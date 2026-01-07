Getty/GOAL
Lah, Kok Nama Ousmane Dembele Enggak Ada Di Penghargaan Ini? Lamine Yamal Dinobatkan Sebagai Pesepakbola Paling Berharga Di Dunia
Yamal dinobatkan sebagai pemain termahal
Yamal telah memiliki tahun yang sibuk. Setelah memenangkan La Liga bersama Barcelona, pemain asal Spanyol ini semakin mempercepat perkembangan di bawah Hansi Flick, menjadi jimat dan MVP Blaugrana di dalam dan luar lapangan. Dia bahkan telah memulai saluran YouTube-nya sendiri, yang telah mengumpulkan lebih dari satu juta pelanggan hanya dalam beberapa hari. Setelah muncul dari akademi terkenal La Masia, hierarki Barca memiliki ekspresi puas permanen di wajah mereka setelah memantau kesuksesan Yamal. CIES Football Observatory telah menilai pemain berusia 18 tahun tersebut dengan nilai mengejutkan: €343 juta (£297 juta). Dia melampaui baik Erling Haaland (£221 juta) maupun Kylian Mbappe (£174 juta).
- kooora
Dembele diabaikan dalam peringkat mengejutkan
Satu-satunya pria yang terpilih sebagai pesepakbola yang lebih baik dari Yamal - Dembele dari PSG - secara mengejutkan tidak masuk dalam 100 besar. Meskipun meraih penghargaan individu terbesar dalam olahraga, pemain berusia 28 tahun itu tidak mengalahkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan yang menempati posisi ke-99, yang memiliki nilai €62 juta (£53 juta). Pemain Prancis itu menutup tahun 2025 yang fantastis dengan dianugerahi penghargaan 'The Best' oleh FIFA, selain Ballon d'Or, Liga Champions, Ligue 1, Piala Prancis, dan Piala Super Prancis. Berita ini muncul ketika banyak yang mempertanyakan masa depan Dembele di PSG, di mana pemenang Piala Dunia itu hanya membuat 15 penampilan di semua kompetisi musim ini, dan kesulitan untuk tetap fit - dengan cedera membayangi sebagian besar kariernya di Eropa. Laporan bahkan menyarankan bahwa ia mungkin memilih untuk meninggalkan ibukota pada musim panas, dengan Arsenal menjadi calon di Premier League.
10 Pemain dengan Nilai Tertinggi Versi CIES Football Observatory Terungkap
Di luar Olise dari Bayern Munich yang berada di posisi kelima, daftar Football Observatory menempatkan Florian Wirtz, rekan satu tim Dembele, Desire Doue dan Joao Neves, Arda Guler dan Pedri di posisi 10 besar. Pemain termuda yang masuk daftar ini adalah Franco Mastantuono dari Real Madrid yang berumur 18 tahun dan tiga bulan, dan yang tertua adalah Raphinha yang berusia 29 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya faktor yang menjauhkan Dembele dari 100 besar, tetapi juga riwayat cederanya dan kurangnya performa. Mungkin pemain berusia 27 tahun ini telah mencapai puncaknya setelah meraih Ballon d'Or.
- AFP
Yamal menyaingi warisan Ronaldo & Messi?
Namun, dalam kasus Yamal, satu-satunya jalan adalah naik bagi pemain muda ini. Dia sedang dalam jalur untuk memimpin Barcelona meraih gelar Spanyol lainnya musim ini, tetapi akan memperhatikan penghargaan baik di tingkat Eropa maupun individual. Pemain sayap ini telah dibandingkan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo lebih dari sekali, tetapi menegaskan bahwa dia ingin menempa jalannya sendiri sebagai seorang yang hebat.
Berbicara dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dia berkata: "Saya menghormatinya atas apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia berikan untuk sepak bola. Bagi saya, dia adalah yang terbaik dalam sejarah. Tetapi saya tidak ingin menjadi Messi, dan Messi juga tidak ingin saya menjadi dirinya. Sepak bola saya adalah tentang kesenangan. Saya bermain agar orang bisa menikmati menonton. Ini bukan tentang satu juta rekor atau satu juta gol."
Dia mengatakan hal yang sama tentang Ronaldo, menambahkan: "Sebaiknya tidak membandingkan diri Anda dengan siapa pun. Pemain seperti Cristiano Ronaldo melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka ingin menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Saya ingin membangun jalan saya sendiri."
Bagaimanapun, Yamal masih memiliki jalan panjang sebelum dia bisa menempatkan dirinya sejajar dengan salah satu dari pemain terhebat sepak bola. Namun, sejauh ini sangat baik untuk talenta paling cemerlang di sepak bola.
Iklan