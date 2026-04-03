Para Pemain Amerika di Luar Negeri: Pulisic memburu gol, Balogun menanti momen besar, Aaronson berupaya bangkit

Dan begitulah, jeda internasional USMNT yang lain telah usai. Selalu menarik untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi motivasi para pesepakbola. Ada yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah klub mereka, tampil dan memberikan yang terbaik bagi tim tempat mereka bermain setiap pekan. Yang lain mengklaim bahwa segalanya diarahkan untuk bermain bagi tim nasional. Di tahun-tahun Piala Dunia, fokusnya mungkin sedikit lebih condong ke yang terakhir.

Jendela transfer bulan Maret ini terasa sedikit lebih krusial. Mauricio Pochettino menegaskan bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad AS tetap terbuka. Sulit untuk mempercayai perkataannya, terutama karena ia sangat mengandalkan wajah-wajah lama pada jendela transfer ini dan tidak mendapatkan hasil terbaik.

Dia menegaskan ada banyak hal positif yang bisa diambil dari dua kekalahan melawan Portugal dan Belgia. Hal itu masih bisa diperdebatkan, tetapi satu hal yang jelas: para pemain terbaiknya harus segera menemukan performa terbaiknya.

Tidak ada waktu untuk menunggu. Musim klub berjalan tanpa henti. Pertandingan akan datang bertubi-tubi, dan beberapa nama besar langsung dilemparkan ke dalam api.

Kurangnya performa mencetak gol dari Christian Pulisic cukup mengkhawatirkan, dan pertandingan besar melawan Napoli bukanlah tempat yang mudah untuk menemukan kembali sentuhannya. Folarin Balogun mencetak gol dengan mudah sebelum jeda dan perlu mengembalikan performa itu setelah dua minggu yang sulit.

Lalu ada Gio Reyna, yang mungkin perlu membiasakan diri dengan bola lagi.

GOAL US menyoroti cerita-cerita utama yang patut diikuti di kalangan pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...