrick telah menjadi "angin segar" bagi sekelompok pemain yang sebelumnya merasa terbebani oleh instruksi yang rumit. Sumber tersebut menyatakan: "Michael telah datang dan melakukan pekerjaan yang hebat karena dia telah menjadi angin segar. Beberapa pemain mengharapkan hal itu, karena bermain di bawah asuhan Amorim seperti bermain catur. Anda harus mengikuti aturannya dengan tepat, sedangkan Michael telah memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan diri. Hal yang benar-benar mengesankan mereka adalah pengetahuannya tentang permainan."
Dukungan dari skuad melampaui preferensi taktis semata, dengan banyak pemain mencatat persiapan teliti Carrick dan pemantauan bakat di luar negeri. Sumber yang sama menambahkan: "Dia tahu tentang pemain di liga lain dan jelas menghabiskan banyak waktu memikirkan sepak bola dan mengikutinya. Para pemain tahu itu bukan keputusan mereka, tetapi mayoritas akan senang jika dia mendapatkan pekerjaan secara permanen." Dukungan internal ini muncul saat dewan mempertimbangkan penunjukan permanen untuk musim 2026/27, dengan kualifikasi Liga Champions kemungkinan menjadi faktor penentu.
Cunha memuji mentalitas pemenang dan keberanian dalam pertandingan besar.
Pemain baru Matheus Cunha juga telah berbicara tentang dampak yang dibuat oleh Carrick, terutama dalam momen-momen tekanan tinggi seperti kemenangan 3-2 di kandang Arsenal dalam pertandingan keduanya sebagai pelatih. Penyerang Brasil itu mengaku tidak akan pernah melupakan comeback di Emirates.
Menyikapi pengaruh Carrick, Cunha mengatakan kepada Globo Esporte: "Dia adalah seseorang yang pernah menjadi juara berkali-kali bersama Manchester United sebagai pemain. Dia memenangkan Premier League beberapa kali. Dia dilatih oleh Alex Ferguson, yang merupakan legenda olahraga ini. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang di sini. Saya percaya, lebih dari masalah taktik, Carrick memberikan banyak hal dari sudut pandang seseorang yang tahu jalan-jalan mewakili klub."
Cunha juga menyoroti ketangguhan mental yang ditanamkan Carrick pada skuad selama pertandingan-pertandingan tersulit musim ini, menambahkan: "Kami bermain dengan banyak keberanian di Emirates. Bahkan ketika kami tertinggal, tidak ada saatnya kami menundukkan kepala atau menyerah pada rencana permainan kami. Ini tentang mentalitas pemenang, tentang percaya pada apa yang pelatih persiapkan selama seminggu. Kami membutuhkan itu, untuk percaya bahwa kami bisa menghadapi siapa pun. Itu adalah salah satu pertandingan yang menandai karier. Saya tidak akan pernah melupakannya."
Carrick didukung oleh mantan rekan setimnya untuk posisi teratas.
Permintaan agar Carrick ditunjuk secara permanen juga disuarakan oleh mantan bintang United, Juan Mata, yang bermain bersama gelandang asal Geordie itu selama lima musim. Berbicara kepada talkSPORT, Mata mengatakan: "Well, Michael sangat mampu. Dia orang yang sangat cerdas. Pertama-tama, sebagai pribadi, saya sangat menyukainya. Dia adalah rekan setim yang fantastis, selalu ada untuk Anda, dia tidak pernah ingin menjadi sorotan tetapi membiarkan permainannya berbicara. Dia selalu sangat penting bagi tim, selalu mencari umpan-umpan, terutama untuk pemain seperti saya di antara barisan."
Saat ini klub berada di peringkat keempat, persaingan untuk mencari pengganti permanen Amorim tetap terbuka, meskipun mendapat dukungan besar dari skuad saat ini dan legenda klub. Mata tetap yakin bahwa sikap Carrick adalah tepat yang dibutuhkan ruang ganti United selama fase rekonstruksi ini. Dia menyimpulkan: "Di ruang ganti, dia menjadi teladan bagi kita semua: karakter dan profesionalismenya. Dan sekali lagi, saya katakan, dia adalah orang yang sangat cerdas yang mencintai permainan ini, dan saya sangat senang dia mendapatkan hasil yang dibutuhkan klub. Dia tahu cara mendekati para pemain, tentu saja, dan saya menikmati menonton pertandingan saat ini."
