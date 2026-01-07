Lah, Kok Nama Ousmane Dembele Enggak Ada Di Penghargaan Ini? Lamine Yamal Dinobatkan Sebagai Pesepakbola Paling Berharga Di Dunia

Namun, dalam kasus Yamal, satu-satunya jalan adalah naik bagi pemain muda ini. Dia sedang dalam jalur untuk memimpin Barcelona meraih gelar Spanyol lainnya musim ini, tetapi akan memperhatikan penghargaan baik di tingkat Eropa maupun individual. Pemain sayap ini telah dibandingkan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo lebih dari sekali, tetapi menegaskan bahwa dia ingin menempa jalannya sendiri sebagai seorang yang hebat.

Berbicara dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dia berkata: "Saya menghormatinya atas apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia berikan untuk sepak bola. Bagi saya, dia adalah yang terbaik dalam sejarah. Tetapi saya tidak ingin menjadi Messi, dan Messi juga tidak ingin saya menjadi dirinya. Sepak bola saya adalah tentang kesenangan. Saya bermain agar orang bisa menikmati menonton. Ini bukan tentang satu juta rekor atau satu juta gol."

Dia mengatakan hal yang sama tentang Ronaldo, menambahkan: "Sebaiknya tidak membandingkan diri Anda dengan siapa pun. Pemain seperti Cristiano Ronaldo melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka ingin menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Saya ingin membangun jalan saya sendiri."

Bagaimanapun, Yamal masih memiliki jalan panjang sebelum dia bisa menempatkan dirinya sejajar dengan salah satu dari pemain terhebat sepak bola. Namun, sejauh ini sangat baik untuk talenta paling cemerlang di sepak bola.