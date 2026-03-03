Ossie Ardiles menjelaskan bagaimana Tottenham bisa keluar dari 'masalah besar' dalam pesan yang penuh gairah kepada para pemain

Statistik di balik performa Tottenham saat ini sangat mengkhawatirkan. Klub ini telah mencetak rekor buruk dengan 10 pertandingan tanpa kemenangan, dan mereka tetap menjadi satu-satunya tim Premier League yang belum meraih kemenangan pada 2026, sebuah tren yang telah membuat mereka terpuruk menuju zona degradasi. Meskipun skuad telah dilanda cedera yang menimpa beberapa pemain inti, banyak pengamat percaya bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar kekurangan pemain, mempertanyakan ketahanan psikologis tim di bawah manajer interim Igor Tudor.

Tudor, yang baru-baru ini menantang para pemainnya untuk meningkatkan performa dalam duel-duel berintensitas tinggi daripada fokus pada sistem taktik, berada di bawah tekanan besar untuk menemukan formula yang berhasil. Jadwal pertandingan mendatang tidak memberikan banyak kelonggaran, dengan pertandingan-pertandingan krusial melawan tim-tim yang juga berjuang dan tim-tim yang berambisi masuk empat besar. Perayaan "St Totteringham's Day" oleh rival Arsenal, yang terjadi lebih awal dari biasanya, menjadi pengingat menyakitkan tentang seberapa jauh klub ini telah jatuh dalam satu musim.