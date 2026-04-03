AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Para Pemain Amerika di Luar Negeri: Pulisic memburu gol, Balogun menanti momen besar, Aaronson berupaya bangkit

Dengan Christian Pulisic yang sedang mengalami paceklik gol dan Folarin Balogun yang perlu mengembalikan sentuhan mencetak golnya, akhir pekan ini tampaknya akan menjadi akhir pekan yang sibuk bagi para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri.

Dan begitulah, jeda internasional USMNT yang lain telah usai. Selalu menarik untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi motivasi para pesepakbola. Ada yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah klub mereka, tampil dan memberikan yang terbaik bagi tim tempat mereka bermain setiap pekan. Yang lain mengklaim bahwa segalanya diarahkan untuk bermain bagi tim nasional. Di tahun-tahun Piala Dunia, fokusnya mungkin sedikit lebih condong ke yang terakhir.

Jendela transfer bulan Maret ini terasa sedikit lebih krusial. Mauricio Pochettino menegaskan bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad AS tetap terbuka. Sulit untuk mempercayai perkataannya, terutama karena ia sangat mengandalkan wajah-wajah lama pada jendela transfer ini dan tidak mendapatkan hasil terbaik.

Dia menegaskan ada banyak hal positif yang bisa diambil dari dua kekalahan melawan Portugal dan Belgia. Hal itu masih bisa diperdebatkan, tetapi satu hal yang jelas: para pemain terbaiknya harus segera menemukan performa terbaiknya.

Tidak ada waktu untuk menunggu. Musim klub berjalan tanpa henti. Pertandingan akan datang bertubi-tubi, dan beberapa nama besar langsung dilemparkan ke dalam api.

Kurangnya performa mencetak gol dari Christian Pulisic cukup mengkhawatirkan, dan pertandingan besar melawan Napoli bukanlah tempat yang mudah untuk menemukan kembali sentuhannya. Folarin Balogun mencetak gol dengan mudah sebelum jeda dan perlu mengembalikan performa itu setelah dua minggu yang sulit.

Lalu ada Gio Reyna, yang mungkin perlu membiasakan diri dengan bola lagi.

GOAL US menyoroti cerita-cerita utama yang patut diikuti di kalangan pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...

    Folarin Balogun harus mencetak gol

    Penampilan Balogun bersama timnas AS tidak terlalu memuaskan. Saat melawan Belgia, ia tampil sangat tidak efektif. Sejujurnya, itu bukan kesalahannya. Tim AS terus-menerus mengumpankan bola ke kakinya dan meminta sang striker untuk bermain sebagai target man, bukan sebagai penyerang sayap yang biasanya menjadi keahliannya. Pada dasarnya, ia dipaksa untuk gagal.

    Penampilannya melawan Portugal juga tidak jauh lebih baik. Tim AS sudah hampir tersingkir saat ia masuk ke lapangan, dan Balogun pun kesulitan. Dalam 23 menit bermain, ia hanya berhasil menyentuh bola lima kali dan tidak pernah benar-benar terlibat dalam permainan.

    Itu sedikit disayangkan mengingat performa apiknya bersama Monaco sebelum jeda. Ia mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan saat Monaco menikmati periode terbaik musim ini. Ini seharusnya menjadi momentum bagi Balogun untuk melesat bersama AS. Kini rasanya seperti harus memulai dari awal.

    Memang, akhir pekan ini akan menjadi krusial bagi pemain Amerika tersebut. Marseille merupakan lawan yang menarik. Mereka berada di peringkat ketiga Ligue 1, tiga poin di atas Monaco yang berada di peringkat keenam. Jika Balogun dan rekan-rekannya meraih kemenangan, mereka akan kembali bersaing untuk memperebutkan tempat di Liga Champions. Mengingat mereka telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut dan bermain di kandang, mungkin inilah saatnya untuk bermimpi.

    Christian Pulisic sedang mengalami kebuntuan

    Saat ini, Christian Pulisic sedang mengalami masa-masa sulit. Ada banyak alasan di balik hal ini. Ia sering mengambil keputusan yang salah saat menyerang. Rekan-rekan setimnya tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakannya. Belum lagi kenyataan pahit bahwa ia gagal mencetak gol di saat-saat yang seharusnya ia lakukan. Pulisic terus-menerus membuang peluang. Penyerang timnas AS ini belum tampil efektif sepanjang tahun ini.

    Kesulitan tersebut berlanjut bagi USMNT selama jeda ini. Pulisic tidak bisa dibilang bermain buruk saat melawan Portugal dan Belgia, tetapi ia tidak mencetak gol atau memberikan assist saat AS benar-benar membutuhkannya untuk tampil lebih baik. Jadi, apa masalahnya? Hal ini selalu menjadi bagian dari kisah Pulisic. Ketidakkonsistenan terkadang menghambatnya. Ia mengalami masa-masa sulit setiap tahun, dan ini terasa seperti salah satu momen tersebut. Pada suatu saat, ini harus berakhir. Hal-hal seperti ini selalu berakhir.

    Waktunya sangat ideal. Laga Milan melawan Napoli adalah salah satu yang paling penting tahun ini. Ini adalah pertarungan antara peringkat kedua dan ketiga, dan meskipun Inter mulai menjauh dalam perburuan gelar, masih ada peluang bahwa salah satu atau kedua tim bisa menjalani rentetan kemenangan dan membuat persaingan menarik. Itu dimulai dengan mengalahkan satu sama lain. Mereka akan bertanding pada Senin sore, dan Pulisic akan menjadi kunci jika Milan ingin berbuat apa pun melawan juara bertahan. Kabar baiknya? Milan memiliki rekor tandang terbaik kedua di Serie A, dan bintang Napoli, Romelu Lukaku, hampir pasti tidak akan ikut bermain.

    Pertandingan penting bagi Brenden Aaronson

    Leeds tampaknya sudah aman dari degradasi saat ini. Mereka berada di peringkat ke-15, dan dengan tim-tim lain di sekitar mereka kehilangan poin, mungkin sudah waktunya bagi Daniel Farke dan rekan-rekannya untuk menargetkan hal yang lebih besar. Kabar baiknya, mereka mendapat undian yang menguntungkan di Piala FA. Mereka akan menghadapi sesama tim yang sedang berjuang, West Ham, di perempat final, yang juga membutuhkan sesuatu untuk mencerahkan musim mereka.

    Namun, The Hammers memiliki lebih banyak hal yang harus diperjuangkan. Tim asuhan Nuno Espirito Santo berada di peringkat ke-18, tetapi hanya terpaut satu poin dari zona aman. Jika Tottenham kehilangan poin, mereka pasti akan mencium peluang.

    Leeds, karenanya, mungkin bisa lebih berani dalam laga ini. Tidak ada alasan untuk menghemat tenaga, dan bahkan saat bertandang, The Lilywhites yakin dengan peluang mereka. Aaronson menjalani jeda internasional yang cukup santai. Pochettino tidak banyak memainkannya dalam kedua laga persahabatan, meski ia tidak mengalami cedera sama sekali.

    Masa depannya di timnas AS mungkin jadi pertanyaan. Tapi, dia pasti punya banyak hal yang harus diperjuangkan bersama Leeds. Melaju jauh di Piala FA bisa jadi awal yang bagus.

    Apakah Gio Reyna akan mendapat kesempatan bermain?

    Sebelum jeda internasional, Pochettino menyarankan bahwa mungkin akan baik jika memberi Reyna kesempatan bermain bersama tim utama saat ia tidak tampil secara reguler. Alasannya? Ia ingin melihat bagaimana performa seorang pemain yang kurang tajam bagi timnya. Hasilnya tidak memuaskan. Reyna hampir tidak mendapat kesempatan bermain untuk timnas AS dan tampil mengecewakan saat ia diturunkan. Pada titik ini, ia mungkin sudah memiliki modal yang cukup untuk masuk skuad musim panas ini.

    Namun, jika ia ingin memberikan dampak, tentu saja ia harus mendapatkan lebih banyak menit bermain. Hal itu mungkin sulit di Borussia Monchengladbach, di mana ia telah kehilangan tempatnya. Kembali ke tim ini tidak akan mudah. Monchengladbach bukanlah tim yang mengandalkan serangan, dan Reyna bukanlah pemain bertahan. Mereka harus menguasai bola dan menjadi pihak yang menyerang saat menghadapi Heidenheim akhir pekan ini. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Reyna untuk bersinar.