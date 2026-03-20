Palermo, kemajuan dalam pembangunan stadion: Populous sedang mengerjakan proyek Stadion Barbera yang baru

"Palermo FC telah mengumumkan selesainya rapat koordinasi awal terkait proyek Stadion Renzo Barbera yang baru, sebuah langkah teknis dan administratif penting dalam proses modernisasi stadion tersebut.

Perancangan akan ditangani oleh Populous, pemimpin global di sektor fasilitas olahraga dan hiburan. Tim Populous Italia akan bekerja sama dengan kantor pusat EMEA-nya. Para profesional yang sama telah memberikan kontribusi teknis dan perancangan untuk studi kelayakan (DOCFAP).

Penyelesaian fase ini menegaskan kelayakan teknis dan administratif pekerjaan, yang mendukung penetapan proyek sebagai kepentingan publik. Langkah selanjutnya adalah Konferensi Pengambilan Keputusan. Palermo FC terus bekerja sama dengan Dewan Kota dan pemangku kepentingan lokal dengan tujuan mewujudkan stadion modern dan berkualitas tinggi bagi para penggemar dan kota, sesuai dengan ambisi klub. Tujuan bersama ini juga mencakup menjadikan Barbera sebagai salah satu kandidat tuan rumah kompetisi internasional, mulai dari Kejuaraan Eropa 2032.

“Keberhasilan proses konferensi layanan awal ini memungkinkan Palermo untuk menegaskan kembali kesediaannya dalam komitmen bersama untuk mewujudkan stadion modern dan fungsional, demi kepentingan seluruh masyarakat,” kata Direktur Utama Palermo, Giovanni Gardini.

“Kami bangga mendukung klub dan Pemerintah Kota dalam menciptakan rumah baru bagi para penggemar dan kota Palermo. Stadion Renzo Barbera yang baru akan menjadi titik referensi nasional dan internasional, serta model pembangunan berkelanjutan. Stadion ini akan menjadi simbol selama pertandingan, dan tetap aktif setiap hari,” komentar Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia.