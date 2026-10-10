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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Osmajic mengamuk, Genoa menang 2-1 atas Fiorentina: kemenangan pertama bagi De Rossi

Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

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Serie A, pekan ke-6

Genoa-Fiorentina 2-1

Pencetak gol: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' gol bunuh diri Vasquez (F).


Setelah jeda panjang selama tiga pekan untuk laga internasional, Serie A kembali bergulir dengan rangkaian pekan keenam di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, tempat pada pukul 15.00 Genoa asuhan Daniele De Rossi meraih kemenangan pertama mereka di liga dengan menaklukkan Fiorentina asuhan Paolo Vanoli 2-1, lewat gol Osmajic yang tampil ganas (gol ketiganya di liga), Messias berkat assist pemain Montenegro itu, dan gol bunuh diri Vasquez. Klub Liguria itu menyamai poin Fiorentina di klasemen, yang menelan kekalahan keempat musim ini.


  • Gol dan aksi-aksi penting

    83' - Tiang gawang Ndour! Tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti oleh gelandang Fiorentina, bola membentur tiang di sebelah kiri Bijlow.


    73' - FIORENTINA MEMPERKECIL KETERTINGGALAN, GOL BUNUH DIRI VASQUEZ! Umpan silang dari kanan oleh Jimenez, pemain Meksiko itu membelokkannya ke gawangnya sendiri dan membuat skor menjadi 2-1 untuk Fiorentina.


    22' - Genoa nyaris mencetak gol ketiga! El Shaarawy lewat tendangan bebas, penyelamatan ajaib dari De Gea.


    15' - GENOA GANDAKAN KEUNGGULAN, MESSIAS! Osmajic yang sedang menggila melaju di sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah dengan Ranieri gagal menghalau: pemain Brasil itu dengan sontekan di tengah kotak penalti menggandakan keunggulan.


    8' - GENOA MEMECAH KEBUNTUAN, OSMAJIC! Ellertsson menendang dari sisi kiri, De Gea menepis tetapi bola jatuh ke kaki pemain Montenegro itu, yang dengan sepakan keras menjebol gawang di bawah mistar dan mencetak gol ketiganya di liga musim ini.

  • Susunan pemain

    Genoa-Fiorentina 2-1

    Pencetak gol: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 713' Vasquez (F)

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue (dari menit 82' Puczka), Otoa (dari menit 66' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson (dari menit 80' Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (dari menit 57' Wiafe); Messias (dari menit 57' Vitinha), Osmajic. Pelatih: De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (dari menit 81' Dodò), Dragusin, Ranieri (dari menit 46' Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (dari menit 46' Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto (dari menit 81' Pedro Goncalves); Beto (dari menit 65' Pellegrino). Pelatih: Vanoli

    Kartu kuning: Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F), Traoré (G), Vasquez (G), Wiafe (G)

    Kartu merah: -

    Assist: Osmajic (G)

    Wasit: Maresca

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