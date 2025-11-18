AFP
"Dunia Sudah Meninggalkan Palestina" – Bos Manchester City Pep Guardiola Kecam Israel, Ajak Fans Hadiri Laga Amal Catalonia Vs Palestina
Dukungan besar untuk Palestina di Spanyol
Pada Minggu (16/11) dini hari WIB, Palestina sudah terlebih dahulu menghadapi Negara Basque di San Mames dalam sebuah laga amal, dengan lebih dari 50.000 penonton hadir untuk menunjukkan solidaritas. Selanjutnya, tim Palestina akan menantang kesebelasan Katalonia di Estadi Olimpic Lluis Companys, yang merupakan markas darurat FC Barcelona sementara Camp Nou direnovasi. Seluruh keuntungan dari laga yang diselenggarakan ACT x Palestine itu akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza menyusul serangan dan genoside yang dilakukan militer Israel.
Guardiola: “Dunia sudah meninggalkan Palestina”
Pep Guardiola, pelatih Manchester City sekaligus pria asal Catalonia, berbicara di stasiun radio RAC1 untuk membahas makna laga amal yang akan diselenggarakan di Montjuic tersebut.
“Ini adalah pertandingan yang lebih dari sekadar simbolis. Di masa sekarang, semua orang tahu apa yang terjadi, dan lewat pertemuan ini, rakyat Palestina akan melihat bahwa masih ada bagian dari dunia yang memikirkan mereka," ujarnya.
Ia juga melontarkan kritik pedas mengenai respons komunitas internasional terhadap genosida yang dilakukan Israel. Meski sejumlah negara telah mengakui Palestina sebagai negara dan menyerukan penghentian genosida, sebagian besar tidak mengambil tindakan nyata terhadap Israel.
Pep menambahkan: “Dunia sudah meninggalkan Palestina. Kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bersalah hanya karena lahir di sana. Kita semua membiarkan sebuah bangsa dihancurkan. Kerusakan sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki.”
“Saya tidak bisa membayangkan ada orang di dunia ini yang dapat membela pembantaian di Gaza. Anak-anak kita bisa saja berada di sana dan dibunuh hanya karena mereka terlahir. Saya punya sedikit sekali kepercayaan pada para pemimpin dunia, mereka akan melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan.”
Israel masih belum dijatuhi sanksi sepakbola
Meski ditolak oleh sejumlah negara, Israel tetap diperbolehkan tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka memang tak lolos ke kompetisi utama, usai menutup Grup I di posisi ketiga di belakang Norwegia dan Italia yang secara terbuka memprotes keikutsertaan mereka, tapi tetap saja mereka diperbolehkan berkompetisi. Israel mengumpulkan 12 poin dari delapan pertandingan, mengakhiri kualifikasi dengan mengalahkan Moldova 4-1, Senin (17/11).
Lebih dari 70 atlet, termasuk Paul Pogba dan Hakim Ziyech, menandatangani surat terbuka yang meminta UEFA menerapkan preseden yang sama seperti ketika mereka menskors Rusia usai invasi ke Ukraina, dengan menangguhkan Israel dari seluruh kompetisi.
“Tak ada panggung, arena, atau ruang bersama mana pun dalam masyarakat sipil internasional yang seharusnya membuka pintu bagi sebuah rezim yang melakukan genosida, apartheid, dan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” tulis Game Over Israel dalam surat tersebut. “Impunitas yang terus dinikmati Israel atas kejahatan-kejahatan seperti itu hanya bisa dihentikan melalui tekanan moral kolektif, termasuk langkah-langkah untuk menolak kehadiran mereka di ajang olahraga maupun kegiatan budaya.”
Surat tersebut telah diserahkan kepada Presiden UEFA Aleksander Ceferin, yang mengatakan dirinya tidak mendukung pelarangan atlet karena menurutnya tidak memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, PSSI-nya Republik Irlandia (FAI) dilaporkan memberikan suara mayoritas untuk mengajukan mosi agar Israel ditangguhkan dari semua kompetisi UEFA.
Pelatih Irlandia, Heimir Hallgrimsson, yang membawa timnya lolos ke putaran play-off Piala Dunia secara dramatis, turut menyerukan agar FIFA dan UEFA bertindak, dengan menegaskan bahwa ia “tidak melihat perbedaan antara keputusan melarang Rusia tapi tidak melarang Israel.”
