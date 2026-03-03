Getty Images Sport
Ossie Ardiles menjelaskan bagaimana Tottenham bisa keluar dari 'masalah besar' dalam pesan yang penuh gairah kepada para pemain
Seruan legenda klub untuk persatuan
Ardiles, yang membantu Spurs meraih gelar FA Cup berturut-turut pada 1981 dan 1982 sebagai pemain dan juga melatih tim pada musim 1993-94, lebih memahami daripada kebanyakan orang tentang beban sejarah yang dipikul oleh klub London Utara tersebut. Di tengah krisis kepercayaan yang saat ini melanda Lilywhites, yang kini berada di peringkat ke-16 di Premier League, ia menekankan bahwa setiap individu di klub, mulai dari staf medis hingga manajemen, harus memberikan dukungan yang tak tergoyahkan kepada para pemain di lapangan. Berbicara kepada Press Association menjelang pertandingan krusial melawan Crystal Palace pada Kamis, ia mengatakan: "Tugas kami, semua orang di klub, tugas saya dan tugas semua orang di Tottenham adalah mendukung tim. Kami baik-baik saja saat ini, tetapi kami bisa berada dalam masalah besar. Jadi, semua orang harus bersatu untuk mencapai apa yang ingin kami capai. Selamatkan musim ini, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi selanjutnya."
Penurunan historis bagi Spurs
Statistik di balik performa Tottenham saat ini sangat mengkhawatirkan. Klub ini telah mencetak rekor buruk dengan 10 pertandingan tanpa kemenangan, dan mereka tetap menjadi satu-satunya tim Premier League yang belum meraih kemenangan pada 2026, sebuah tren yang telah membuat mereka terpuruk menuju zona degradasi. Meskipun skuad telah dilanda cedera yang menimpa beberapa pemain inti, banyak pengamat percaya bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar kekurangan pemain, mempertanyakan ketahanan psikologis tim di bawah manajer interim Igor Tudor.
Tudor, yang baru-baru ini menantang para pemainnya untuk meningkatkan performa dalam duel-duel berintensitas tinggi daripada fokus pada sistem taktik, berada di bawah tekanan besar untuk menemukan formula yang berhasil. Jadwal pertandingan mendatang tidak memberikan banyak kelonggaran, dengan pertandingan-pertandingan krusial melawan tim-tim yang juga berjuang dan tim-tim yang berambisi masuk empat besar. Perayaan "St Totteringham's Day" oleh rival Arsenal, yang terjadi lebih awal dari biasanya, menjadi pengingat menyakitkan tentang seberapa jauh klub ini telah jatuh dalam satu musim.
Ikon-ikon klub berkumpul untuk kesehatan mental
Ardiles berbagi refleksi ini pada momen yang penuh makna bagi mantan rekan setimnya, Micky Hazard. Duet ini didampingi oleh legenda sepak bola lainnya, Pat Jennings dan Gary Mabbutt, untuk merayakan karya "Legend On The Bench", sebuah organisasi amal kesehatan mental yang didirikan oleh Hazard dan saudarinya, Michelle. Kelompok ini berkumpul di Harlow untuk meresmikan bangku taman ke-100 organisasi amal tersebut, yang menyediakan ruang bagi orang-orang untuk berbincang dan mencari dukungan sebagai penghormatan bagi keponakan Hazard, Jay.
Menyikapi pencapaian tersebut, Ardiles memuji dedikasi mantan rekan kerjanya di luar sepak bola. Ia berkomentar: "Ya, ini pencapaian yang luar biasa, luar biasa. Saya bersama dia saat dia mulai melakukan ini dan dia mulai dari yang sangat kecil, tapi luar biasa bagaimana hal itu berkembang. Micky adalah motor penggeraknya. Saya datang, mengambil foto, dan banyak bicara omong kosong, tapi pekerjaan yang sebenarnya dan kerja keras semuanya ada pada dia. Tujuannya awalnya kecil, tapi terus berkembang dan dia bekerja semakin keras. Sekarang kita berada di posisi ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa."
Jalan menuju kelangsungan di Premier League
Meskipun acara amal tersebut memberikan momen kebanggaan komunitas, bayang-bayang klasemen Premier League tetap sulit diabaikan. Jadwal sisa Tottenham mencakup perjalanan menantang ke Liverpool dan Chelsea, serta laga krusial melawan Nottingham Forest dan Sunderland. Margin kesalahan telah menghilang, dan ketegangan di sekitar klub terasa nyata saat mereka bersiap menjamu Crystal Palace pada Kamis malam.
Ardiles dan para legenda yang berkumpul pekan ini berharap skuad saat ini dapat menghidupkan kembali semangat juang yang menjadi ciri khas masa kejayaan klub. Dengan selisih poin dari tiga tim terbawah yang semakin tipis setiap pekannya, Tottenham harus mendengarkan peringatan dari mantan pemainnya. Kelangsungan hidup kini menjadi tujuan utama, dan seperti yang ditekankan Ardiles, impian untuk membangun kembali tim harus ditunda hingga klub memastikan tempatnya di kasta tertinggi untuk satu musim lagi.
