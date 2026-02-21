Ikon Juventus Paolo Montero Segera Putus Kontrak Demi Langkah Mengejutkan Ke Timur Tengah Menyusul Mario Balotelli

Ikatan emosional Montero dengan Juventus berakar sangat dalam pada sejarah klub, setelah menghabiskan sembilan tahun bergelimang trofi di Stadion Delle Alpi antara 1996 dan 2005. Usai berkarier sukses yang juga mencakup masa singgah di Atalanta, ia kembali ke Amerika Selatan pada 2005 sebelum akhirnya gantung sepatu pada 2007. Namun, daya tarik Old Lady terbukti terlalu kuat untuk diabaikan. Ia kembali menginjakkan kaki di Italia pada 2022 untuk memimpin akademi usia muda Juventus, yang diawali dengan menangani skuad U-19.

Momen terbesarnya di tim utama datang dalam situasi dramatis pada musim semi 2024. Menyusul kepergian mendadak Massimiliano Allegri yang dipecat sesaat setelah memenangkan Coppa Italia, klub menunjuk Montero sebagai pelatih interim. Meski masa jabatannya sangat singkat—hanya mengawal dua pertandingan terakhir pada musim tersebut—hal itu menjadi bukti nyata betapa tingginya rasa percaya hierarki klub terhadap dirinya di tengah periode transisi yang krusial.