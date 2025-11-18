"Dunia Sudah Meninggalkan Palestina" – Bos Manchester City Pep Guardiola Kecam Israel, Ajak Fans Hadiri Laga Amal Catalonia Vs Palestina

Pep Guardiola, pelatih Manchester City sekaligus pria asal Catalonia, berbicara di stasiun radio RAC1 untuk membahas makna laga amal yang akan diselenggarakan di Montjuic tersebut.

“Ini adalah pertandingan yang lebih dari sekadar simbolis. Di masa sekarang, semua orang tahu apa yang terjadi, dan lewat pertemuan ini, rakyat Palestina akan melihat bahwa masih ada bagian dari dunia yang memikirkan mereka," ujarnya.

Ia juga melontarkan kritik pedas mengenai respons komunitas internasional terhadap genosida yang dilakukan Israel. Meski sejumlah negara telah mengakui Palestina sebagai negara dan menyerukan penghentian genosida, sebagian besar tidak mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

Pep menambahkan: “Dunia sudah meninggalkan Palestina. Kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bersalah hanya karena lahir di sana. Kita semua membiarkan sebuah bangsa dihancurkan. Kerusakan sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki.”

“Saya tidak bisa membayangkan ada orang di dunia ini yang dapat membela pembantaian di Gaza. Anak-anak kita bisa saja berada di sana dan dibunuh hanya karena mereka terlahir. Saya punya sedikit sekali kepercayaan pada para pemimpin dunia, mereka akan melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan.”