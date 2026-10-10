Osmajic mengamuk, Genoa menang 2-1 atas Fiorentina: kemenangan pertama bagi De Rossi

83' - Tiang gawang Ndour! Tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti oleh gelandang Fiorentina, bola membentur tiang di sebelah kiri Bijlow.





73' - FIORENTINA MEMPERKECIL KETERTINGGALAN, GOL BUNUH DIRI VASQUEZ! Umpan silang dari kanan oleh Jimenez, pemain Meksiko itu membelokkannya ke gawangnya sendiri dan membuat skor menjadi 2-1 untuk Fiorentina.





22' - Genoa nyaris mencetak gol ketiga! El Shaarawy lewat tendangan bebas, penyelamatan ajaib dari De Gea.





15' - GENOA GANDAKAN KEUNGGULAN, MESSIAS! Osmajic yang sedang menggila melaju di sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah dengan Ranieri gagal menghalau: pemain Brasil itu dengan sontekan di tengah kotak penalti menggandakan keunggulan.





8' - GENOA MEMECAH KEBUNTUAN, OSMAJIC! Ellertsson menendang dari sisi kiri, De Gea menepis tetapi bola jatuh ke kaki pemain Montenegro itu, yang dengan sepakan keras menjebol gawang di bawah mistar dan mencetak gol ketiganya di liga musim ini.