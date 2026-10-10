Osmajic mengamuk, Genoa menang 2-1 atas Fiorentina: kemenangan pertama bagi De Rossi

Serie A, pekan ke-6
Genoa-Fiorentina 2-1
Pencetak gol: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' gol bunuh diri Vasquez (F).
Setelah jeda panjang selama tiga pekan untuk laga internasional, Serie A kembali bergulir dengan rangkaian pekan keenam di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, tempat pada pukul 15.00 Genoa asuhan Daniele De Rossi meraih kemenangan pertama mereka di liga dengan menaklukkan Fiorentina asuhan Paolo Vanoli 2-1, lewat gol Osmajic yang tampil ganas (gol ketiganya di liga), Messias berkat assist pemain Montenegro itu, dan gol bunuh diri Vasquez. Klub Liguria itu menyamai poin Fiorentina di klasemen, yang menelan kekalahan keempat musim ini.