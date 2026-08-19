Musiala memicu kekhawatiran besar setelah ambruk di lapangan untuk kedua kalinya dalam empat hari saat Bayern Munich menang 3-0 atas Heidenheim dalam laga persahabatan. Pemain berusia 23 tahun itu tampak linglung dan membutuhkan perawatan medis sebelum dibantu keluar, setelah mengalami insiden serupa yang mengkhawatirkan saat melawan RB Leipzig.

Direktur olahraga Max Eberl mengonfirmasi bahwa klub sepenuhnya mengetahui situasi tersebut dan mendukung sang pemain. Musiala kemudian merilis pernyataan yang mengungkapkan bahwa ia didiagnosis mengalami kejang absence sementara berdurasi singkat akibat disfungsi neurologis.